Monument istoric din Spania, vechi de sute de ani, distrus de un șofer român. Imaginile au devenit virale VIDEO

Un incident neobișnuit petrecut în orașul spaniol Algeciras, din apropierea Gibraltarului, a atras atenția presei internaționale și a internauților din întreaga lume. Un șofer român de TIR a distrus, din neatenție, o parte din apeductul El Cobre, un monument istoric datând din secolul al XVIII-lea și considerat una dintre cele mai emblematice construcții ale regiunii Andaluzia.

Cum s-a petrecut accidentul

Potrivit publicației El País, accidentul s-a produs joi dimineață, în jurul orei 7:30, când camionul de marfă, înmatriculat în România, a încercat să treacă pe sub una dintre arcadele monumentului fără să observe restricția de înălțime. Vehiculul s-a blocat sub arcadă, iar impactul a fost suficient de puternic pentru a provoca prăbușirea unei părți din structura de piatră, veche de peste 240 de ani.

Imaginile surprinse la fața locului, devenite rapid virale pe rețelele sociale, arată blocuri masive de piatră împrăștiate pe carosabil și camionul rămas prins sub arcadă, în timp ce localnicii și polițiștii priveau neputincioși scena. Din fericire, nu s-au înregistrat victime, însă pagubele sunt considerabile.

Apeductul El Cobre a fost construit în anul 1783 pentru a asigura alimentarea cu apă a orașului Algeciras, într-o perioadă în care localnicii se întorceau treptat în zonă după pierderea Gibraltarului. Structura face parte din ansamblul Apeductului Algeciras, un proiect de inginerie considerat o bijuterie arhitecturală a epocii.

Un simbol al orașului, distrus în câteva secunde

Monumentul este protejat de Guvernul Regional Andaluz ca sit de patrimoniu de gradul II, iar orice intervenție asupra sa este strict reglementată. De aceea, incidentul a stârnit un val de reacții și critici din partea autorităților și a comunității locale. Primarul orașului, José Ignacio Landaluce, a transmis un mesaj ferm după accident:

„Structura va fi restaurată cât mai curând posibil, iar Consiliul Local va lua toate măsurile necesare pentru a acoperi costurile lucrărilor. Vom cere ca toți cei responsabili pentru aceste evenimente să fie trași la răspundere”, a declarat edilul.

Polițiștii locali au intervenit imediat la locul incidentului, verificând actele șoferului și valabilitatea asigurării camionului. Potrivit primelor informații, bărbatul, originar din România, ar fi respectat toate procedurile legale, însă nu a observat semnul de limitare a înălțimii, amplasat înainte de monument.

Echipe de experți în urbanism și patrimoniu au fost trimise pentru a evalua amploarea pagubelor și pentru a stabili dacă structura rămasă în picioare mai prezintă riscuri de prăbușire. Surprinzător, nu este prima dată când apeductul El Cobre este avariat de un camion. În anii 1980, o coliziune similară a provocat daune considerabile, iar lucrările de restaurare au durat mai mulți ani.