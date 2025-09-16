Motivul ascuns pentru care casa ta miroase urât, chiar dacă faci curățenie. Obiectul banal care îți sabotează munca

Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President's Men și The Sting
16 sept. 2025
de Bianca Dumbrăveanu

Mulți dintre noi observăm că, în ciuda faptului că facem curățenie regulat, unele colțuri ale casei continuă să miroasă neplăcut. Unul dintre vinovați este, surprinzător, chiar instrumentul pe care îl folosim cel mai des: mătură. Deși pare simplu și banal, modul în care este folosită și întreținută poate transforma mătura într-un adevărat generator de mirosuri. Înțelegerea motivului pentru care apar aceste mirosuri și aplicarea unor metode simple de curățare poate face diferența între un miros persistent și un cămin plăcut și proaspăt.

De ce începe să miroasă mătura

Cauza principală nu este materialul din care sunt făcute perii, ci mediul umed și organic care se formează între acestea. Umiditatea de pe podelele ude sau condensul se reține în peri, iar praful, firele de piele și resturile alimentare rămân prinse între peri – un mediu perfect pentru dezvoltarea bacteriilor și mucegaiului.

Aceste microorganisme folosesc resturile organice ca sursă de hrană și eliberează compuși organici volatili, pe care noi îi percepem ca mirosuri neplăcute. Procesul urmează un tipar previzibil: inițial apar molecule simple, precum amoniacul sau sulfhidrilul, iar mai târziu se formează compuși mai complecși, percepuți ca mai deranjanți.

Chiar și periile din plastic, care absorb mai puțină umiditate decât cele naturale, pot reține murdărie și umiditate în structura lor. Astfel, o mătură folosită frecvent în băi, bucătării sau subsoluri începe să miroasă mai rapid decât una folosită doar pe podele uscate.

Curățarea corectă a măturii

Un plan regulat de curățare nu elimină doar mirosurile, ci reduce și riscurile pentru sănătate. După fiecare folosire, mătură trebuie scuturată bine pentru a elimina praful și resturile organice. O dată pe lună, periile trebuie spălate cu apă și săpun sau cu un detergent delicat. Este important ca periile să fie complet scufundate și frecate meticulos.

Pentru o dezinfectare mai puternică, se poate adăuga 1-2 linguri de oțet în apa de spălat. După curățare, mătura trebuie așezată vertical sau agățată, astfel încât să se usuce complet. Resturile de umiditate pot genera noi microorganisme, iar uscarea completă previne acest lucru.

Uleiuri esențiale pentru miros plăcut

Pe lângă curățarea regulată, se pot folosi uleiuri esențiale pentru a neutraliza mirosurile. Unele uleiuri au și proprietăți antimicrobiene:

  • Tea tree: recunoscut pentru proprietățile sale antimicrobiene
  • Lavandă: folosită pentru efect antibacterian
  • Lămâie: ajută la dizolvarea depunerilor de grăsime
  • Eucalipt: oferă prospețime și poate fi antimicrobian

Doar 2-3 picături pe periile ușor umede sau într-un amestec cu apă și oțet pot reduce mirosurile și crește igiena măturei.

Și coada de la mătură trebuie curățată

Nu doar periile sunt importante. Coada de la mătură poate fi un punct critic. Cozile din lemn absorb umiditate și pot adăposti mucegai, iar cele din plastic rețin transpirație și grăsime de la mâini. Curățarea lunară cu un prosop înmuiat în alcool sau oțet previne dezvoltarea bacteriilor și mucegaiului.

Materialele și depozitarea fac diferența

Periile naturale absorb mai repede mirosurile, iar cele din plastic sunt mai ușor de curățat și rețin mai puțină umiditate. Modelele moderne cu capete de perii schimbabile permit spălarea sau înlocuirea lor, crescând igiena și durata de viață a măturei.

Depozitarea corectă este esențială: mătura nu trebuie lăsată în spații închise și umede. Aerisirea și agățarea pe un cârlig ajută la uscarea completă și împiedică mirosurile.

Pași simpli pentru rezultate imediate

  1. Scutură mătura după fiecare folosire.
  2. Nu lăsa mătura umedă în spații închise.
  3. Spală periile lunar cu apă, săpun și oțet.
  4. Uscă mătura complet după spălare.
  5. Folosește uleiuri esențiale pentru prospețime și igienă.
