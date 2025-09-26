Ultima ora
Totul despre „zidul de drone” pe care UE vrea să îl ridice: ce țări va proteja și cu ce arme
26 sept. 2025 | 20:03
de Vieriu Ionut

Netanyahu, apariție inedită la ONU: De ce a purtat un cod QR pe rever

ACTUALITATE
Netanyahu, apariție inedită la ONU: De ce a purtat un cod QR pe rever
Benjamin Netanyahu

Adunarea Generală a ONU de la New York, un eveniment unde se reunesc anual liderii planetei, a oferit în acest an un moment neașteptat. Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, a ales o metodă inedită de a-și face auzit mesajul. Liderul israelian a urcat la tribună purtând pe rever o insignă mare, inscripționată cu un cod QR, element care a atras imediat atenția delegaților și a presei internaționale.

Un discurs cu un detaliu inedit

Conform biroului său, codul QR purtat de Netanyahu nu a fost ales întâmplător. Acesta direcționează către un site web care conține informații despre crimele comise de Hamas, iar gestul face parte dintr-o campanie amplă desfășurată de Israel chiar în inima New York-ului. Membrii delegației israeliene care l-au însoțit pe prim-ministru au purtat aceeași insignă, consolidând caracterul coordonat al acțiunii.

Potrivit presei israeliene, campania nu s-a rezumat doar la sala ONU. În apropierea sediului Organizației Națiunilor Unite, dar și în celebra Times Square, au apărut zeci de camioane dotate cu ecrane digitale și panouri publicitare. Mesajul „Rețineți 7 octombrie” este afișat constant, alături de același cod QR care duce la site-ul oficial.

Vezi și:
Birocrația din România și fantezia cu codul QR pe bonul fiscal. Avem amenzi usturătoare, dar legea nu se poate aplica
RoPay 2.0 – noul sistem de plăți instant între băncile din România de astăzi, 1 septembrie. Cum faci transferuri bancare fără să aștepți, unde trebuie să ai cont

O campanie de reamintire a atacului din 7 octombrie

Data de 7 octombrie 2023 rămâne una dintre cele mai negre pentru Israel, fiind ziua în care Hamas a lansat un atac masiv împotriva statului evreu, soldat cu victime și răniți în rândul populației civile. Prin acest demers de comunicare vizuală, autoritățile israeliene urmăresc să reorienteze atenția globală asupra evenimentelor și să mențină vie memoria tragediei, chiar în timp ce liderii lumii se află la New York pentru dezbateri internaționale.

Benjamin Netanyahu la ONU

Benjamin Netanyahu la ONU

Cine este Benjamin Netanyahu

Benjamin Netanyahu este o figură centrală în politica israeliană, fiind cel mai longeviv prim-ministru din istoria statului Israel. Născut la 21 octombrie 1949, la Tel Aviv, Netanyahu a avut o carieră politică intensă, marcată de multiple mandate la conducerea guvernului și de un rol activ în relațiile externe ale țării sale.

Absolvent al prestigioasei Universități MIT din Statele Unite, cu experiență în economie și relații internaționale, Netanyahu a intrat în politică la începutul anilor ’80. De-a lungul carierei, a fost cunoscut pentru pozițiile sale ferme în privința securității naționale, dar și pentru apropierea de aliați strategici, precum Statele Unite.

Dincolo de politica internă, Netanyahu s-a remarcat ca o voce influentă pe scena internațională, susținând constant importanța securității Israelului și aducând în prim-plan chestiuni precum terorismul și stabilitatea Orientului Mijlociu.

Semnificația gestului de la ONU

Apariția premierului israelian cu un cod QR pe rever poate fi interpretată ca o încercare de a transforma un discurs politic într-o experiență interactivă, adaptată erei digitale. În loc ca publicul internațional să se rezume la cuvintele rostite de la tribună, acesta este invitat să acceseze direct informațiile dorite, printr-o simplă scanare cu telefonul mobil.

Vine frigul în weekend: lapoviță și ninsoare la munte, temperaturi scăzute în toată țara. Vești proaste și pentru săptămâna viitoare
Recomandări
Ce produse se găsesc la magazinul Action, recent intrat pe piața din România. De ce lanțul are succes în toată Europa
Ce produse se găsesc la magazinul Action, recent intrat pe piața din România. De ce lanțul are succes în toată Europa
Ilie Bolojan, anunț tranșant după tragedia de la spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul”
Ilie Bolojan, anunț tranșant după tragedia de la spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancţionez acolo unde va fi cazul”
ID digital obligatoriu pentru dreptul la muncă în UK: planul lui Starmer aprinde disputa privind libertățile civile
ID digital obligatoriu pentru dreptul la muncă în UK: planul lui Starmer aprinde disputa privind libertățile civile
Jurnalista Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ce s-a întâmplat în ultimele zile de viață
Jurnalista Ioana Popescu a murit la doar 45 de ani. Ce s-a întâmplat în ultimele zile de viață
După cât timp se prescrie o construcţie fără autorizaţie de construire?
După cât timp se prescrie o construcţie fără autorizaţie de construire?
Cele mai bune jocuri retro care au definit istoria gamingului
Cele mai bune jocuri retro care au definit istoria gamingului
Mama unuia din copiii care și-au pierdut viața în Spitalul Sf Maria din Iași povestește ce se întâmpla în secția ATI: „Acolo practic se murea”
Mama unuia din copiii care și-au pierdut viața în Spitalul Sf Maria din Iași povestește ce se întâmpla în secția ATI: „Acolo practic se murea”
Microsoft oferă gratuit actualizări extinse de securitate pentru Windows 10 în Europa
Microsoft oferă gratuit actualizări extinse de securitate pentru Windows 10 în Europa
Revista presei
Adevarul
Un cuplu de români, subiect de documentar pe History, după ce a vrut să intre în Canada cu două găini „de la mama” și șase batoane de salam
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
6 zodii care își primesc ceea ce merita până pe 21 octombrie 2025. Universul le face, în sfârșit, dreptate
Playtech Știri
Horoscop sâmbătă, 27 septembrie 2025. Zodia căreia i se schimbă norocul, va primi o veste neașteptată
Playtech Știri
Salma Hayek, petrecere de pomină la 59 de ani. Actrița dovedește că vârsta e doar un număr FOTO
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...