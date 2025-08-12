Nicușor Dan salută eforturile lui Donald Trump pentru pace în Ucraina: „O soluție de pace justă și durabilă”

Pre;edintele Nicușor Dan a transmis un mesaj important pe platforma X, prin care a salutat inițiativele liderului american Donald Trump privind încetarea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal”

În același timp, el a reafirmat angajamentul ferm al României și al celorlalți lideri europeni pentru susținerea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei, precum și pentru dreptul poporului ucrainean de a-și decide liber viitorul.

„Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă. Am semnat, împreună cu ceilalți lideri europeni, declarația noastră comună care afirmă fără echivoc: pacea nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul. Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a transmis Nicușor Dan, pe platforma X.

Declarația comună a liderilor europeni, semnată în contextul unor tensiuni și conflicte armate prelungite în estul Europei, reafirmă faptul că soluțiile politice și diplomatice trebuie să țină cont de voința și drepturile legitime ale poporului ucrainean.

Sprijinul pentru Ucraina rămâne o prioritate pentru România și partenerii europeni, iar Nicușor Dan a subliniat că „vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”.

„Există două opţiuni: să continue să se bată sau să ajungă la un acord”

Președintele american Donald Trump și-a exprimat „contrarierea” față de refuzul omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, de a ceda teritorii Ucrainei către Rusia, înainte de întâlnirea programată vineri în Alaska cu Vladimir Putin, pe care o consideră „constructivă”, potrivit AFP.

”Mă voi întâlni cu Vladimir Putin şi-i voi spune: «trebuie să pui capăt acestui război», a declarat liderul de la Casa Alb[.

El a adăugat imediat că i-ar ”plăcea să vadă un armistiţiu foarte, foarte rapid”. Donald Trump a anunțat că îi va suna pe Volodimir Zelenski şi alţi lideri europeni după summitul din Alaska.

”Viitoarea întâlnire va fi cu Zelenski şi Putin sau Zelenski, Putin şi cu mine. Voi fi acolo, dacă au nevoie”, a adăugat el. ”Mă înţeleg bine cu cei doi preşedinţi, trebuie să fac legătura”, a precizat Donald Trump.

El avertizează însă că ”este posibil să plec de la această reuniune spunându-le „noroc tuturor””. Trump consideră că ”trebuie să se schimbe teritorii” între Kiev şi Moscova pentru a se pune capăt conflictului.

”Există două opţiuni: să continue să se bată sau să ajungă la un acord”, în opinia lui Donald Trump.

El s-a declarat însă ”contrariat” de refuzul omologului său ucrainean Volodimir Zelenski de a ceda teritoriu Rusiei în cadrul unui acord care să ăună capăt conflictului.