Ultima ora
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
15 oct. 2025 | 09:40
de Iulia Kelt

Muzeul Fluierelor Lumii, unic în Europa: Colecție impresionantă de instrumente tradiționale și povești din toate colțurile lumii

Social
Muzeul Fluierelor Lumii, unic în Europa: Colecție impresionantă de instrumente tradiționale și povești din toate colțurile lumii
Muzeul Fluierelor Lumii

La Săliștea, în comuna Malaia din județul Vâlcea, un proiect cultural fără precedent prinde contur: Muzeul Fluierelor Lumii. Inițiativa aparține Asociației Culturale ISVOR și a fost lansată prin campania de fundraising „Dă un leu pentru Muzeu – nu lăsa sunetul fluierului să se stingă!”, demarată pe 12 octombrie 2025, de Ziua Europeană a Prietenilor Muzeelor.

Scopul campaniei este strângerea fondurilor necesare finalizării amenajării muzeului și dezvoltării programelor educative și culturale care vor însoți expozițiile.

Proiectul are la bază o idee născută din dragostea pentru muzică, patrimoniu și tradiție. Clădirea care va găzdui muzeul,vechea școală din Săliștea, ridicată între 1956 și 1960 cu sprijinul localnicilor, va deveni până la finalul anului 2025 un centru cultural dedicat unuia dintre cele mai vechi instrumente muzicale din lume: fluierul.

Vezi și:
Scutirea de raport în cazul moștenirii. Mulţi pierd procese din cauza acestui act
Se poate face succesiune dacă părinţii au dat casa unui copil? Situaţia, explicată de un jurist

În spatele proiectului se află muziciana Oana Ivașcu, cofondatoare a ansamblului Imago Mundi, cunoscut pentru reinterpretarea muzicii vechi românești.

Cu sprijinul Primăriei Comunei Malaia, al Administrației Fondului Cultural Național (AFCN) și al partenerilor din țară și străinătate, Ivașcu își propune să transforme fluierul într-un simbol al legăturii dintre comunități și culturi.

„Muzeul Fluierelor Lumii va fi mai mult decât o expoziție – va fi un spațiu viu, unde fluierul românesc va dialoga cu fluierul universal. Este un loc al sunetelor și al emoțiilor care ne unesc”, explică Oana Ivașcu.

Campanie Dă un leu pentru Muzeu!

Campanie Dă un leu pentru Muzeu!

Colecție internațională, tehnologie interactivă și implicare comunitară

Muzeul va reuni o colecție globală de instrumente de suflat, de la fluierul păstorului din Țara Loviștei la mei-ul turcesc sau bombarda franceză, integrate într-un sistem expozițional modern, cu fotografii 360°, interviuri video, materiale multimedia și coduri QR care vor permite vizitatorilor să asculte sunetele originale ale fiecărui fluier.

Proiectul va fi completat de o platformă web interactivă, podcastul „Povestea Fluierului”, Atlasul Fluierelor Lumii și o Metodă de fluier românesc pentru copii, menită să readucă instrumentul în educația artistică.

Podcastul este realizat în colaborare cu Asociația Culturală Moștenitorii din Vaideeni și aduce în prim-plan meșteșugari și artiști dedicați păstrării tradiției, precum Călin Han, Nicolae Gioancă, Ștefan Săvoiu și Ion Săndoiașu.

Filmările au avut loc la Muzeul ASTRA și în comunitatea din Vaideeni, sub coordonarea unei echipe formate din Florin Ghenade, Mihai Ivașcu, Cristian Stănoiu și Daniel Ivașcu.

Pe lângă dimensiunea culturală, proiectul are și un rol educativ puternic. Echipa ISVOR va desfășura ateliere muzicale în școlile din Malaia, Voineasa, Câineni și localitățile vecine, va organiza o expoziție multimedia și un concert Imago Mundi dedicat muzicii lumii.

Pentru finalizarea lucrărilor și extinderea colecției, organizatorii au nevoie de 50.000 de lei, sumă care urmează să fie strânsă prin donații publice. Cei care contribuie vor primi diploma digitală „Prieten al Muzeului Fluierelor Lumii”, menționarea numelui pe site-ul oficial și, în funcție de valoarea donației, invitații la inaugurare sau un concert privat Imago Mundi.

„Avem clădirea, colecția și partenerii. Mai lipsește doar sprijinul celor care cred că un muzeu trăiește prin comunitatea lui”, spune Oana Ivașcu.

Donațiile pot fi făcute în conturile Asociației Culturale ISVOR la BCR (RO24 RNCB 0072 1499 1510 0001) sau prin Revolut (RO07 REVO 0000 1368 2660 6402).

Proiectul beneficiază de parteneriate cu Muzeul ASTRA, Universitatea Națională de Muzică din București, Forumul Cultural Austriac, Goethe-Institut, British Council, Institutul Cervantes, Centrul Ceh și alte instituții internaționale, reafirmând rolul muzicii ca punte între culturi și generații.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni din Berceni ar putea scăpa de închisoare? Avocatul Cuculis explică legea
Şoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni din Berceni ar putea scăpa de închisoare? Avocatul Cuculis explică legea
Vești bune pentru tații angajați în România. Ce drepturi ai la locul de muncă, lista completă de privilegii dacă ești tată
Vești bune pentru tații angajați în România. Ce drepturi ai la locul de muncă, lista completă de privilegii dacă ești tată
Mai mulți deținuți-hackeri au spart sistemul informatic al penitenciarelor și au modificat pedepse și date interne
Mai mulți deținuți-hackeri au spart sistemul informatic al penitenciarelor și au modificat pedepse și date interne
Cum au reacționat păsările la eclipsa totală de Soare din 2024: Un experiment științific cu rezultate neașteptate
Cum au reacționat păsările la eclipsa totală de Soare din 2024: Un experiment științific cu rezultate neașteptate
Rovinieta în 2026, mai scumpă și de 3 ori pentru mulți șoferi din România. Care sunt taxele de drum TollRo oficiale
Rovinieta în 2026, mai scumpă și de 3 ori pentru mulți șoferi din România. Care sunt taxele de drum TollRo oficiale
S-a schimbat Codul Muncii în România. Suplimentarea dreptului la telemuncă, oficială pentru mai mulți părinți
S-a schimbat Codul Muncii în România. Suplimentarea dreptului la telemuncă, oficială pentru mai mulți părinți
Ecuația care ar putea prezice sfârșitul omenirii, conform oamenilor de știință
Ecuația care ar putea prezice sfârșitul omenirii, conform oamenilor de știință
Pensii militare 2025. Ce vechime trebuie să ai pentru a ieşi la pensie
Pensii militare 2025. Ce vechime trebuie să ai pentru a ieşi la pensie
Revista presei
Adevarul
Povestea românului care și-a deschis restaurant în Luxemburg. „Le place mâncarea românească”
Playsport.ro
A plecat de la CFR Cluj după patru ani! Nelu Varga a confirmat despărțirea: „Îmi pare rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...