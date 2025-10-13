Munca în IT în România, mai incertă ca niciodată. Sute de angajați, mutați fără să-și dea seama dintr-o firmă în alta

Industria IT, considerată mult timp un domeniu stabil și bine plătit în România, traversează o perioadă de incertitudine majoră. Tot mai multe companii multinaționale aleg să externalizeze departamente întregi, mutând angajații sub umbrela altor firme, fără ca aceștia să aibă cu adevărat un cuvânt de spus. Cazul recent al companiei Emerson din Cluj, care a transferat zeci de specialiști IT către gigantul indian Infosys, a devenit exemplul perfect al acestei noi realități din piața muncii.

Oficial, decizia face parte dintr-un „parteneriat strategic” menit să optimizeze costurile și să integreze soluții de automatizare și inteligență artificială. Neoficial însă, angajații se tem că este începutul unei „concedieri mascate”, urmată de renegocieri individuale, restructurări și pierderea avantajelor actuale.

Transferul care a aprins spiritele în Cluj

Emerson a confirmat că își transferă mare parte din operațiunile IT globale către Infosys, companie indiană specializată în servicii de outsourcing și transformare digitală. Printre cei afectați se află și echipa din Cluj – 38 de angajați care se ocupau de suport tehnic, service desk și mentenanța a peste 10.000 de dispozitive digitale din rețeaua internațională Emerson.

Conform explicațiilor oficiale, măsura „nu are impact negativ asupra locurilor de muncă”, iar personalul va beneficia de „oportunități suplimentare de dezvoltare profesională și acces la expertiză globală”. Totuși, angajații au primit notificări potrivit cărora transferul se face în baza Legii 67/2006 privind transferul unităților economice, ceea ce înseamnă că, deși contractele de muncă se păstrează temporar, controlul asupra lor se mută complet către noul angajator.

În primele 12 luni, Infosys este obligată să mențină condițiile actuale, dar după acest termen, fiecare angajat va trebui să renegocieze individual contractul. Pentru mulți, asta înseamnă nesiguranță, mai ales în condițiile în care cultura organizațională a corporațiilor indiene este percepută ca fiind rigidă, cu ierarhii dense și o abordare extrem de orientată spre profit.

„Ejectarea angajaților către outsourcing, noul sport corporatist”

Consultantul de business Doru Șupeală a descris fenomenul drept o nouă formă de „optimizare” mascată. Potrivit acestuia, companiile multinaționale preferă să externalizeze serviciile interne pentru a reduce costurile și pentru a scăpa de responsabilitățile legate de retenția personalului.

„Companiile indiene au o cultură organizațională dură, bazată pe control financiar și eficiență extremă. Angajații devin, practic, simple resurse mutabile. Fenomenul e abia la început, iar ejectarea angajaților către firme de outsourcing devine noul sport corporatist”, a declarat Șupeală.

Expertul avertizează că acest tip de mutare nu reprezintă doar o problemă de resurse umane, ci și o tendință globală care riscă să destabilizeze piața IT din România. În același timp, el a dezvăluit că scenarii similare se pregătesc și în alte mari companii. De exemplu, din martie 2026, aproximativ 1.200 de angajați ai British American Tobacco – Shared Services București ar urma să fie transferați către Accenture, printr-un proces aproape identic.

Frică, neîncredere și demisii anunțate

La Cluj, reacțiile nu au întârziat să apară. O parte dintre angajați s-au declarat „îngrijorați” și „neîncrezători”, considerând că sunt transformați peste noapte în salariați ai unei firme despre care nu știu nimic. Mulți și-au început deja căutarea unor noi locuri de muncă, mai ales că Infosys are birouri doar la Sibiu și Timișoara, nu și în Cluj.

Deși Emerson a promis sesiuni de consiliere personalizate pentru fiecare persoană afectată, sentimentul general rămâne unul de nesiguranță. Pentru o industrie care a crescut spectaculos în ultimele două decenii, această nouă realitate – în care stabilitatea depinde de decizii luate la mii de kilometri distanță – marchează o schimbare profundă de paradigmă.

IT-ul românesc, între globalizare și pierderea controlului local

Fenomenul externalizării masive arată că România, deși are una dintre cele mai dinamice piețe IT din regiune, rămâne vulnerabilă la deciziile strategice ale corporațiilor globale. Angajații de la Cluj sunt doar primii dintr-un val mai amplu de relocări și restructurări ce par inevitabile într-o economie tot mai dependentă de outsourcing.

Pentru specialiști, acest episod este un semnal de alarmă. Deși IT-ul românesc continuă să atragă investiții, autonomia profesională și stabilitatea joburilor devin tot mai fragile. Într-o industrie cândva văzută drept motorul modernizării economiei, loialitatea companiilor față de angajați pare să fie primul cost sacrificat în numele eficienței.