Natalia Mateuț, dezvăluiri fără perdea despre emisiune, iubit și copilul care urmează: ”Pentru fetiță am ales deja numele” VIDEO EXCLUSIV

Natalia Mateuț, frumoasa prezentatoare a show-ului Viața fără filtru de la Antena Stars, a vorbint, în exclusivitate pentru PLAYTECH despre relația pe care o are. Atât cu iubitul, cât și cu tatăl ei, da rși cu surioara ei mai mică. Și, cu umor, relaxată, simpatica prezentatoare tv nu a ascuns că și-a căutat tatăl în figura partenerului de viață, dar că, acum, crede că a cam greșit. Între timp, cum ceasul biologic îi spune că e momentul să aibă un copil – și, desigur, tatăl ei își dorește un nepoțel – Natalia Mateuț ne-a spus cum vrea să își boteze fetița. Sau băiețelul….

Natalia, singurică la eveniment?

Da, cu niște prieteni, cu un amic care îmi face o filmare în timpul interviului.

De ce nu ești însoțită?

De ce să fiu? E vară, de ce să mă doară capul?! Glumesc! S-a creat oportunitatea, dar, cu siguranță, o să vin și însoțită când va fi contextul propice.

Păi și ce zice Dorin (Mateuț, n. red.), tatăl tău?

E foarte bine, e foarte liniștit și mulțumit de fetele pe care le are. E un tată mândru și împlinit și, cu siguranță o să se împâmple și alte lucruri dacă acolo ”bați moneda”.

El nu așteaptă un nepoțel, să îl învețe fotbal?

El așteaptă de mult un nepoțel. Mi-a spus că trebuia să fac demult, dar s-au schimbat vremurile și am pus accent pe carieră. Nu am întâlnit persoana potrivită… Cumva este, deja, momentul clar, de ceva timp să o fac, și o să se întâmple când va fi momentul.

Și îi faci cadou un băiețel?

Păi, eu vreau un băiețel, îți spun sincer. Dar vreau și o fetiță. Pentru fetiță am ales deja numele, dacă va fi. O va chema Amina, este numele meu preferat, iubesc numele ăsta. La băiețel mai am dubii, poate îl va chema și Dorin, al doilea nume…

Tatăl tău a câștigat niște premii, ca fotbalist. Te-ai pozat lângă trofeele lui?

M-am pozat lângă trofeele lui, Gheata de Aur stă la loc de cinste, în living. Nu prea avem voie să o atingem, e destul de recalcitrant, ne spune să nu punem mâna. Suntem mândre de ce a făcut tata de-a lungul timpului, tot timpul voi fi fata lui Dorin Mateuț.

Ce trebuie să aibă bărbatul care să te cucerească? Să semene cu tatăl tău?

Nu neapărat. Deși de multe ori am căutat în figura iubitului meu pe tata. Dar nu a fost neapărat cea mai bună variantă, este o greșeală să faci asta. Dar ce te face să crezi că nu sunt deja cucerită de bărbatul potrivit?

Și atunci, când vine nunta?

Nu știu. Momentan, nu mă gândesc la asta. Normal că nu m-a cerut, că dacă mă cerea aveam și inelul și eram și cu el aici. Dar contează să mă simt tare bine în pielea mea și să mă simt eu. Și atunci, dacă râd, dacă mă simt bine, dacă mă simt în largul meu alături de băarbatul din viața mea, este începutul unei relații bune. Și de acolo, începem să construim, să vedem dacă ne simțim, într-adevăr, bine unul în compania celuilalt.

Am început să ne plictisim foarte repede de relații, nu mai avem răbdare să reparăm, ne plictisim, avem foarte multe variante lângă noi, și atunci… Dăm repede cu șutul.

Și totuși ce are bărbatul care te-a cucerit?

Are foarte multe, dar în principal are… un talent aparte. Și îmi dă o stare foarte bună, și sunt eu. Și atunci când eu nu trebuie să mă schimb alături de omul din viața mea, este o bilă albă.

Când ai fost ultima oară nemachiată lângă el?

Dimineața, când mă trezesc. Crezi că dorm machiată?

Bănuiesc că te sfătuiești și cu surioara ta…Ce părere ai despre iubitul ei, și ea despre iubitul tău?

Tot timpul am fost una alături de cealaltă și ne-am susținut. Chiar și atunci când am suferit din dragoste am plâns una pe umărul celeilalte. E foarte mișot să ai o soră cu care să împarți lucrurile. Noi stăm împreună în perioada asta, locuim împreună… Nua re un iubit momentan, dar îi găsim (râde, n. red.), are balta pește.

Cum merge cariera TV?

Merge foarte bine, trăiesc un moment foarte bun al carierei. Începând de anul ăsta am și emisiunea mea, Viața fără filtru de la Antena Stars. Este o provocare mare pentru kine pentru că este primul proiect pe care îl prezint în calitate de moderator, singură. Este nevoie de multă concentrare, de atenție, de odihnă, dar fac față…

Care e cea mai dificilă vedetă, pentru tine, ca moderator?

Cea mai dificilă este vedeta mare, de primă linie. Uite, Maia Morgenstern, dar nu era dificilă. E însă un nume greu, un nume cu rezonanță, trebuie să știi ce scoți pe gură, cum o întrebi. Andreea Marin, de asemenea…

Dificil este invitatul monosilabic… Cum mă scot? Pun toate întrebările pe care le am în creier, până fac scurt-circuit și iau o pauză (râde, n. red). Dar trebuie să scoți informațiile de la interlocutor.

Pe cine vrei în emisiune?

Mi-ar plăcea un Adi Mutu, un Cristi Chivu, un Mircea Lucescu. Ar fi un palmares.