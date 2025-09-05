Nespresso bate palma cu The Weeknd pentru o colecție specială, Samra Origins

Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 11:21
de Alexandru Puiu

Nespresso lansează în România Samra Origins, o colecție creată împreună cu Abel „The Weeknd” Tesfaye, care îmbină expertiza brandului în arta cafelei cu universul creativ al unuia dintre cei mai influenți artiști ai momentului. Noua ediție aduce un sortiment de Arabica de origine africană și o serie de accesorii cu design dedicat, gândite să transforme ritualul de dimineață într-o experiență cu emoție și poveste.

Inspirația colecției vine din rădăcinile africane ale cafelei, dar și din parcursul personal al artistului, pentru care cafeaua este un obicei cu semnificație. „La fel ca muzica, și cafeaua este o formă de artă”, spune echipa Nespresso, iar parteneriatul cu The Weeknd transferă această idee direct în ceașcă: gust autentic, identitate vizuală recognoscibilă și o invitație la momente de conectare.

Samra Origins Tanzania: de pe versanții Kilimanjaro, direct în ceașcă

Piesa centrală a colecției este Samra Origins Tanzania, o cafea Arabica provenită din nord-estul Tanzaniei, de pe versanții Muntelui Kilimanjaro. Profilul de gust echilibrează o aciditate vioaie cu note fructate subtile, rezultând un espresso curat și expresiv, cu final elegant. Este un tip de Arabica care pune în valoare terroir-ul, păstrând claritatea aromelor și o textură catifelată.

Noul sortiment este disponibil pentru sistemul Original, ceea ce îl face ușor de integrat în rutina celor care folosesc deja capsulele clasice Nespresso. Pentru pasionații de origini, Samra Origins Tanzania marchează un punct distinct în gamă: un profil îndrăzneț, dar bine calibrat, ideal de explorat atât simplu, cât și în rețete de cappuccino sau flat white.

Universul The Weeknd întâlnește expertiza Nespresso

Colaborarea aduce laolaltă două lumi care mizează pe detalii: design, calitate și coerență. „Colaborarea cu Nespresso a venit natural, le admir integritatea, atenția pentru calitate și design, dar și perspectiva globală”, mărturisește The Weeknd, ale cărui proiecte recente au consolidat o estetică cinematică ușor de recunoscut. Samra, numele colecției, este un omagiu personal și o punte către originile care inspiră.

Pentru Nespresso, parteneriatul consolidează direcția de a crea ediții cu poveste, alături de artiști care pot amplifica mesajul despre cafeaua de calitate. „Această lansare le oferă ocazia celor pasionați să descopere o experiență autentică, care îmbină gustul, emoția și creativitatea artistică”, spune Ana-Maria Doxan, BEO Nespresso România. În spatele scenei, rămâne aceeași disciplină: selecție atentă a boabelor și prăjire fină pentru un gust memorabil.

Accesorii în ediție limitată: design care duce povestea mai departe

Colecția include și accesorii exclusive, personalizate cu logo-ul Samra Origins: un tumbler și o cană de călătorie cu o estetică modernă, inspirată de limbajul vizual al lui The Weeknd. Sunt obiecte gândite să fie folosite zi de zi, păstrând temperatura și confortul, dar și o notă de stil discretă.

Dincolo de utilitate, aceste piese completează universul colecției. Asortează-ți ritualul de dimineață cu tumblerul Samra Origins sau ia cu tine cana de călătorie pentru a păstra aromele mai mult timp. Detaliile contează când vrei ca fiecare ceașcă să fie o mică scenă în sine.

Disponibilitate și contextul parteneriatului

Parteneriatul global a fost anunțat odată cu sponsorizarea turneului „After Hours Til Dawn”, iar acum se materializează într-un produs pe care îl poți găsi ușor: Samra Origins Tanzania și accesoriile în ediție limitată sunt disponibile în boutique-urile Nespresso, în aplicația mobilă și pe site-ul oficial. Este o ediție care se adresează atât colecționarilor, cât și celor care vor pur și simplu o cafea foarte bună, cu o poveste clară în spate.

Nespresso își reafirmă astfel angajamentele pentru calitate și sustenabilitate, de la programul AAA Sustainable Quality™ la certificarea B Corp™ obținută în 2022. Pentru consumator, toate acestea se traduc într-o ceașcă în care gustul stă pe primul loc, iar impactul din spatele lanțului de aprovizionare este tratat cu responsabilitate.

