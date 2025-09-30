Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 09:59
de Ana Ionescu

Nicole Kidman și Keith Urban anunță despărțirea după aproape 20 de ani de căsnicie

Vedete și media
Nicole Kidman și Keith Urban anunță despărțirea după aproape 20 de ani de căsnicie
Nicole Kidman și Keith Urban și-au încheiat căsnicia FOTO: Profimedia

Nicole Kidman și Keith Urban și-au încheiat căsnicia după aproape două decenii împreună, potrivit unei surse citate de News.Az, care menționează BBC.

Căsnicie de aproape două decenii și doi copii împreună

Cei doi, un cuplu de top la Hollywood, au împreună două fiice: Sunday Rose, de 17 ani, și Faith Margaret, de 14 ani. Actrița premiată cu Oscar și cântărețul country, laureat de patru ori la premiile Grammy, s-au căsătorit în iunie 2006.

TMZ a fost prima publicație care a relatat vestea, menționând că cei doi locuiau separat încă din vară și că Kidman nu își dorește această despărțire. Sursa BBC a confirmat aceste informații. Motivul separării nu este încă clar.

Momente grele și momente de succes

Atât Kidman, cât și Urban, care au copilărit în Australia, au trecut prin suișuri și coborâșuri de-a lungul celor aproape 20 de ani împreună.

Au avut momente de glorie, ambii fiind nominalizați și premiați pentru realizările lor în cinematografie și muzică, și s-au susținut constant la gale și premiere de la Hollywood. Însă au trecut și prin momente grele: la câteva luni după nuntă, Urban a mers la o clinică de dezintoxicare pentru probleme legate de droguri și alcool.

Atât el, cât și Kidman au declarat că lupta cu dependența le-a consolidat relația.

Intervenția care i-a schimbat viața lui Keith Urban

Kidman, împreună cu mai mulți prieteni apropiați ai artistului, a organizat chiar și o intervenție care, după cum a spus Urban, i-a schimbat viața.

„Cred că totul a fost pregătit pentru acel moment care să ne unească și mai mult”, spunea el într-o apariție din 2010 la The Oprah Winfrey Show.

„Privesc acum înapoi și realizez că Nic m-a învățat atât de multe și a adus atâtea lucruri bune în viața mea, deschizându-mi ochii în atâtea feluri. [Aceasta este] cea mai bună etapă în care am fost vreodată”, a adăugat el.

Cei doi au fost văzuți împreună în iunie, la un meci din FIFA Club World Cup, desfășurat la Nashville, Tennessee. În mai, au apărut împreună la gala Academy of Country Music Awards, unde Urban a primit premiul ACM Triple Crown.

Au fost fotografiați ținându-se de mână și sărutându-se, părând fericiți și îndrăgostiți.

Actrița din Babygirl a mai fost căsătorită anterior cu actorul Tom Cruise. Cei doi au fost împreună mai bine de 10 ani și au doi copii adoptați. Căsnicia lor s-a încheiat în 2001.

Cât mai ține frigul în România și unde va ninge din nou în perioada următoare. Un vortex polar lovește România la început de octombrie
Recomandări
Taxa de 25 de lei pe Temu si Shein, explicată de ANAF. Românii trebuie să fie atenți la achizițiile din afara UE
Taxa de 25 de lei pe Temu si Shein, explicată de ANAF. Românii trebuie să fie atenți la achizițiile din afara UE
S-a dat startul oficial RABLA 2025 – Cum te înscrii, ce bani se dau
S-a dat startul oficial RABLA 2025 – Cum te înscrii, ce bani se dau
EvilAI, campania globală de malware care se deghizează în unelte AI și atacă organizații. Ce pericole pândesc, cum te aperi de ele?
EvilAI, campania globală de malware care se deghizează în unelte AI și atacă organizații. Ce pericole pândesc, cum te aperi de ele?
VIDEO | Ce au descoperit inginerii când au desfăcut un iPhone Air: baterie nemaîntâlnită și surprinzător de ușor de reparat
VIDEO | Ce au descoperit inginerii când au desfăcut un iPhone Air: baterie nemaîntâlnită și surprinzător de ușor de reparat
Un telefon furat a dus la dezvăluirea unei rețele infracționale internaționale
Un telefon furat a dus la dezvăluirea unei rețele infracționale internaționale
„Vecina”, o comedie românească în care ne regăsim toți. De când vezi filmul în cinema
„Vecina”, o comedie românească în care ne regăsim toți. De când vezi filmul în cinema
WhatsApp se schimbă din nou pe Android si IOS: partajare foto „live”, teme personalizate cu AI și găsire rapidă a grupurilor
WhatsApp se schimbă din nou pe Android si IOS: partajare foto „live”, teme personalizate cu AI și găsire rapidă a grupurilor
De când devin obligatorii cauciucurile de iarnă. Amenzi usturătoare pentru șoferii nepregătiți
De când devin obligatorii cauciucurile de iarnă. Amenzi usturătoare pentru șoferii nepregătiți
Revista presei
Adevarul
De ce nu mai gătesc românii? Generația Glovo, bucătăriile-fantomă și obiceiul pierdut al mesei de acasă
Playsport.ro
MM Stoica a intervenit, după ce a auzit ce s-a spus despre FCSB! Când vor mai putea juca Lixandru și Șut: „Nu poate...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii
Playtech Știri
Ultimele mesaje pe care Ioana Popescu i le-a trimis iubitului. Bărbatul a cerut bani pe internet pentru înmormântarea ei
Playtech Știri
Cine se ocupă de înmormântarea Ioanei Popescu. Mobilizare impresionantă pentru jurnalistă, nu va mai fi nevoie de intervenția statului
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...