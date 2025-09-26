Netanyahu, apariție inedită la ONU: De ce a purtat un cod QR pe rever

Adunarea Generală a ONU de la New York, un eveniment unde se reunesc anual liderii planetei, a oferit în acest an un moment neașteptat. Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a ales o metodă inedită de a-și face auzit mesajul. Liderul israelian a urcat la tribună purtând pe rever o insignă mare, inscripționată cu un cod QR, element care a atras imediat atenția delegaților și a presei internaționale.

Un discurs cu un detaliu inedit

Conform biroului său, codul QR purtat de Netanyahu nu a fost ales întâmplător. Acesta direcționează către un site web care conține informații despre crimele comise de Hamas, iar gestul face parte dintr-o campanie amplă desfășurată de Israel chiar în inima New York-ului. Membrii delegației israeliene care l-au însoțit pe prim-ministru au purtat aceeași insignă, consolidând caracterul coordonat al acțiunii.

Potrivit presei israeliene, campania nu s-a rezumat doar la sala ONU. În apropierea sediului Organizației Națiunilor Unite, dar și în celebra Times Square, au apărut zeci de camioane dotate cu ecrane digitale și panouri publicitare. Mesajul „Rețineți 7 octombrie” este afișat constant, alături de același cod QR care duce la site-ul oficial.

O campanie de reamintire a atacului din 7 octombrie

Data de 7 octombrie 2023 rămâne una dintre cele mai negre pentru Israel, fiind ziua în care Hamas a lansat un atac masiv împotriva statului evreu, soldat cu victime și răniți în rândul populației civile. Prin acest demers de comunicare vizuală, autoritățile israeliene urmăresc să reorienteze atenția globală asupra evenimentelor și să mențină vie memoria tragediei, chiar în timp ce liderii lumii se află la New York pentru dezbateri internaționale.

Cine este Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu este o figură centrală în politica israeliană, fiind cel mai longeviv prim-ministru din istoria statului Israel. Născut la 21 octombrie 1949, la Tel Aviv, Netanyahu a avut o carieră politică intensă, marcată de multiple mandate la conducerea guvernului și de un rol activ în relațiile externe ale țării sale.

Absolvent al prestigioasei Universități MIT din Statele Unite, cu experiență în economie și relații internaționale, Netanyahu a intrat în politică la începutul anilor ’80. De-a lungul carierei, a fost cunoscut pentru pozițiile sale ferme în privința securității naționale, dar și pentru apropierea de aliați strategici, precum Statele Unite.

Dincolo de politica internă, Netanyahu s-a remarcat ca o voce influentă pe scena internațională, susținând constant importanța securității Israelului și aducând în prim-plan chestiuni precum terorismul și stabilitatea Orientului Mijlociu.

Semnificația gestului de la ONU

Apariția premierului israelian cu un cod QR pe rever poate fi interpretată ca o încercare de a transforma un discurs politic într-o experiență interactivă, adaptată erei digitale. În loc ca publicul internațional să se rezume la cuvintele rostite de la tribună, acesta este invitat să acceseze direct informațiile dorite, printr-o simplă scanare cu telefonul mobil.