Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a fost judecat fiul magnatului Viorel Micula
11 sept. 2025 | 10:30
de Alexandru Puiu

Niciun domeniu nu mai este sigur în România. Concedieri masive la OMV Petrom, restructurările se fac și occident
Concedieri masive la OMV Petrom / foto: Playtech

OMV, gigantul austriac din sectorul petrolier și al gazelor, a intrat într-un amplu proces de restructurare care afectează mii de angajați din mai multe țări europene. Potrivit presei austriece, grupul intenționează să renunțe la aproximativ 2.000 dintre cei 23.000 de salariați la nivel mondial, iar filiala românească, OMV Petrom, se află printre cele mai vizate.

România, printre cele mai afectate piețe

Surse sindicale citate de publicația Kurier arată că disponibilizările se vor concentra pe Petrom, compania controlată majoritar de OMV și cel mai mare jucător din România în domeniul energiei. De asemenea, concedieri vor fi operate și la rafinăria din Burghausen, Germania, precum și la unitățile din Slovacia.

În Austria, compania va renunța la circa 400 dintre cele 5.400 de posturi, în special din zona administrativă și financiară. Interesant este faptul că, în ultimul deceniu, fosta conducere a adus în Austria peste 200 de angajați din România, pentru a întări departamentul financiar – ceea ce acum ridică și mai multe semne de întrebare cu privire la strategia de resurse umane a grupului.

Concedieri într-un an cu rezultate bune

Ironia situației este că restructurările vin după ce OMV a raportat în 2024 al patrulea cel mai bun rezultat financiar din istoria sa. Chiar și așa, conducerea grupului – deținut parțial de statul austriac – a decis implementarea unui program de economisire și creștere a eficienței, care va dura până în 2027.

Planul nu vizează doar reduceri de personal, ci și optimizarea operațiunilor și o orientare mai puternică către clienți. Totuși, pentru mii de angajați din România și din alte state europene, prima măsură vizibilă este pierderea locului de muncă.

O problemă globală în industria petrolieră

Cazul OMV nu este singular. În prezent, întreaga industrie a petrolului și gazelor trece printr-un val de concedieri pe fondul scăderii profiturilor și al fluctuațiilor de pe piața energiei. Shell a anunțat deja reducerea a 6.500 de locuri de muncă, Chevron a decis să renunțe la 1.500 de posturi, iar ConocoPhillips taie un sfert din pozițiile existente.

Pentru OMV, profitul semestrial a scăzut cu 55%, până la 384 milioane de euro, ceea ce a accelerat decizia de restructurare. În acest context, este clar că niciun domeniu nu mai este „imun” la crize, iar energia – altădată un sector extrem de stabil – se confruntă acum cu aceeași presiune ca multe alte industrii globale.

