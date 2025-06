Motorola edge 60 5G – telefonul la preț corect pe care îți vine să nu-l mai lași din mână. Frumos, rezistent, bun de poze și dotat cu AI

Într-o lume în care, de cele mai multe ori, fac valuri doar telefoane de mii de euro, Motorola a creat un pachet competent și complet la doar 2200 de lei în ”pielea” noului edge 60 5G. Un smartphone pe care ți-e mai mare dragul să-l ții în mână datorită finisajului textil de pe spate, noul edge face o treabă superbă în a-și justifica valoarea de achiziție într-o zonă de preț la care, de cele mai multe ori, oamenii plătesc terminalele din buzunar.

În timp ce majoritatea iPhone-urilor și Galaxy S-urilor sunt achiziționate în rate pe factură pe parcursul câtorva ani de abonament, Motorola se adresează celor care vor să facă o investiție corectă într-un telefon rezistent, ideal pentru majoritatea scenariilor de utilizare. Am mai zis-o și în trecut, dar mă repet, cred că în zona de preț de 400 – 500 de euro există în momentul de față cele mai interesante terminale de la majoritatea producătorilor exact din motivul menționat mai sus. Când clienții cumpără telefonul cu bani, nu în rate sau la abonament, sunt de 10 ori mai atenți la dotări, specificații și abilități de captură, iar această realitatea ambiționează giganți precum Motorola să facă tot posibilul să nu dezamăgească.

Așa ajungem la Motorola edge 60, varianta de mijloc din această serie care mai este formată din edge 60 pro și edge 60 fusion. În mare parte, cele trei dispozitive sunt apropiate ca design, dar există diferențe semnificative de performanță, autonomie și senzori de captură, detalii care se reflectă și în prețul fiecărui model. Toate sunt o afacere bună cu siguranță, dar dacă vrei încărcare wireless, un SoC un pic mai sprinten și carcasă pe spate din imitație de piele, mergi pe modelul Pro. Dacă nu ții neapărat la o flexibilitate sporită în privința posibilităților de captură, edge 60 fusion are mari șanse să fie suficient. Personal, cred ”standardul” că edge 60 bifează cu aplomb cam tot ce ai putea să ai nevoie, inclusiv un portofoliu stufos de funcții funcții AI care te vor ajuta, printre altele, să faci valuri pe rețelele sociale.

REVIEW Motorola edge 60 5G – specificații tehnice și performanță brută

Sub sticla Corning Gorilla Glass 7i pulsează MediaTek Dimensity 7300 pe 4 nm, ajutat de 12 GB LPDDR5X (plus RAM Boost) și până la 512 GB uMCP rapid. Ai și slot microSD extensibil la 1 TB, o raritate în 2025. Ecranul OLED Super HD de 6,67 inci, 1220 p, curbat 360°, atinge 120 Hz adaptivi și un vârf de 4.500 niți, validat Pantone pentru culori și SkinTone pentru nuanțe de piele.

Performanța brută nu dezamăgește: 665.140 puncte în AnTuTu (CPU 202.044, GPU 144.680, MEM 145.406, UX 173.010), 16.007 puncte în PCMark Work 3.0 (Web Browsing 17.818, Video Editing 8.053, Writing 19.362, Photo Editing 32.436, Data Manipulation 11.662) și 23.639 puncte în Storage 2.0 arată că edge 60 rămâne sprinten în aplicații și instalări. În Geekbench 6 a atins 1.047 Single-Core, 2.934 Multi-Core și 2.601 puncte GPU, iar Geekbench AI a livrat 1.784 puncte (845 Single Precision, 841 Half Precision). AI Benchmark confirmă cu 637 puncte că NPU-ul integrează suficientă putere pentru procesarea locală moto AI.

La jocuri, 3DMark Sling Shot Extreme a măsurat 5.057 puncte, Wild Life Stress Test 3.073 puncte și o stabilitate de 99 % după 20 de minute în buclă. Call of Duty, cu pachetul de texturi HD și detalii maxime, rulează la 60 fps constante, carcasa păstrându-se sub 40 °C. Bateria de 5.200 mAh a rezistat 14 ore și 37 minute în testul PCMark cu ecranul la 50 %, iar TurboPower 68 W îți dă o zi întreagă de utilizare în opt minute de încărcare. Conectivitatea este completă: 5G sub-6, Wi-Fi 6 dual-band, Bluetooth 5.x, NFC, GPS complet (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou), USB-C 2.0 și dual SIM (nano + eSIM). Dimensiunile de 161 × 73 × 7,9 mm și cei 179 g fac telefonul ușor de ținut ore întregi, iar în cutie primești nu doar cablu USB-C la USB-C, ci și o husă de protecție transparentă — un accesoriu pe care majoritatea brandurilor l-au scos din pachet în 2025.

REVIEW Motorola edge 60 5G – abilități de captură

Ansamblul foto pune în prim-plan senzorul Sony LYTIA 700C de 50 MP cu pixeli Ultra Pixel de 2 µm și OIS omnidirecțional. În lumină naturală, cadrele ies echilibrate și bogate cromatic fără suprasaturație. Pantone SkinTone validează nuanțele feței, așa că selfie-urile cu camera frontală de 50 MP (1,28 µm, f/2,0) evită look-ul artificial. De altfel, am comparat direct cu un iPhone 15 Pro Max: pe soare puternic, edge 60 păstrează detaliile fine ale părului și nu „lăcuiește” pielea, în timp ce telefonul Apple aplică un ușor smooth. În contra-lumină, HDR-ul de pe Motorola recuperează cerul și subexpune subtil fundalul, păstrând subiectul corect iluminat.

Camera ultrawide de 50 MP (122°, f/2,0, AF macro la 2,5 cm) nu doar surprinde peisaje, ci și texturi extreme — scoarța unui copac sau modelul unei pereți vechi se văd impecabil. Teleobiectivul de 10 MP cu OIS și zoom optic 3× (echivalent 73 mm) aduce subiecții mai aproape fără pierdere de detaliu, iar Super Zoom 30× păstrează contururi lizibile pe clădiri aflate la sute de metri. Variațiile de expunere când treci de la 0,5× la 3× sunt minime și nu distrag. Până și la 5× digital, marginea textului rămâne clară, iar mozaicul digital este aproape absent.

În modul Portret, poți alege echivalentul focalei de 24, 35 sau 50 mm, efectul Bokeh dinamic adaptându-se automat distanței față de subiect. Am fotografiat un British Shorthair care se mișca, iar separația blănii gri de fundalul asemănător cromatic este impresionantă — nici măcar la urechi nu apar erori de decupaj. Night Vision combină până la 12 cadre și menține textura cărămizilor într-o pivniță iluminată doar de un bec îndepărtat; zgomotul de imagine rămâne subtil, iar culorile nu virază spre verde sau magenta, cum încă vezi la rivali.

Video-urile ajung la 4K 30 fps pe toate camerele, stabilizate hibrid, iar în 1080p poți înregistra 120 fps pentru slow-motion fluent. Moto AI ajustează expunerea și culoarea în timp real, așa că nu pierzi vremea la editare. Motorul Photo Enhancement Engine se activează automat, elimină zgomotul și ajustează white-balance-ul la nivel de pixel, totul fără efort din partea ta.

REVIEW Motorola edge 60 5G – inteligența artificială și universul moto AI

Moto AI de generație nouă transformă edge 60 într-un companion proactiv. Catch Me Up îți face rezumatul notificărilor și apelurilor, scutindu-te de scroll-uri infinite. Next Move analizează contextul de pe ecran – o rețetă, o destinație pe Maps, un mail cu bilete de avion – și îți propune acțiuni: salvează rețeta, setează un reminder, descarcă PDF-ul cu boarding-pass-ul.

Remember This funcționează ca o memorie augmented: faci o captură de ecran sau fotografie, iar AI-ul o indexează cu metadate contextuale pentru căutări rapide mai târziu. Toată logica rulează pe dispozitiv, folosind NPU-ul Dimensity și motorul intern Eldin, așa că confidențialitatea rămâne sub controlul tău. Cu Smart Connect, edge 60 extinde experiența pe laptop sau tabletă: tragi un fișier video peste pictograma telefonului și apare instant în galerie, fără cablu sau upload.

În zona creativă, Image Studio îți generează avatare și stickere pornind de la selfie-uri, iar Google Photos, integrat profund, aduce Magic Editor, Photo Unblur și Magic Erase direct în galerie. Totul rulează local pentru editări rapide și fără latență. Pentru messaging, Gemini Nano oferă Magic Compose: scrii ideea, alegi tonul, iar AI-ul completează textul. Photomoji decupează automat fața ta și o transformă într-un set de reacții personalizate; nu-ți mai trebuie aplicații externe de sticker-making.

Smart Connect extinde totul pe laptop sau tabletă: drag-and-drop fișiere, oglindire ecran și un hub multitasking. Este important de reținut că toate procesele rulează local pe NPU-ul Dimensity pentru confidențialitate totală și latență zero.

REVIEW Motorola edge 60 5G – experiență de utilizare și concluzie

Edge 60 rulează un Android 15 curat, cu gesturile moto clasice și un meniu de personalizare bogat, fără bloat. Navigarea este fluidă, multitasking-ul nu suferă lag, iar redarea clipurilor 4K 60 fps pe YouTube rămâne perfectă. Difuzoarele stereo cu Dolby Atmos surprind prin volum și spațialitate, cu un bass bine controlat și fără distorsiuni la maxim. Vibrația haptică adaugă feedback plăcut în jocuri și tastare.

Certificările IP68/IP69 și MIL-STD-810H promit rezistență la praf, șocuri, temperaturi extreme și scufundare accidentală, detalii rare la midrange. Spatele textil în nuanța Pantone Gibraltar Sea se simte cald și aderent, iar rama din plastic rigid nu scârțâie. Husă inclusă în pachet? Da, transparentă și groasă cât să-ți asigure liniștea până găsești una aftermarket — lucru tot mai rar în 2025.

La 2.200 lei, edge 60 5G oferă un ecran de top, performanță suficientă, autonomie reală de două zile, un set de camere versatil și un pachet moto AI util, nu doar de vitrină. Dacă vrei un telefon frumos, rezistent, care face selfie-uri mai bune decât iPhone 15 Pro Max și nu rupe contul bancar, Motorola edge 60 este pariul cel mai sigur pentru următorii trei-patru ani.