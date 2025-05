Nicușor Dan vizitează Salina Praid și județul Covasna după inundații. Ce zone va inspecta

După inundațiile care au afectat grav Salina Praid și mai multe localități din județul Covasna, președintele României, Nicușor Dan, a ajuns sâmbătă, 31 mai 2025, în zonă, la invitația liderului UDMR, Kelemen Hunor. Vizita are loc în contextul unor pagube importante produse infrastructurii locale și activității economice. Autoritățile centrale promit intervenții rapide și fonduri substanțiale pentru refacerea regiunii.

Președintele României, Nicușor Dan, a ajuns sâmbătă, în jurul prânzului, la Salina Praid, unde a început o vizită oficială în zonele afectate de inundații.

Șeful statului este însoțit de mai mulți membri ai Guvernului, printre care ministrul Economiei, Bogdan Ivan, ministrul Finanțelor, Tánczos Barna, și ministrul Mediului, Mircea Fechet.

Vizita are loc la invitația liderului UDMR, Kelemen Hunor, care a fost prezent la fața locului și care a lansat, de asemenea, o invitație premierului interimar, Cătălin Predoiu.

Salina Praid este una dintre cele mai afectate zone în urma precipitațiilor abundente. Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a declarat că se intervine de urgență pentru repunerea în funcțiune a acestui obiectiv turistic și economic vital pentru întreaga regiune.

”Intervenim ACUM pentru ca Salina Praid să revină cât mai rapid în circuitul turistic şi economic! Am fost la faţa locului, la viitura care a afectat Salina Praid. Este un moment critic, deci intervenim cu măsuri clare, finanţare urgentă şi o planificare clară”, a scris Ivan pe Facebook.

El a detaliat și investițiile deja aprobate: 2,2 milioane lei pentru repararea geomembranei, 10 milioane lei pentru regularizarea albiei râului Corund și 1 milion pentru studierea unei albii secundare.

Ministrul Economiei a anunțat că Guvernul a pregătit o hotărâre pentru alocarea a aproximativ 300 de milioane de lei. Banii sunt destinați impermeabilizării pârâului Corund și amenajării unui lac în amonte, pentru prevenirea unor viitoare infiltrări care ar putea compromite definitiv salina.

”În momentul în care am preluat acest portofoliu, am fost informat despre situația de la Salina Praid […] În momentul de față, i-am convocat pe cei de la Apele Române, am discutat cu Ministerul Mediului, există o hotărâre de Guvern prin care cerem aproximativ 300 de milioane de lei pentru ca ”Apele Române” să poată să facă acea impermeabilizare”, a declarat Bogdan Ivan la Digi24.