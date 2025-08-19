Mulţi confundă Mamaia cu Mamaia Nord, în 2025. Unde se termină staţiunea veche?

Ultima ora
19 aug. 2025 | 15:57
de Vieriu Ionut

Unde se termină stațiunea Mamaia și unde începe oficial Mamaia Nord

O confuzie frecvent întâlnită în rândul turiștilor de pe litoral este între cele două stațiuni Mamaia și Mamaia Nord. În acest articol îți oferim informațiile corecte și documentate despre granița exactă între ele și modul cum sunt delimitate. Nu există prejudecăți, doar fapte verificate.

Mamaia – perla litoralului românesc

Stațiunea Mamaia, cunoscută drept „Perla litoralului românesc”, se întinde ca o dungă subțire de nisip între Lacul Siutghiol și Marea Neagră, pe o lungime de aproximativ 8 kilometri, cu o lățime de doar câteva sute de metri. Situată la nord-est de centrul municipiului Constanța, acest tronson sudic este renumit pentru distracția de zi și de noapte, plaja largă, infrastructura turistică completă și facilități ca Aqua Magic sau telegondola.

Mamaia Nord – o stațiune cu statut propriu

Deși asociată din punct de vedere geografic cu Mamaia, Mamaia Nord este oficial o stațiune distinctă, delimitată administrativ și turistic. În 2018, Guvernul României a aprobat atestarea zonei ca „Stațiunea Mamaia Nord – Năvodari”, cu limite clare: la nord – podul peste canal, la sud – stațiunea Mamaia, la vest – Lacul Siutghiol și canalul Midia-Năvodari, iar la est – Marea Neagră.

Mamaia Nord s-a dezvoltat ca o alternativă liniștită, cu pensiuni, vile și campinguri, dar și hoteluri moderne, având o atmosferă diferită față de Mamaia – mai serenă și mai orientată spre relaxare.

Unde se termină Mamaia, unde începe Mamaia Nord?

Limita este clar marcată: Mamaia se încheie la sud de podul peste canal, iar imediat după acesta începe Mamaia Nord. Astfel, vizitatorii pot delimita efectiv tranziția între stațiuni, fără să cadă în confuzie.

Popularitatea și turismul în Mamaia Nord

Stațiunea Mamaia Nord a înregistrat un sezon de vârf în vara anului 2025. Estimările din sectorul HoReCa arată că peste 60.000 de turiști au ales acest loc în luna iulie, cu un grad de ocupare de peste 80 % în timpul săptămânii și aproape 100 % în weekend. Capacitatea de cazare a crescut: la debutul sezonului estival erau disponibile 1.735 de unități de cazare, față de 1.704 anul anterior.

Plajele din Mamaia Nord sunt apreciate pentru nisipul fin, atmosfera liniștită și condițiile sigure pentru familii — intrare lină în apă, fără curenți periculoși.

Pentru claritate: Mamaia și Mamaia Nord sunt două stațiuni distincte; Mamaia se întinde sudic până la podul peste canal, iar de acolo începe Mamaia Nord, care se extinde spre Năvodari. Mamaia este renumită pentru distracție și facilități estivale numeroase, în timp ce Mamaia Nord este în creștere, oferind relaxare, liniște și o stațiune modernă în expansiune.

