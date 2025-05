Nici fotbalul, nici baschetul. Acesta este sportul preferat al Papei Leon al XIV-lea

La scurt timp după alegerea sa ca nou lider al Bisericii Catolice, Papa Leon al XIV-lea atrage atenția printr-o preferință sportivă inedită, care îl diferențiază de înaintașul său, Papa Francisc.

Dacă predecesorul său era un binecunoscut fan al fotbalului, noul Suveran Pontif a dezvăluit că preferă un sport considerat de nișă în comparație cu popularitatea globală a fotbalului sau baschetului: tenisul.

„Mă consider un jucător de tenis amator”, a spus Papa Leon al XIV-lea într-un interviu acordat Ordinului Augustinian. „De când am plecat din Peru, am avut puține ocazii să joc, așa că sunt nerăbdător să revin pe teren”, a adăugat el cu entuziasm.