Noi detalii despre Reges – Online, o lovitură majoră pentru angajatorii români. Cum te sabotează cel mai nou efort de digitalizare a interacțiunii cu statul român

Reges-Online a fost prezentat ca pasul natural după Revisal: mai multă acuratețe, mai multă transparență și o interfață modernă. În practică, tranziția a scos la suprafață limite tehnice și procedurale care te obligă la intervenții manuale, verificări suplimentare și clarificări juridice înainte să poți transmite datele corect. Iar dacă gestionezi colective mari, impactul se simte imediat: nu poți automatiza complet modificările în masă, importurile sunt limitate, iar corecțiile pe istoricul contractual îți cer câmpuri care nici măcar nu existau în Revisal.

Unde se rup promisiunile de automatizare și ce înseamnă pentru tine

Reges-Online permite modificări în bloc, dar numai în condiții strict supravegheate. Sistemul îți cere confirmări pas cu pas și nu acceptă „aruncarea” a sute sau mii de update-uri fără control uman. Din perspectivă de conformitate, logica e ușor de înțeles; din perspectivă operațională, îți îngreunează munca exact în momentele în care ai nevoie de viteză, cum e la creșterea salariului minim.

Fișierul Excel pentru importuri te ajută, însă doar pentru o parte din scenarii. Poți urca, de pildă, actualizări salariale sau unele informații suplimentare cerute de noile reguli. Nu poți însă încărca sporuri sau alte elemente care, în viața reală, fac parte din aceeași decizie de resurse umane. Consecința este că, deși te-ai aștepta la o singură operațiune coerentă, ajungi să fragmentezi munca între importuri și completări manuale.

Corecțiile din istoric și capcanele juridico-tehnice

Când treci la corecții, diferența dintre „modificare” și „corecție” devine critică. Modificarea adaugă o stare nouă și nu umblă la trecut; corecția înlocuiește ultima stare și se folosește doar pentru erori materiale. Dacă vrei să atingi o stare mai veche, trebuie să intri în istoric și să lucrezi cronologic, altfel sistemul nu te lasă să salți peste pași.

Aici apare a doua frână: Reges-Online îți cere, la corecții istorice, informații suplimentare obligatorii astăzi (de exemplu, loc de muncă fix sau mobil, detalii ale programului), deși ele nu erau raportabile în Revisal. Practic, dacă atingi o înregistrare din 2014, e posibil să fii nevoit să actualizezi coerent întregul fir cronologic până în prezent. În plus, codurile COR vechi nu mai sunt acceptate, astfel că, la o corecție istorică, ești împins să alegi codul actual, ceea ce poate crea discordante între realitatea de la acea dată și ceea ce ajunge în registru.

De ce nu poți „resincroniza” baza de date și cum gestionezi discrepanțele mari

În cazul discrepanțelor masive între baza ta internă și Reges-Online, nu poți reimporta pur și simplu întreg registrul. Nu există, încă, un mecanism de retransmitere totală care să repare dintr-un foc salarii, suspendări sau sporuri lipsă. Recomandarea oficială este să contactezi suportul tehnic atunci când descoperi decalaje substanțiale și să pregătești dovezile documentare. Autoritățile promit o soluție tehnică după închiderea Revisal și o posibilă retransmitere selectivă începând cu 2026, dar până atunci rămâne abordarea granulară, caz cu caz.

Cum lucrezi corect cu „data la care produce efecte” și cum eviți blocajele

Reges-Online este un registru declarativ, nu unul care creează drepturi. Asta înseamnă că, atunci când completezi câmpuri noi pentru contracte vechi, regula sănătoasă este să folosești data la care informația a produs efecte juridice: data angajării, a ultimului act adițional relevant sau data de la care un certificat (de exemplu, de handicap) a devenit activ.

În viața reală vei avea elemente cu date diferite: programul s-a schimbat în februarie 2025, locul muncii în octombrie 2024, nivelul studiilor e cel din martie 2023. Sistemul îți oferă însă uneori o singură „dată a efectelor” într-o operațiune. Ca să rămâi corect juridic și să treci de barierele tehnice, îți organizezi munca așa:

Inventariezi toate elementele lipsă sau neclare din contractele existente și pui pe hârtie datele reale ale efectelor. Pentru ce există deja în CIM, înregistrezi în Reges data efectivă a producerii efectelor, respectând cronologia istorică. Pentru ce lipsește sau e vag în CIM, înainte să raportezi în Reges, faci act adițional acum și folosești data acestui act ca dată a efectelor. Eviți corecțiile „sărite” în timp: lucrezi din urmă spre prezent, pe firul cronologic, și testezi în mediul de test înainte de a transmite în producție.

Ce poți face acum, pas cu pas, ca să nu pierzi timp și bani

Înainte de orice import, îți creezi o matrice internă de conformitate: ce câmpuri noi cere Reges-Online, ce document le susține, care este data efectelor pentru fiecare și ce state istorice vei atinge. Asta te ferește de respingeri și de reluări obositoare.

Pentru modificările în masă, îți separi scenariile: acolo unde Excel-ul de import funcționează (de regulă salarii, anumite informații standardizate), îl folosești; acolo unde ai sporuri ori particularități, planifici completări manuale sau migrezi către un soft HR cu integrare API, care să trimită în Reges-Online cu confirmare pas cu pas, dar automatizând fluxul din aplicația ta.

Dacă descoperi discrepanțe majore, nu încerca să le „netezești” dintr-un singur pas. Documentează diferențele, deschide tichete către suport și pregătește-te pentru corecții segmentate. Îți protejezi astfel trasabilitatea și reduci riscul de a face corecții suplimentare doar pentru că ai forțat sistemul.

Ce urmează și cum îți calibrezi așteptările

Autoritățile au admis că vor oferi abia după închiderea Revisal un mecanism tehnic pentru retransmiterea unor seturi de date și că lucrează la soluții pentru discrepanțele majore. Până atunci, Reges-Online rămâne un registru cu control mărit la intrare, care te obligă la rigurozitate procedurală și la o igienizare juridică a contractelor. Dacă îți pui la punct documentația, ordinea cronologică și unelte care să-ți gestioneze fluxul (inclusiv un mediu de test solid), vei reduce frustrarea și vei traversa tranziția fără să blochezi operațiunile curente.

În final, digitalizarea nu te scutește de responsabilitate, ci ți-o face mai vizibilă: dacă datele din contracte sunt corecte și actualizate, Reges-Online devine previzibil; dacă nu, platforma îți arată rapid unde te-a „sabotat”, de fapt, lipsa de conformitate din trecut.