Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 13:54
de Daoud Andra

Motivul important pentru care maşina de spălat rufe are geam curbat. Sigur nu l-ai băgat în seama până acum

Motivul important pentru care maşina de spălat rufe are geam curbat. Sigur nu l-ai băgat în seama până acum
FOTO: Freepik

Mașina de spălat a devenit un electrocasnic indispensabil în casele noastre. Indiferent de brand sau model, există un detaliu comun pe care l-ai observat, dar probabil nu i-ai dat prea multă importanță: geamul curbat al ușii. De ce toate mașinile de spălat cu încărcare frontală au acest design și ce rol are, de fapt?

De ce este geamul curbat la mașina de spălat

Răspunsul vine de la o tânără pe nume Renae, cunoscută pe TikTok sub numele @renduh, care a explicat într-un clip viral motivul din spatele acestui detaliu aparent banal. Potrivit acesteia, forma curbată a geamului are o funcție esențială: ajută hainele să rămână împinse spre interiorul tamburului în timpul spălării.

În cazul mașinilor de spălat cu încărcare frontală, acest lucru este absolut necesar pentru ca rufele să fie agitate corect de apă și detergent, fără riscul de a se bloca între ușă și garnitură. Practic, geamul acționează ca o barieră care direcționează fluxul de haine spre mijlocul tamburului, asigurând o spălare uniformă.

De ce face mașina de spălat zgomot puternic cât este în funcțiune. Cauzele frecvente și soluțiile simple
Programul de spălare care prelungește viața hainelor tale. Recomandarea specialiștilor

La modelele cu încărcare prin partea de sus, acest detaliu nu este necesar, pentru că gravitația face singură treaba – hainele cad direct în tambur și nu există riscul să iasă din zona de spălare.

Explicația simplă, dar surprinzătoare, a stârnit reacții imediate în mediul online. Clipul postat de Renae a devenit rapid viral, adunând mii de comentarii de la utilizatori care au recunoscut că nu s-au gândit niciodată la utilitatea reală a acestui design.

Setările care te ajută să faci economie când folosești mașina de spălat

Pe lângă detaliul geamului curbat, specialiștii atrag atenția și asupra modului în care folosim mașina de spălat. Setările corecte pot face diferența nu doar în ceea ce privește calitatea spălării, ci și costurile la facturile de energie.

Potrivit Energy Saving Trust, simplul gest de a reduce temperatura apei de la 40°C la 30°C poate aduce economii considerabile. În plus, rufele își păstrează mai bine textura și culorile atunci când sunt spălate la temperaturi mai scăzute. Experții recomandă folosirea apei reci sau a ciclurilor de 30°C pentru hainele obișnuite. Temperaturile mai ridicate ar trebui rezervate doar pentru cazuri speciale, precum lenjeria de corp, hainele foarte murdare sau textilele care au nevoie de igienizare.

Detaliile fac diferența

Așadar, geamul curbat al mașinii de spălat nu este doar un element de design, ci o parte integrantă a funcționalității sale. Împreună cu alegerea inteligentă a programelor și temperaturilor de spălare, acest detaliu aparent banal contribuie la o experiență eficientă, economică și adaptată nevoilor moderne.

De acum înainte, data viitoare când închizi ușa mașinii de spălat și vezi geamul rotunjit, vei ști că nu este doar o alegere estetică, ci un mecanism ingenios care asigură o spălare mai bună și protejează hainele. Iar dacă îl combini cu trucurile de economisire a energiei, vei avea nu doar rufe impecabil de curate, ci și facturi mai mici.

