Monopoly intră pe Netflix: de la joc de familie la competiție cu miză mare

Netflix mută inteligent pe tabla de joc a divertismentului și aduce în prim-plan una dintre cele mai cunoscute francize din lume. Monopoly, celebrul joc de societate care a distrus prietenii și a cimentat rivalități în nenumărate seri de weekend, va deveni în curând un reality show pe platforma de streaming. Aflat în dezvoltare sub forma unui concurs de tip social experiment, noul show promite o combinație explozivă de strategie, alianțe și competiție acerbă, cu accente de capitalism pur și, probabil, o doză sănătoasă de haos.

Proiectul vine pe fondul unei strategii clare a celor de la Netflix, care își consolidează portofoliul de reality-uri bazate pe francize celebre. După succesul Squid Game: The Challenge și dezvoltarea The Golden Ticket în universul Willy Wonka, Monopoly intră în această linie de producții menite să atragă masele prin branduri cunoscute și formate inedite.

Transformarea Monopoly într-un reality show nu este deloc întâmplătoare. Jocul, lansat pentru prima oară în 1935 și vândut în peste o jumătate de miliard de exemplare în mai bine de 100 de țări, are la bază o luptă acerbă pentru supremație financiară, exact ingredientul ideal pentru un show de competiție.

Formatul show-ului va duce principiile de bază ale jocului – acumularea de proprietăți, încasarea de chirii, negocieri și chiar trădări – într-un cadru real, cu oameni adevărați. Participanții vor fi puși în fața unor provocări menite să testeze nu doar logica și strategia, ci și abilitatea de a naviga printre relații sociale complexe. Practic, vom asista la o simulare live a pieței libere, în care empatia va concura cu lăcomia, iar prieteniile vor fi la un pas de faliment.

Conform informațiilor oferite de Deadline, spectacolul va funcționa și ca o reflecție asupra modului în care funcționează sistemul capitalist – o realitate care devine divertisment atunci când miza este faima, premiul final și, bineînțeles, banii.

Netflix mizează tot mai mult pe IP-uri cunoscute

Achiziționarea drepturilor pentru Monopoly vine într-un context în care Netflix dezvoltă o strategie clară: investiția în proprietăți intelectuale (IP) puternice. Într-o piață aglomerată de conținut, numele mari atrag mai ușor publicul, iar adaptările inspirate din jocuri, cărți sau filme clasice devin tot mai frecvente.

În paralel cu Monopoly, Hasbro Entertainment colaborează cu Lionsgate la alte două show-uri inspirate din jocuri clasice: Trivial Pursuit și Scrabble, produse pentru postul american The CW. De asemenea, o adaptare cinematografică a jocului Monopoly este în lucru la Lionsgate, cu implicarea lui Margot Robbie și a echipei LuckyChap, ceea ce arată cât de mult interes trezește această franciză.

Netflix își asumă astfel un rol dublu: atât ca distribuitor, cât și ca inovator în zona divertismentului non-scripted. Dacă Squid Game: The Challenge a fost un succes incontestabil, Monopoly are potențialul de a deveni un fenomen global, cu impact atât în rândul nostalgicilor, cât și al publicului tânăr, avid de show-uri interactive.

De la zaruri la dramă reală: ce așteptări poți avea?

Dacă ești fan al reality-urilor cu miză mare, alianțe, manipulare și imprevizibil, atunci Monopoly pe Netflix s-ar putea să devină următorul tău guilty pleasure. Spre deosebire de formatul liniar al jocului clasic, reality show-ul promite multă varietate, elemente de competiție fizică, mentală și socială, dar și o doză bună de spectacol emoțional – pentru că atunci când premiul e mare, și trădările sunt pe măsură.

Nu s-au anunțat încă detalii despre lansarea oficială, numărul de episoade sau participanții, dar e clar că Netflix va merge pe rețeta care a funcționat deja cu The Circle, Too Hot To Handle sau The Mole: suspans episodic, conflicte tensionate și eliminări care țin publicul lipit de ecran.

În așteptarea premirei, poți să-ți reamintești cum e să cazi pe „luxury tax” sau să intri la închisoare fără să treci pe la start, pentru că Monopoly-ul din copilărie se transformă acum într-un show unde norocul, strategia și caracterul uman vor fi expuse fără milă.