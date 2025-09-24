Ultima ora
24 sept. 2025 | 12:01
de Iulia Kelt

TEHNOLOGIE
Ne fură inteligența artificială locurile de muncă? Ce spune președintele Cisco despre marea îngrijorare a omenirii și ce trebuie să facem pentru a nu ajunge în situația critică
Adevărul despre „AI-ul ne fură locurile de muncă” / Foto: Forbes

Jeetu Patel, președintele Cisco, consideră că adevărata provocare pentru piața muncii nu este faptul că inteligența artificială ar putea înlocui locuri de muncă, ci modul în care oamenii se adaptează și învață să o utilizeze.

Într-un interviu recent, citat de Euronews.com, acesta a spus că reskilling-ul și upskilling-ul vor fi esențiale, în timp ce tinerii aflați la început de carieră nu trebuie să se teamă că vor fi excluși.

Inteligența artificială schimbă joburile, dar nu le elimină pe toate

În timp ce unii lideri din domeniul tehnologiei avertizează că AI ar putea elimina aproape jumătate din locurile de muncă de nivel entry în următorii cinci ani, Patel are o perspectivă diferită.

El este convins că introducerea tinerilor în piața muncii rămâne vitală, deoarece aceștia aduc gândire proaspătă și folosesc AI într-un mod creativ.

Potrivit cercetărilor Cisco, 80% dintre companii plănuiesc să adopte sisteme de tip „agentic AI”, adică tehnologii capabile să finalizeze sarcini cu o supraveghere minimă din partea omului.

Datele se aliniază cu studiile publicate de compania Anthropic, care arată că majoritatea firmelor folosesc deja AI în scopuri de automatizare.

Patel susține că, în loc să dispară complet, majoritatea locurilor de muncă vor fi „restructurate” prin integrarea AI. Unele sarcini repetitive vor fi eliminate, dar altele noi, încă inexistente, vor fi create. Acest proces va face ca pregătirea continuă și dobândirea de abilități digitale să fie mai importante ca niciodată.

De la temeri la oportunități: AI ca instrument universal

Cisco aplică deja AI în propriile procese interne, de la revizuirea contractelor în departamentele juridice până la scrierea de cod în echipele de dezvoltare.

Patel compară impactul AI cu cel al internetului sau al telefoniei mobile: „Toată lumea va folosi AI, pentru orice, la fel cum folosim internetul zilnic.”

Chiar dacă recunoaște riscurile asociate, inclusiv utilizarea abuzivă a tehnologiei de către actori rău intenționați sau amenințările cibernetice asupra infrastructurilor critice, Patel consideră că avantajele sunt uriașe.

Inteligența artificială ar putea accelera descoperiri medicale, identifica tratamente noi pentru cancer și chiar contribui la prelungirea vieții.

În privința viitorului, Patel este prudent dar optimist: tehnologia trebuie dezvoltată cu atenție la siguranță și securitate, dar și cu o viziune orientată spre progres.

„Puterea reală a AI este atunci când generează perspective complet noi, care nu existau în cunoștințele noastre. Atunci putem rezolva probleme imposibile până acum”, afirmă el.

Declarațiile sale conturează un mesaj clar: inteligența artificială nu trebuie privită ca un înlocuitor al omului, ci ca un instrument universal care va remodela toate domeniile de activitate. Pentru angajați, cheia va fi capacitatea de a învăța continuu și de a transforma AI într-un aliat al carierei, nu într-o amenințare.

