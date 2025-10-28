Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 12:08
de Iulia Kelt

Nike se laudă cu pantofii viitorului, în premieră mondială. Ce știe să facă încălțămintea „motorizată”?

TEHNOLOGIE
Pantofii revoluționari de la Nike / Foto: Nike

Noul produs al companiei americane promite să accelereze mersul și alergarea zilnică printr-un sistem robotic integrat, asemănat de Nike cu un e-bike pentru picioare.

Nike a anunțat lansarea Project Amplify, un concept de „încălțăminte motorizată” dezvoltat în colaborare cu compania de robotică Dephy.

Proiectul marchează intrarea brandului într-o nouă eră a tehnologiei sportive, unde mecanismele de asistență motorizată sunt gândite nu pentru sportivii de performanță, ci pentru utilizatorii obișnuiți care vor să se miște mai rapid și mai eficient.

Potrivit Nike, sistemul funcționează pe același principiu ca o bicicletă electrică: oferă o formă de asistență la mers și alergare printr-un mecanism ușor, cu motor și curea de transmisie, care amplifică forța naturală a picioarelor, potrivit The Verge.

Compania descrie dispozitivul drept „un al doilea set de mușchi ai gambei”, capabil să reducă efortul fizic și să mărească viteza de deplasare fără a forța articulațiile.

Tehnologie robotică discretă și ușoară

Designul Project Amplify amintește de o orteză pentru gleznă, cu motorul, bateria reîncărcabilă și cureaua de transmisie integrate într-o structură compactă.

Produsul este destinat celor care aleargă într-un ritm mediu, aproximativ 10-12 minute pe milă, și care doresc să își optimizeze performanțele în activitățile cotidiene.

Nike a declarat că dezvoltarea dispozitivului a implicat peste 400 de sportivi de testare, în cadrul unui proces care s-a întins pe mai mulți ani.

Deși sistemul nu este încă disponibil pe piață, compania a confirmat intenția de a-l lansa comercial „în următorii ani”, odată ce testele vor confirma eficiența și siguranța utilizării.

Parte a unei noi generații de inovații Nike

Project Amplify face parte dintr-un portofoliu mai amplu de inițiative tehnologice anunțate de Nike, care include și încălțăminte bazată pe neuroștiință și sisteme avansate de răcire pentru echipamente sportive.

Noile tehnologii reflectă dorința companiei de a redefini granițele dintre performanță, confort și robotică personală.

Deși nu este primul experiment Nike cu tehnologia purtabilă, după lansările Adapt BB cu șireturi automate și aplicație mobilă dedicată, Project Amplify marchează o trecere către o abordare mai complexă, în care mișcarea umană este amplificată mecanic, nu doar monitorizată.

Dacă promisiunile companiei se confirmă, încălțămintea motorizată ar putea deveni, pentru mersul urban, ceea ce bicicletele electrice au devenit pentru transportul personal: o soluție inteligentă, asistată tehnologic, menită să extindă limitele mișcării umane de zi cu zi.

