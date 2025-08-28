Momentul în care un pod din India se prăbușește din cauza ploilor torențiale. Zeci de mașini se aflau pe el VIDEO

Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
28 aug. 2025 | 14:25
de Badea Violeta

Un pod a fost doborat de viituri in India. Sursa foto: Profimedia

Ploile abundente au provocat dezastru în India. Un pod din regiunea Jammu a cedat sub forța apelor revărsate, în timp ce pe el se aflau zeci de mașini. În urma precipitațiilor torențiale, mai multe case și magazine au fost avariate, iar locuitorii din zonele de risc au fost evacuați.

Podul Tawi, distrus de viituri

Revărsarea râului Tawi a dus la prăbușirea unei porțiuni a celui de-al patrulea pod Tawi din Jammu. O parte a carosabilului a fost pur și simplu înghițită de ape, momentul fiind surprins pe camere. În timp ce localnicii încercau să se salveze, mai multe mașini se aflau pe pod, iar imaginile dramatice au devenit virale.

Autoritățile au confirmat că aproximativ 35 de case și 6 magazine au fost afectate în zona Belicharana, iar localnicii încearcă acum să recupereze ce mai pot din bunurile distruse. Vezi imaginile video AICI.

Mărturii cutremurătoare ale sinistraților

Pagubele nu s-au limitat doar la regiunea Jammu. În Bhaderwah, districtul Doda, ploile torențiale și inundațiile fulgerătoare au avariat mai multe locuințe.

Oamenii au fost mutați în zone sigure, după ce casele au fost distruse de viiturile care au adus cu ele moloz și pietre. Un rezident, Ganesh, a povestit pentru publicația ANI clipele de groază prin care a trecut:

”S-a auzit un sunet puternic în jurul orei 2:30-3 dimineața. După un timp, s-a prăbușit mult moloz și tot ce se afla în casa noastră a fost avariat. Cumva ne-am salvat viața. Toată casa mea este avariată. Acum stăm în locuința altcuiva…”.

Între timp, nivelul râului Jhelum a crescut semnificativ și în Srinagar, punând autoritățile în alertă.

Operațiuni de salvare și mobilizare de urgență

Tragedia a fost agravată și de o alunecare de teren devastatoare produsă în apropierea templului Vaishno Devi din Katra, unde peste 30 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au fost rănite. Ploile abundente au declanșat dezastrul marți după-amiază, în jurul orei 15:00.

Locotenent-guvernatorul din Jammu și Kashmir, Manoj Sinha, a convocat o reuniune de urgență pentru a coordona intervențiile și a dispus evacuarea tuturor locuitorilor din zonele joase afectate. Oficialul a cerut, de asemenea, restabilirea rapidă a energiei electrice, a alimentării cu apă și a serviciilor medicale.

”Serviciile esențiale întrerupte în zonele afectate de inundații trebuie restabilite cu prioritate, iar regiunile afectate de dezastre naturale ar trebui să aibă un stoc adecvat de provizii și medicamente esențiale”, a subliniat acesta.

Conform meteorologilor indieni, deși precipitațiile urmează să scadă în intensitate, în următoarele zile există în continuare riscul de ploi abundente izolate, ceea ce menține zonele afectate sub alertă maximă.

