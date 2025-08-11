Ultima ora
11 aug. 2025 | 11:19
de Vieriu Ionut

Noapte de neuitat pentru un șofer din Cluj Napoca. O femeie s-a urcat pe capota mașinii în plin trafic

Noapte de neuitat pentru un șofer din Cluj Napoca. O femeie s-a urcat pe capota mașinii în plin trafic
O apariție neașteptată pe capota mașinii

Un eveniment bizar petrecut recent în Cluj-Napoca a stârnit un val de reacții amuzante, dar a readus în atenția publică o problemă mult mai serioasă. Ceea ce ar fi putut fi un incident tragic s-a transformat într-un moment suprarealist, după ce o tânără i s-a așezat pe capotă unui șofer, blocându-i drumul. Întâmplarea, imortalizată într-un videoclip, a devenit rapid virală pe internet, provocând discuții aprinse despre un fenomen tot mai des întâlnit în oraș.

De la amuzament la îngrijorare: reacțiile internauților

Videoclipul a generat numeroase comentarii, majoritatea pe un ton glumeț și plin de ironie. Un internaut a comentat că ar fi luat-o acasă, iar altul, cu umor, a spus că „Te plăcea”. Inițial, șoferul a avut o reacție amuzată la situație, glumind că tânăra ar fi putut fi o zână din poveștile românești. A realizat însă că nu visează atunci când fata s-a urcat efectiv pe capota mașinii sale. Ulterior, șoferul a transmis un mesaj direct, vizibil amuzat: „Nu vă mai drogați”.

Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, reacțiile online au scos la iveală o realitate complexă. Pe de o parte, tonul ironic al comentariilor arată o obișnuință a publicului cu astfel de situații bizare în peisajul urban al Cluj-Napoca, un oraș perceput ca fiind al tuturor posibilităților. Pe de altă parte, incidentul este un semnal de alarmă, atrăgând atenția asupra riscurilor pe care astfel de comportamente le implică.

Un eveniment care ridică întrebări serioase

Din fericire, de data aceasta nimeni nu a fost rănit. Însă, astfel de evenimente ar fi ideal să fie evitate. O tânără pe capota mașinii, în mijlocul drumului, este o situație deosebit de periculoasă, care putea avea consecințe mult mai grave.

Fără să existe o confirmare oficială a cauzei, gestul tinerei rămâne un mister, dar contextul în care s-a produs arată nevoia de a aborda mai serios subiectul siguranței publice și al sănătății mintale în comunitatea clujeană. Incidentul servește drept un avertisment subtil, dar periculos, despre o realitate care, uneori, depășește granițele comicului și poate avea consecințe tragice.

