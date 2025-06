Nicușor Dan prezintă concluziile Summitului NATO. Cum a reacționat când a fost întrebat despre Donald Trump

Președintele Nicușor Dan a susținut miercuri o conferință de presă în care a prezentat concluziile summitului NATO desfășurat la Haga – prima reuniune de acest tip la care a participat de la preluarea mandatului.

„S-a agreat ținta de 5% pentru cheltuieli de apărare. Acești bani trebuie transformați în capacități militare.

S-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina.

Am mulțumit aliaților care sunt prezenți în operațiuni în România și am reafirmat că regiunea Mării Negre este importantă.

Am reafirmat angajamentul nostru de a investi în facilități pentru a găzdui militari NATO în România. Ucraina este legată de securitatea întregului flanc estic al NATO.

Am atras atenția asupra importanței alegerilor parlamentare din Moldova care vor avea loc în septembrie.

S-a discutat despre conexiunea între aceste crize globale, faptul că Iranul a furnizat diferite tipuri de armament către Rusia, faptul că intervenția din ultimele săptămâni asupra capabilităților Iranului este o formă de descurajare și inclusiv un semn pentru războiul din Ucraina. S-a discutat puțin și despre războiul hibrid și colaborarea aliaților pe acest subiect”, a declarat președintele.