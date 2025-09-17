NASA devine agenție de informații sub un ordin executiv semnat de Donald Trump

Un ordin executiv emis la finalul lunii trecute de fostul președinte american Donald Trump a declanșat o schimbare radicală pentru una dintre cele mai cunoscute instituții științifice ale lumii. Documentul stabilește că NASA va funcționa de acum înainte ca agenție de informații și securitate națională, lăsând în plan secund misiunea tradițională de explorare spațială și cercetare științifică. Decizia marchează o ruptură fără precedent de la scopul pentru care agenția a fost creată în urmă cu 67 de ani.

Textul ordinului prevede că NASA va avea „ca funcție principală activități de informații, contrainformații, investigații și securitate națională”. Această nouă definiție nu menționează nimic despre explorarea spațială sau studiul Pământului, elemente care au stat la baza existenței agenției încă din 1958. Keith Cowing, fost cercetător NASA și fondator al site-ului NASA Watch, a remarcat într-o postare că „nu există nicio referire la acele obiective de știință și explorare”.

Specialiștii cred că, dincolo de intențiile legate de securitate, ordinul are și o componentă legată de relațiile de muncă. NASA a fost adăugată în Statutul Federal al Relațiilor de Muncă, ceea ce o exclude din negocierile colective și, implicit, limitează drepturile sindicale ale angajaților. Mișcarea a venit la doar câteva zile înainte de Ziua Muncii din SUA, atrăgând critici dure din partea sindicatelor și provocând proteste în fața sediului agenției din Washington.

Reacții și consecințe interne

Monica Gorman, vicepreședinte al asociației inginerilor și tehnicienilor de la centrul Goddard, a declarat în timpul protestului că protecția sindicală le oferea angajaților libertatea de a-și face treaba fără teama de represalii. „O mare parte din independența mea și a colegilor mei se datorează faptului că, fiind reprezentați de sindicat, suntem protejați împotriva unor măsuri nedrepte”, a spus aceasta, citată de publicația Government Executive.

Decizia apare într-un moment tensionat pentru NASA. Administrația Trump propusese deja reducerea cu 50% a bugetului destinat programelor științifice, amenințând cu blocarea mai multor misiuni de explorare spațială și cercetare a climei. Deși Congresul a moderat aceste tăieri, timpul rămas pentru aprobarea bugetului este limitat, iar climatul de nesiguranță rămâne ridicat.

O nouă direcție pentru spațiul cosmic

Transformarea NASA într-o agenție de securitate se aliniază cu planurile fostului președinte de a militariza spațiul. Trump a pledat constant pentru „punerea de cizme pe Lună și Marte”, iar administrația sa a luat în calcul amplasarea de arme în spațiu, ca parte a programului de apărare antirachetă „Golden Dome”. Aceste idei au ridicat temeri privind declanșarea unei curse a înarmării în spațiu cu rivali precum China sau Rusia.

În același timp, prioritățile științifice ale NASA au fost trecute pe plan secund. Sean Duffy, administrator interimar al agenției, a declarat recent că instituția va renunța la „toate aceste științe despre Pământ”, o referire directă la cercetările climatice. Declarația reflectă atitudinea sceptică a fostului președinte față de schimbările climatice și politicile bazate pe date științifice.

Experții avertizează că, în timp ce Statele Unite își concentrează resursele pe proiecte militare și misiuni cu echipaj uman, China își accelerează propriile planuri de revenire pe Lună. Reducerea finanțării cercetării fundamentale ar putea lăsa NASA în urmă într-o competiție globală unde inovația și știința sunt decisive.

Decizia de a transforma NASA într-o agenție de informații nu schimbă doar rolul istoric al instituției, ci și relația sa cu propriii angajați și cu publicul. Pentru o organizație asociată până acum cu descoperiri științifice și colaborare internațională, mutarea spre spionaj și securitate națională reprezintă o cotitură majoră, cu implicații încă greu de anticipat pentru viitorul explorării spațiale și al științei americane.