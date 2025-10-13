Moneda din 2001 pe care se cer peste 25.000 de lei acum. Motivul pentru care a ajuns să fie căutată

În ultimii ani, colecționarii au început să scoată la vânzare monede care valorează adevărate averi. Printre acestea se află și o monedă care poate fi chiar în colecția părinților sau bunicilor tăi și care acum a fost listată pe OLX pentru suma fabuloasă de 5.000 de euro, adică peste 25.000 de lei.

Ce monedă a ajuns să coste o avere

Este vorba despre moneda de 1 euro emisă în 2001 de Regatul Țărilor de Jos, cu numărul KM# 240. Aceasta este o monedă de circulație bimetalică, cu centrul din nichel placat cu cupru-nichel și cercul exterior din nichel-alamă.

Muchia este zimțată cu secțiuni netede, iar forma este circulară, cu diametrul de 23,25 mm și grosimea de 2,33 mm. Moneda cântărește 7,5 grame și are aliniere medalie (0°).

Pe avers este reprezentată Regina Beatrix a Olandei, iar legenda este ”BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN”. Pe revers se află o hartă, iar legenda indică valoarea monedei ”1 EURO”.

Creatori ai designului au fost Bruno Ninaber van Eyben pentru avers și Luc Luycx (LL) pentru revers. Emisiunea a fost realizată la Monetăria Regatului Țărilor de Jos, Utrecht, cu 67.200.000 de monede pentru circulație, 65.000 în varianta BU și 16.500 în varianta Proof.

De ce a ajuns acest bănuț să fie atât de căutat

Interesul ridicat pentru această monedă se datorează rarității anumitor serii și calității stării de conservare, mai ales pentru exemplarele Proof sau BU, care sunt aproape impecabile. Vezi anunțul de pe Olx AICI!

Chiar dacă majoritatea monedelor de 1 euro din 2001 se găsesc la prețul de schimb standard de 5,09 lei, colecționarii plătesc sume mult mai mari pentru exemplarele rare, necirculate sau în condiție perfectă.

Datele din ultimele luni arată că prețul mediu al monedei pe piața românească a variat între 4 și 8,5 lei pentru piesele obișnuite, dar exemplarele de colecție au ajuns la sume impresionante.

Chiar și tu ai putea să ai acasă această monedă, iar o simplă verificare în portofel sau cutia cu colecții vechi poate descoperi un adevărat tezaur.

Cum poate fi evaluată și păstrată o astfel de monedă

Monedele de colecție trebuie păstrate în buzunare speciale, capsule sau borcane ermetice, pentru a evita zgârieturile și oxidarea. Exemplarele Proof sau BU pot fi verificate și evaluate de experți pentru autenticitate și gradul de conservare, ceea ce influențează direct prețul.

Această monedă de 1 euro din 2001, Regatul Țărilor de Jos, reprezintă un exemplu perfect de piesă valoroasă care poate transforma o colecție obișnuită într-una extrem de profitabilă, mai ales dacă este descoperită la timp și evaluată corespunzător.