Nereguli grave descoperite la spitalul din Constanța, unde a murit o tânară după naștere. Unitatea figura ca hotel timp de 14 ani. Ministerul Sănătății a sesizat DNA

Ministerul Sănătății a descoperit nereguli majore la spitalul privat din Constanța, unde o tânără de 29 de ani a murit după naștere. Inspectorii au constatat că unitatea figura la Primărie ca hotel timp de 14 ani și că DSP Constanța a emis autorizația sanitară fără verificarea reală a condițiilor. Ministerul Sănătății a sesizat DNA, iar proprietarii și foști responsabili din DSP sunt anchetați.

Ce nereguli au fost descoperite la spitalul din Constanța

Verificările Corpului de Control al Ministerului Sănătății și ale Inspecției Sanitare de Stat au scos la iveală situații grave. Produse biocide expirate încă din anul precedent erau folosite, sângele era depozitat în frigidere casnice, iar secția de obstetrică-ginecologie era închisă, deși documentele DSP o prezentau ca funcțională.

”Am găsit avize emise ”din pix”, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător şi inadmisibil!”, a scris ministrul Alexandru Rogobete în mediul online.

În plus, documentele de la Primăria Constanța arată că spitalul funcționează oficial ca unitate medicală abia din 2023, deși figura ca hotel din 2009, relatează Digi24.

Aceste nereguli au ridicat suspiciuni de fapte penale, atât în cazul personalului spitalului, cât și al reprezentanților DSP care au emis autorizații.

Cine este vizat de anchetă și ce măsuri au fost luate

Ministerul Sănătății a sesizat Parchetul General și DNA, iar numele celor care au condus spitalul și DSP de-a lungul anilor au fost transmise autorităților. Printre aceștia se numără un fost director al DSP Constanța, care a ocupat și funcția de șef al Corpului de Control din Ministerul Sănătății.

Spitalul a fost amendat cu 30.000 de lei pentru că nu a putut prezenta buletinele de analiză ale probelor de autocontrol, conform planului de prevenire a infecțiilor nosocomiale. În paralel, unitatea păstrează autorizația de funcționare pentru 60 de paturi, inclusiv 3 paturi ATI și o Unitate de Transfuzie Sangvină.

Ce se întâmplă cu ancheta și victimele

Tânăra de 29 de ani a murit după ce starea sa s-a agravat postnatal, fiind transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Poliția a deschis un dosar penal, iar Colegiul Medicilor va analiza conduita terapeutică în cazul pacientei.

”Indolenţa, nepăsarea şi falsa putere a unora au costat o viaţă. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna şi complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alţii au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii — îi deschid larg şi acţionez. Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toţi cei care au contribuit la această tragedie”, a transmis ministrul Rogobete.

Raportul final al Corpului de Control și concluziile Inspecției Sanitare de Stat vor fi prezentate miercuri la ora 14:30, urmând să fie stabilite responsabilitățile și măsurile pentru prevenirea unor tragedii similare.