Nicușor Dan, greşeală de protocol, în Danemarca. Regina Maria l-a ajutat imediat, momentul a devenit viral

Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 10:43
de Daoud Andra

Nicușor Dan, în timpul vizitei în Danemarca (FOTO: Profimedia Images)

Vizita oficială a președintelui României, Nicușor Dan, la Copenhaga a fost marcată de un incident protocolar care a atras atenția și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. Liderul de la București a participat la reuniunea informală a Consiliului European și la Summitul Comunității Politice Europene, găzduite în capitala Danemarcei, dar ezitarea sa în fața camerelor de filmat a fost remarcată de toată presa internațională.

Nicușor Dan, încurcat de momentul fotografiei

Momentul surprins de jurnaliști arată cum președintele României îi salută pe Regele Frederic al X-lea și pe Regina Maria a Danemarcei, aflați alături de Emmanuel Macron, președintele Franței. După saluturi, Nicușor Dan pare să nu știe dacă urmează să rămână pentru fotografia oficială sau să se retragă. În timp ce Macron se poziționa pentru poza de grup, liderul român ezita vizibil, privind spre ceilalți participanți.

Regina Maria a Danemarcei a observat confuzia și, cu un gest natural și elegant, l-a invitat pe președintele Dan să se apropie pentru a lua parte la fotografie. Intervenția sa a detensionat momentul, însă imaginile au circulat rapid în spațiul public, fiind comentate atât în presa daneză, cât și în România. Ulterior, împreună cu președintele Franței, Nicușor Dan a pășit în Palatul Amalienborg, unde au continuat întâlnirile oficiale.

Nicușor Dan propune concedieri în administrația publică: „Sunt instituții unde trebuie să plece oameni”

Regele Frederik și regina Maria, alături de Emanuel Macron și Nicușor Dan (FOTO: Profimedia Images)

Un nou episod pe lista gafelor de protocol

Incidentul de la Copenhaga nu este singular. Doar cu câteva zile înainte, la Timișoara, în timpul ceremoniei de depunere a coroanelor din Piața Victoriei, președintele a avut din nou un moment de nesiguranță. După salutul Gărzii de Onoare, acesta s-a pregătit să plece, înainte de intonarea imnului. Situația a fost salvată de un reprezentant care i-a indicat ce are de făcut.

„Sunt la Copenhaga, pentru a participa la reuniunea informală #EUCO și la summitul Comunității Politice Europene, în vederea discutării unor modalități concrete de coordonare și consolidare a apărării și rezilienței comune europene, precum și a sprijinului nostru pentru Ucraina”, a transmis președintele Nicușor Dan, într-o postare pe platforma X.

Miercuri, în prima zi a evenimentului, președintele României a fost prezent la dineul oficial găzduit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei și de Majestatea Sa Regina Maria, organizat în cinstea liderilor care participă la întâlnirea Comunității Politice Europene. Joi, 2 octombrie, Nicușor Dan ia parte la cea de-a șaptea ediție a reuniunii Comunității Politice Europene.

”În cadrul reuniunii Comunităţii Politice Europene, Preşedintele României va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa şi aspectele legate de rezilienţă. De asemenea, în marja acestor reuniuni, Preşedintele Nicuşor Dan va avea o serie de întrevederi bilaterale”, arată comunicatul oficial.

Vreme severă în România. Va fi şi mai frig, va ploua mult, iar ninsorile se înteţesc. A fost emis cod roşu. Update
