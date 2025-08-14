Nicolae al României, imagini rare cu familia, în vacanţă. „Mi-am dorit să îmi descopăr rădăcinile și să văd locul unde a început totul”. Soţia Alina-Maria a ales o ţinută neaşteptată

Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 15:17
de Vieriu Ionut

Există călătorii care depășesc simpla plăcere a unei vacanțe și devin experiențe cu profunde rezonanțe personale. Pentru principele Nicolae al României, una dintre acestea a avut loc recent, când, alături de familie, a pășit pe urmele strămoșilor săi într-un loc care a marcat istoria monarhiei române.

O vizită cu o puternică încărcătură istorică

Nicolae al României, soția sa, Alina-Maria de Roumanie, și copiii lor au fost invitați la Castelul Sigmaringen de către Alteța Sa, Fürst Karl Friedrich von Hohenzollern-Sigmaringen. Monumentul, cu o arhitectură impresionantă și o istorie bogată, a fost cândva reședința Regelui Carol I și a Regelui Ferdinand, două figuri fundamentale pentru destinul României.

„De ani de zile mi-am dorit să îmi descopăr rădăcinile și să văd locul unde a început totul”, a mărturisit principele Nicolae.

Un an aniversar important pentru Casa Regală

Vizita a avut loc într-un an simbolic: 2025 marchează 150 de ani de la nașterea Reginei Maria, una dintre cele mai respectate și iubite suverane ale României. La Castelul Sigmaringen s-au desfășurat, în trecut, trei ceremonii regale de nuntă, printre care și cea a Principelui Moștenitor Ferdinand cu Principesa Maria de Edinburgh.

Nicolae al României a descris întreaga experiență drept „o experiență cu adevărat memorabilă și emoționantă”, rememorând pagini importante din istoria familiei sale în locul unde aceste evenimente au avut loc.

Detalii despre atmosfera vizitei

Deși momentul a fost centrat pe importanța istorică a locației, vizita a atras atenția și prin detalii mai personale. Soția principelui, Alina-Maria, a optat pentru o ținută neașteptată, care a atras privirile celor prezenți și a adăugat un plus de eleganță evenimentului. Prezența celor doi copii a completat tabloul unei întâlniri de familie speciale, desfășurată într-un cadru încărcat de istorie.

Castelul Sigmaringen, aflat în Germania, este strâns legat de istoria Casei Regale a României, fiind locul de origine al dinastiei Hohenzollern-Sigmaringen. Edificiul nu este doar un reper arhitectural, ci și un simbol al legăturilor de familie și al alianțelor dinastice care au modelat istoria României moderne.

Pentru principele Nicolae, vizita a fost ocazia perfectă de a îmbina istoria personală cu cea a țării, redescoperind conexiuni care au stat la baza identității sale și a moștenirii pe care o poartă.

O vacanță transformată în lecție de istorie

Deși a făcut parte dintr-o vacanță, momentul petrecut la Sigmaringen a avut o dimensiune aparte. Nu a fost doar o vizită turistică, ci o întoarcere la originile unei povești de familie, în care trecutul și prezentul s-au întâlnit într-un mod simbolic.

Fotografiile surprinse cu această ocazie, în care membrii familiei apar zâmbind și relaxați, reflectă atât frumusețea locului, cât și emoția descoperirii rădăcinilor.

