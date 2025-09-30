Nicole Kidman și Keith Urban anunță despărțirea după aproape 20 de ani de căsnicie

Nicole Kidman și Keith Urban și-au încheiat căsnicia după aproape două decenii împreună, potrivit unei surse citate de News.Az, care menționează BBC.

Căsnicie de aproape două decenii și doi copii împreună

Cei doi, un cuplu de top la Hollywood, au împreună două fiice: Sunday Rose, de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Actrița premiată cu Oscar și cântărețul country, laureat de patru ori la premiile Grammy, s-au căsătorit în iunie 2006.

TMZ a fost prima publicație care a relatat vestea, menționând că cei doi locuiau separat încă din vară și că Kidman nu își dorește această despărțire. Sursa BBC a confirmat aceste informații. Motivul separării nu este încă clar.

Momente grele și momente de succes

Atât Kidman, cât și Urban, care au copilărit în Australia, au trecut prin suișuri și coborâșuri de-a lungul celor aproape 20 de ani împreună.

Au avut momente de glorie, ambii fiind nominalizați și premiați pentru realizările lor în cinematografie și muzică, și s-au susținut constant la gale și premiere de la Hollywood. Însă au trecut și prin momente grele: la câteva luni după nuntă, Urban a mers la o clinică de dezintoxicare pentru probleme legate de droguri și alcool.

Atât el, cât și Kidman au declarat că lupta cu dependența le-a consolidat relația.

Intervenția care i-a schimbat viața lui Keith Urban

Kidman, împreună cu mai mulți prieteni apropiați ai artistului, a organizat chiar și o intervenție care, după cum a spus Urban, i-a schimbat viața.

„Cred că totul a fost pregătit pentru acel moment care să ne unească și mai mult”, spunea el într-o apariție din 2010 la The Oprah Winfrey Show. „Privesc acum înapoi și realizez că Nic m-a învățat atât de multe și a adus atâtea lucruri bune în viața mea, deschizându-mi ochii în atâtea feluri. [Aceasta este] cea mai bună etapă în care am fost vreodată”, a adăugat el.

Cei doi au fost văzuți împreună în iunie, la un meci din FIFA Club World Cup, desfășurat la Nashville, Tennessee. În mai, au apărut împreună la gala Academy of Country Music Awards, unde Urban a primit premiul ACM Triple Crown.

Au fost fotografiați ținându-se de mână și sărutându-se, părând fericiți și îndrăgostiți.

Actrița din Babygirl a mai fost căsătorită anterior cu actorul Tom Cruise. Cei doi au fost împreună mai bine de 10 ani și au doi copii adoptați. Căsnicia lor s-a încheiat în 2001.