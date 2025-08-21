Ultima ora
21 aug. 2025 | 17:49
Motivul pentru care durează atât de mult refacarea parcurilor din Bucureşti, explicat chiar de primarul Capitalei: „Este necesară documentaţie specială”

Motivul pentru care durează atât de mult refacarea parcurilor din Bucureşti, explicat chiar de primarul Capitalei:
De ce dureaza atat de mult refacarea parcurilor din Capitala? Sursa foto: Stelian Bujduveanu/Facebook

Lucrările de refacere a Parcului Herăstrău din București, inclusiv consolidarea malurilor de lac și refacerea aleilor principale, au întârziat mai bine de un an. Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, și administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, explică motivul principal: obținerea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare. Astfel, începutul efectiv al lucrărilor pentru consolidarea malurilor este programat pentru octombrie 2025, în timp ce aleile vor fi refăcute în circa două săptămâni.

De ce au întârziat lucrările de consolidare a malurilor lacului din Parcul Herăstrău?

Lucian Judele a explicat că demararea lucrărilor de consolidare a malurilor lacului din Parcul Herăstrău a fost întârziată din cauza autorizațiilor necesare.

Pentru început, se vor realiza lucrări pe porțiuni restrânse, iar întreaga intervenție va fi împărțită în două etape: prima, programată între octombrie 2025 și aprilie 2026, și cea de-a doua, în toamna anului 2026.

”Am încercat să luăm cât se poate de repede toate autorizațiile posibile”

Proiectul prevede, pe lângă consolidarea malurilor, refacerea aleilor și instalarea unui nou sistem de iluminat în jurul lacului, pentru a asigura atât siguranța, cât și confortul vizitatorilor.

”Am încercat să luăm cât se poate de repede toate autorizațiile posibile ca să începem lucrările. Din păcate, încă autorizația nu există pentru începerea lucrărilor malurilor, cel mai probabil o vom avea până la începutul lunii octombrie.

Din fericire, am obținut o autorizație ieri pentru punerea în siguranță a acestei bucăți de 25-30 de metri, vom începe aici.

Când vom termina cel mai probabil vom avea și autorizația pentru maluri pe care le vom începe în octombrie”, a explicat Lucian Judele într-o conferință de presă comună cu Bujduveanu.

”Ochiometric, când trecem pe aici prima problemă pe care o sesizăm este aleea. În realitate, problema cea mai mare este malul care s-a surpat și apa care a intrat pe dedesubtul acestei alei”, a adăugat Judele.

Costuri și impact asupra vizitatorilor

Contractul pentru consolidarea malurilor este de 60 milioane lei, dar costurile totale pentru refacerea parcului, inclusiv aleile și mobilierul urban, ar putea depăși 100-200 milioane lei.

”60 milioane lei este contractul pentru reparația malurilor, dar evident că ne ducem la peste 100-200 milioane când vorbim de bănci, alei. Vorbim de cel mai mare parc din București”, a declarat Bujduveanu.

Porțiunile afectate vor fi închise publicului, iar panourile informative vor indica și variante ocolitoare pentru vizitatori. Inițiativa de consolidare a malurilor din Herăstrău a fost anunțată încă din vara lui 2024 de fostul primar general Nicușor Dan, care preciza că lucrările nu au mai fost făcute de zeci de ani și că este nevoie de o investiție de 60 milioane lei pentru o durată de doi ani.

Planurile de refacere a Parcului Herăstrău au fost inițiate chiar din 2022, dar procesul complex de obținere a autorizațiilor a întârziat constant demararea efectivă a lucrărilor. Primăria Capitalei subliniază că respectarea documentației speciale este esențială pentru siguranța vizitatorilor și durabilitatea investiției.

”Este necesară documentaţie specială”, a conchis edilul Capitalei.

