Nepotul lui Gheorghe Dincă, reținut în Gara Arad. De ce infracțiune este acuzat  tânărul

Un bărbat a fost reținut luni, în Gara Arad, după ce a sustras un bagaj tip troller aparținând unei persoane aflate în incinta stației CFR, potrivit unor surse apropiate anchetei. Incidentul a avut loc în zona caselor de bilete, de unde suspectul a luat bagajul și s-a îndreptat către platoul gării. Agenții de pază l-au observat și au intervenit imediat pentru a-l opri.

Conform acelorași surse, bărbatul a devenit recalcitrant, adresând amenințări agentului de securitate. În aceste condiții, personalul de pază a fost nevoit să utilizeze spray iritant-lacrimogen pentru a-l tempera. Situația a escaladat odată cu apariția polițiștilor, moment în care suspectul a încercat să fugă, dar a fost prins și încătușat la aproximativ 150 de metri de gara Arad.

Legătura cu Gheorghe Dincă și măsurile luate de polițiști

Sursele citate susțin că persoana reținută este nepotul lui Gheorghe Dincă, bărbatul condamnat la închisoare pe viață pentru răpirea și uciderea a două adolescente în Caracal, caz care a șocat opinia publică în 2019.

În urma incidentului, prejudiciul estimat la aproximativ 1.000 de lei a fost recuperat integral și restituit păgubitului. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt și tulburarea ordinii și liniștii publice. În prezent, acesta se află în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Arad.

Cine este Gheorghe Dincă și de ce a rămas cazul Caracal în atenția publicului

Gheorghe Dincă, cunoscut drept „criminalul din Caracal”, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru răpirea și uciderea a două adolescente, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. Cazul a zguduit România în 2019, după ce Alexandra a reușit să sune la 112 și să ceară ajutor din locuința lui Dincă, însă autoritățile nu au reușit să o salveze.

Investigațiile au arătat că Dincă a recunoscut răpirea și uciderea Luizei Melencu, dispărută în aprilie 2019, și a Alexandrei Măceșanu, dispărută în iulie 2019. Conform propriilor declarații, bărbatul le-ar fi agresat, ucis și incinerat în curtea sa din Caracal. Totuși, multe probe rămân controversate, inclusiv misterul telefonului Luizei, care a continuat să fie activ și după arestarea lui Dincă, ceea ce ridică semne de întrebare asupra anchetei.

Istoricul juridic al lui Gheorghe Dincă

După arestarea sa, Gheorghe Dincă a fost trimis în judecată pentru trafic de persoane, viol și omor calificat. În primă instanță, Tribunalul Olt l-a condamnat la 30 de ani de închisoare, pedeapsă menținută și de instanțele superioare. De asemenea, instanța l-a obligat la plata unor despăgubiri morale substanțiale către familiile victimelor.

Procesul a fost intens mediatizat și a scos la iveală deficiențe grave în modul în care autoritățile au intervenit în momentul dispariției Alexandrei Măceșanu, după apelurile disperate la 112. Cazul a dus la schimbări în legislația privind intervenția rapidă și la restructurarea unor structuri din Poliția Română.

Pedeapsa lui Gheorgeh Dincă

În prezent, Gheorghe Dincă își execută pedeapsa într-un penitenciar de maximă siguranță, iar dosarele secundare deschise în urma declarațiilor sale sunt încă analizate de anchetatori.

Deși a fost condamnat definitiv, cazul Caracal continuă să genereze investigații și dosare secundare, pentru că unele aspecte – cum ar fi dispariția unor obiecte personale ale victimelor sau activitatea telefonului Luizei – nu au fost clarificate nici până astăzi.