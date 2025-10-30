Motanul Tomiță, salvat dintre ruinele blocului din Rahova. Este o minune că a rezistat 13 zile fără hrană și apă

Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 08:29
Daoud Andra

După aproape două săptămâni de la explozia devastatoare care a zguduit un bloc din cartierul Rahova, o poveste cu final fericit a adus din nou speranță printre cei afectați. Printre moloz, praf și lipsă de speranță, un motan pe nume Tomiță — sau Thomas, cum îl alintă stăpâna sa — a fost găsit în viață după 13 zile de la deflagrație. Fragil, speriat și slăbit, dar în viață. Momentul revederii cu stăpâna i-a emoționat pe toți cei care au participat la salvarea sa.

Cum a fost prins motanul

După explozia din 17 octombrie, locatarii blocului au fost evacuați de urgență, iar multe animale de companie au rămas captive printre dărâmături. Timp de aproape două săptămâni, echipele de pompieri, polițiști și voluntari din cadrul Asociației TNR Capturare Sterilizare Eliberare au căutat neîncetat semne de viață. Printre clădirile instabile și ruine, Tomiță devenise un simbol. O imagine cu el, privind timid de la o fereastră spartă, a circulat pe rețelele sociale și a emoționat o țară întreagă.

Operațiunea de salvare a fost una delicată. Salvatorii au montat cuști-capcană special concepute pentru a-l atrage în siguranță, fără a-l speria sau răni. Era slăbit, deshidratat, dar încă dornic să trăiască. Când, în cele din urmă, a fost prins și coborât din clădire, toți cei prezenți au aplaudat și s-au bucurat. Într-un loc unde totul părea pierdut, o mică ființă reușise să învingă moartea.

„Nu am cuvinte”

Revederea cu stăpâna sa a fost de o intensitate greu de descris. Femeia, care nu și-a pierdut speranța nicio clipă, a izbucnit în lacrimi când și-a strâns din nou motanul în brațe. „Thomas s-a întors acasă. Nu am cuvinte. Mulțumesc din inimă tuturor celor care nu au renunțat la el”, a spus ea, cu lacrimi în ochi, în fața celor care au asistat la moment. Pentru mulți, acea îmbrățișare a însemnat mai mult decât o simplă salvare – a fost dovada că empatia și perseverența pot învinge chiar și în cele mai dramatice situații.

Autoritățile au reușit să recupereze până acum zeci de animale din clădirea afectată – pisici, câini și chiar păsări exotice. Multe dintre ele au fost deja reunite cu familiile lor, în timp ce altele sunt încă sub îngrijirea voluntarilor. „Fiecare animal salvat este o victorie. Emoția revederii dintre Thomas și familia lui ne dă puterea să mergem mai departe”, au transmis salvatorii, vizibil emoționați.

Chiar dacă povestea lui Tomiță s-a terminat cu bine, echipele nu și-au încheiat misiunea. Printre ruinele instabile mai există încă suflete care așteaptă să fie găsite. „Nu ne oprim până nu știm că am făcut tot ce se putea. Mai sunt câteva animale dispărute și nu ne dăm bătuți”, au declarat voluntarii.

