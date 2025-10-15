Muzeul Fluierelor Lumii, unic în Europa: Colecție impresionantă de instrumente tradiționale și povești din toate colțurile lumii

La Săliștea, în comuna Malaia din județul Vâlcea, un proiect cultural fără precedent prinde contur: Muzeul Fluierelor Lumii. Inițiativa aparține Asociației Culturale ISVOR și a fost lansată prin campania de fundraising „Dă un leu pentru Muzeu – nu lăsa sunetul fluierului să se stingă!”, demarată pe 12 octombrie 2025, de Ziua Europeană a Prietenilor Muzeelor.

Scopul campaniei este strângerea fondurilor necesare finalizării amenajării muzeului și dezvoltării programelor educative și culturale care vor însoți expozițiile.

Proiectul are la bază o idee născută din dragostea pentru muzică, patrimoniu și tradiție. Clădirea care va găzdui muzeul,vechea școală din Săliștea, ridicată între 1956 și 1960 cu sprijinul localnicilor, va deveni până la finalul anului 2025 un centru cultural dedicat unuia dintre cele mai vechi instrumente muzicale din lume: fluierul.

În spatele proiectului se află muziciana Oana Ivașcu, cofondatoare a ansamblului Imago Mundi, cunoscut pentru reinterpretarea muzicii vechi românești.

Cu sprijinul Primăriei Comunei Malaia, al Administrației Fondului Cultural Național (AFCN) și al partenerilor din țară și străinătate, Ivașcu își propune să transforme fluierul într-un simbol al legăturii dintre comunități și culturi.

„Muzeul Fluierelor Lumii va fi mai mult decât o expoziție – va fi un spațiu viu, unde fluierul românesc va dialoga cu fluierul universal. Este un loc al sunetelor și al emoțiilor care ne unesc”, explică Oana Ivașcu.

Colecție internațională, tehnologie interactivă și implicare comunitară

Muzeul va reuni o colecție globală de instrumente de suflat, de la fluierul păstorului din Țara Loviștei la mei-ul turcesc sau bombarda franceză, integrate într-un sistem expozițional modern, cu fotografii 360°, interviuri video, materiale multimedia și coduri QR care vor permite vizitatorilor să asculte sunetele originale ale fiecărui fluier.

Proiectul va fi completat de o platformă web interactivă, podcastul „Povestea Fluierului”, Atlasul Fluierelor Lumii și o Metodă de fluier românesc pentru copii, menită să readucă instrumentul în educația artistică.

Podcastul este realizat în colaborare cu Asociația Culturală Moștenitorii din Vaideeni și aduce în prim-plan meșteșugari și artiști dedicați păstrării tradiției, precum Călin Han, Nicolae Gioancă, Ștefan Săvoiu și Ion Săndoiașu.

Filmările au avut loc la Muzeul ASTRA și în comunitatea din Vaideeni, sub coordonarea unei echipe formate din Florin Ghenade, Mihai Ivașcu, Cristian Stănoiu și Daniel Ivașcu.

Pe lângă dimensiunea culturală, proiectul are și un rol educativ puternic. Echipa ISVOR va desfășura ateliere muzicale în școlile din Malaia, Voineasa, Câineni și localitățile vecine, va organiza o expoziție multimedia și un concert Imago Mundi dedicat muzicii lumii.

Pentru finalizarea lucrărilor și extinderea colecției, organizatorii au nevoie de 50.000 de lei, sumă care urmează să fie strânsă prin donații publice. Cei care contribuie vor primi diploma digitală „Prieten al Muzeului Fluierelor Lumii”, menționarea numelui pe site-ul oficial și, în funcție de valoarea donației, invitații la inaugurare sau un concert privat Imago Mundi.

„Avem clădirea, colecția și partenerii. Mai lipsește doar sprijinul celor care cred că un muzeu trăiește prin comunitatea lui”, spune Oana Ivașcu.

Donațiile pot fi făcute în conturile Asociației Culturale ISVOR la BCR (RO24 RNCB 0072 1499 1510 0001) sau prin Revolut (RO07 REVO 0000 1368 2660 6402).

Proiectul beneficiază de parteneriate cu Muzeul ASTRA, Universitatea Națională de Muzică din București, Forumul Cultural Austriac, Goethe-Institut, British Council, Institutul Cervantes, Centrul Ceh și alte instituții internaționale, reafirmând rolul muzicii ca punte între culturi și generații.