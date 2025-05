Nicușor Dan, fotografie emoționantă în ziua alegerilor. Românii l-au felicitat pentru alegere

Ziua alegerilor prezidențiale a avut o semnificație aparte pentru candidatul independent Nicușor Dan, care a ales să își exercite dreptul la vot nu în Capitală, acolo unde își desfășoară activitatea politică, ci în orașul natal, Făgăraș. Înconjurat de familia extinsă, gestul său a fost interpretat de mulți drept un simbol al legăturii cu rădăcinile și al autenticității.

La câteva ore după ce a votat, Nicușor Dan a publicat pe pagina sa de Facebook o fotografie care a devenit rapid virală. În imagine, apare alături de o femeie în vârstă, cel mai probabil o rudă apropiată, într-un moment de liniște și afecțiune. Textul care însoțea fotografia a stârnit emoție în rândul internauților: „Când te întorci acasă, știi că ai rădăcini. Dar și că porți o datorie.”

Reacțiile nu au întârziat să apară. Peste 10.000 de aprecieri au fost înregistrate în doar câteva ore, iar printre cele mai apreciate reacții s-au numărat: „România pe care ne-o dorim! Normalitate, decență, respect, incluziune!”, „Foarte inspirată decizia dumneavoastră de a vota cu familia la Făgăraș!”, „Ce fotografie umană! Aceasta înseamnă mai mult decât o mie de cuvinte” sau „Asta e România noastră!”

În dimineața aceleiași zile, imediat după ce a ieșit din secția de vot din Făgăraș, Nicușor Dan a făcut o declarație în fața presei, explicând gândurile care l-au însoțit în momentul votului:

„Am votat cu gândul la mulţi oameni care sunt tăcuţi, cinstiţi, muncitori şi care nu s-au simţit mult timp reprezentaţi. Acum două săptămâni românii au votat schimbare. Întrebarea e care schimbare, am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate şi nu una care să aducă aventură şi descurajarea investiţiilor în România”, a spus candidatul.

A subliniat și nevoia de echilibru și colaborare cu partenerii europeni:

„Am votat pentru o direcţie europeană şi pentru o colaborare bună cu partenerii noştri europeni şi nu pentru izolarea României. Am votat pentru o societate în care să reuşim să avem dialog şi nu una în care să fim dezbinaţi. Am votat cu speranţă pentru că România are oameni şi în România, şi în diaspora, care pot construi România pe care ne-o dorim.”