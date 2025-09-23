Nigel Farage anunță expulzări masive de imigranți legali din Marea Britanie. Mii de români se află printre cei afectați

Nigel Farage, liderul Reform UK, aflat în fruntea sondajelor de opinie, a anunțat un plan radical pentru modificarea sistemului de rezidență permanentă în Marea Britanie, care ar putea duce la expulzarea a sute de mii de migranți legali. Mii de români se află printre cei afectați, în contextul în care partidul său promite restricții mai dure și eliminarea ajutoarelor sociale pentru străini. Planul a stârnit reacții controversate în rândul guvernului laburist și al experților în politici sociale.

Planul Reform UK pentru rezidența permanentă

Politicianul britanic Nigel Farage, aflat în fruntea sondajelor de opinie, a promis că un guvern al său va introduce un sistem mai strict pentru obținerea rezidenței permanente în Marea Britanie, ceea ce ar putea duce la expulzarea a sute de mii de persoane care au migrat legal, relatează The Independent.

Liderul Reform UK a declarat că vrea să desființeze permisul de ședere permanentă (”indefinite leave to remain” – ILR), pentru care migranții pot aplica în prezent după cinci ani, și să-i oblige să își reînnoiască viza la fiecare cinci ani. Reform UK dorește, de asemenea, ca solicitanții să fi locuit în Marea Britanie timp de șapte ani, în loc de cinci, cât este în prezent, pentru a fi eligibili.

Zia Yusuf, reprezentantul Reform UK pentru ”eficientizarea guvernamentală”, a mai declarat că noul sistem ar împiedica orice acces la ajutoare sociale. El a spus că economiile pentru contribuabilii britanici ar depăși 230 de miliarde de lire sterline, însă cifra provine dintr-un raport contestat al Centre for Policy Studies.

Cum ar resimți românii noile restricții ale lui Farage

Sute de mii de rezidenți permanenți din Marea Britanie ”își vor pierde statutul”, a adăugat Yusuf.

”Propunerile Reform vor duce la sute de mii de persoane care vor trebui să aplice și care, în cele din urmă, își vor pierde statutul de rezidenți permanenți în Marea Britanie.”

Nigel Farage a declarat într-o conferință de presă: ”Ajutoarele sociale se vor încheia pentru toți cei care nu sunt cetățeni britanici, vom închide lacunele legislative.

Reform va asigura că ajutoarele sociale sunt doar pentru cetățenii Marii Britanii. Curățăm mizeria lăsată de Boris Johnson. Valul Boris ne va falimenta.” Mii de români care muncesc legal se află printre cei vizați de aceste modificări.

Reform UK conduce în sondaje pe fondul nemulțumirilor legate de migrație

Un purtător de cuvânt al guvernului laburist condus de Sir Keir Starmer a declarat: ”Persoanele aflate ilegal aici nu primesc, pe bună dreptate, nimic din sistemul nostru de ajutoare sociale.

Cetățenii străini trebuie, de obicei, să aștepte cinci ani pentru a solicita credit universal și ne uităm la posibilitatea de a crește această perioadă la 10 ani.” Reform UK conduce în sondaje, cu 34% din intenția de vot, înaintea laburiștilor lui Starmer și conservatorilor conduși de Kemi Badenoch.

Partidul lui Farage câștigă teren pe fondul nemulțumirii față de modul în care atât conservatorii, cât și laburiștii au gestionat migrația legală și ilegală. Următoarele alegeri generale din Marea Britanie vor avea loc până cel târziu în august 2029, iar strategia privind expulzările masive și limitarea ajutoarelor sociale va fi un subiect central al campaniei.