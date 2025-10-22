Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 12:24
de Badea Violeta

Nereguli grave descoperite la spitalul din Constanța, unde a murit o tânară după naștere. Unitatea figura ca hotel timp de 14 ani. Ministerul Sănătății a sesizat DNA

Sănătate
Nereguli grave descoperite la spitalul din Constanța, unde a murit o tânară după naștere. Unitatea figura ca hotel timp de 14 ani. Ministerul Sănătății a sesizat DNA
Nereguli semnalate la spitalul din Constanta. Sursa foto: Profimedia

Ministerul Sănătății a descoperit nereguli majore la spitalul privat din Constanța, unde o tânără de 29 de ani a murit după naștere. Inspectorii au constatat că unitatea figura la Primărie ca hotel timp de 14 ani și că DSP Constanța a emis autorizația sanitară fără verificarea reală a condițiilor. Ministerul Sănătății a sesizat DNA, iar proprietarii și foști responsabili din DSP sunt anchetați.

Ce nereguli au fost descoperite la spitalul din Constanța

Verificările Corpului de Control al Ministerului Sănătății și ale Inspecției Sanitare de Stat au scos la iveală situații grave. Produse biocide expirate încă din anul precedent erau folosite, sângele era depozitat în frigidere casnice, iar secția de obstetrică-ginecologie era închisă, deși documentele DSP o prezentau ca funcțională.

”Am găsit avize emise ”din pix”, proceduri ignorate şi decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător şi inadmisibil!”, a scris ministrul Alexandru Rogobete în mediul online.

În plus, documentele de la Primăria Constanța arată că spitalul funcționează oficial ca unitate medicală abia din 2023, deși figura ca hotel din 2009, relatează Digi24.

Vezi și:
Primul spital privat care ar putea fi închis de autoritățile din România. Nereguli grave după moartea tinerei de 29 de ani la Constanța
Filmul tragediei din Spitalul Sfânta Maria din Iaşi. Când s-au luat primele măsuri: „Nu am văzut mănuşi sterile”

Aceste nereguli au ridicat suspiciuni de fapte penale, atât în cazul personalului spitalului, cât și al reprezentanților DSP care au emis autorizații.

Cine este vizat de anchetă și ce măsuri au fost luate

Ministerul Sănătății a sesizat Parchetul General și DNA, iar numele celor care au condus spitalul și DSP de-a lungul anilor au fost transmise autorităților. Printre aceștia se numără un fost director al DSP Constanța, care a ocupat și funcția de șef al Corpului de Control din Ministerul Sănătății.

Spitalul a fost amendat cu 30.000 de lei pentru că nu a putut prezenta buletinele de analiză ale probelor de autocontrol, conform planului de prevenire a infecțiilor nosocomiale. În paralel, unitatea păstrează autorizația de funcționare pentru 60 de paturi, inclusiv 3 paturi ATI și o Unitate de Transfuzie Sangvină.

Ce se întâmplă cu ancheta și victimele

Tânăra de 29 de ani a murit după ce starea sa s-a agravat postnatal, fiind transferată la Spitalul Clinic Județean de Urgență. Poliția a deschis un dosar penal, iar Colegiul Medicilor va analiza conduita terapeutică în cazul pacientei.

”Indolenţa, nepăsarea şi falsa putere a unora au costat o viaţă. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna şi complicitatea în sistem.

Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alţii au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii — îi deschid larg şi acţionez.

Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toţi cei care au contribuit la această tragedie”, a transmis ministrul Rogobete.

Raportul final al Corpului de Control și concluziile Inspecției Sanitare de Stat vor fi prezentate miercuri la ora 14:30, urmând să fie stabilite responsabilitățile și măsurile pentru prevenirea unor tragedii similare.

Vortexul polar care se formează acum ar putea aduce o iarnă cum România nu a mai avut din 1982
Recomandări
Meta introduce noi instrumente pentru protejarea utilizatorilor WhatsApp și Messenger de escrocherii
Meta introduce noi instrumente pentru protejarea utilizatorilor WhatsApp și Messenger de escrocherii
Cartea unei jurnaliste britanice care vorbește despre inteligența artificială și cum ne va afecta în viitor. OpenAI, DeepMind, dar și alți giganți, „analizați la sânge”
Cartea unei jurnaliste britanice care vorbește despre inteligența artificială și cum ne va afecta în viitor. OpenAI, DeepMind, dar și alți giganți, „analizați la sânge”
Blocul din Rahova va fi reconstruit cu sprijinul Guvernului. Foștii proprietari vor primi locuințe cu chirie
Blocul din Rahova va fi reconstruit cu sprijinul Guvernului. Foștii proprietari vor primi locuințe cu chirie
Până la ce distanță vede ochiul uman
Până la ce distanță vede ochiul uman
Condimentul care i-a îmbogățit pe românii dintr-un sat din Vrancea. Un kilogram ajunge la 100.000 de lei
Condimentul care i-a îmbogățit pe românii dintr-un sat din Vrancea. Un kilogram ajunge la 100.000 de lei
Accident bizar în Arad: un tramvai a plecat singur din depou și a lovit o altă garnitură. Patru oameni au fost răniți
Accident bizar în Arad: un tramvai a plecat singur din depou și a lovit o altă garnitură. Patru oameni au fost răniți
Anchetă reluată în Dosarul Pantelimon. O victimă este dezhumată în Cimitirul Metalurgiei din București
Anchetă reluată în Dosarul Pantelimon. O victimă este dezhumată în Cimitirul Metalurgiei din București
Dacia Bigster, recunoaștere internațională: Mașina Anului în Germania și Mașina de Familie în Marea Britanie
Dacia Bigster, recunoaștere internațională: Mașina Anului în Germania și Mașina de Familie în Marea Britanie
Revista presei
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
În ce să fierbi cartofii pentru un piure pufos şi gustos? Trucul bucătarilor cu experienţă
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...