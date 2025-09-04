Momentul în care un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la scurt timp după ce a fost lansat la apă. Pasagerii au sărit în apă pentru a se salva

Un incident neașteptat a avut loc în largul coastelor Turciei, unde un iaht de lux, evaluat la aproape un milion de dolari, s-a scufundat la doar 15 minute după ce a fost lansat la apă. Pasagerii și membrii echipajului au fost nevoiți să sară în mare pentru a-și salva viața, reușind să ajungă la țărm în siguranță. Imaginile surprinse de un amator au făcut rapid înconjurul lumii.

Moment dramatic: iahtul de un milion de dolari s-a scufundat imediat după lansare

Iahtul de lux, numit Dolce Vento, avea aproximativ 26 de metri lungime și fusese livrat recent proprietarului său din Istanbul. Marți, în districtul Eregli, din provincia Zonguldak, nava a fost lansată pentru prima dată pe apă.

La scurt timp însă, momentul festiv s-a transformat într-o scenă de panică. Filmarea realizată de un martor arată cum ambarcațiunea începe să se lase ușor pe o parte, pentru ca apoi să se încline tot mai mult și să fie înghițită treptat de valuri.

În momentul producerii incidentului, la bord se aflau proprietarul iahtului, căpitanul și doi membri ai echipajului. Aceștia au fost nevoiți să sară peste bord pentru a scăpa cu viață și au reușit să ajungă înot la mal. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, relatează New York Post.

Intervenția autorităților

La fața locului au intervenit rapid echipele pazei de coastă și reprezentanții portului, care au securizat zona și au verificat dacă în apă se mai aflau și alte persoane.

În același timp, autoritățile au încercat să evalueze pagubele și să stabilească riscul de poluare marină, având în vedere combustibilul și uleiurile care ar fi putut ajunge în mare.

Potrivit relatărilor publicației citate, scufundarea iahtului a atras atenția localnicilor și a turiștilor aflați în zonă, mulți dintre ei fiind șocați de rapiditatea cu care ambarcațiunea s-a pierdut în valuri.

”Vor fi efectuate inspecții tehnice”

Oficialii șantierului naval care a construit iahtul au transmis că nu se cunosc încă motivele exacte pentru care nava s-a scufundat.

”Vor fi efectuate inspecții tehnice ale iahtului pentru a stabili exact ce s-a întâmplat”, au precizat aceștia.

Specialiștii iau în calcul mai multe ipoteze, printre care o defecțiune de proiectare, o eroare la asamblare sau o problemă legată de echilibrarea ambarcațiunii. Până la finalizarea anchetei, autoritățile turce au interzis reluarea operațiunilor de ridicare a navei.

Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, el ridică semne de întrebare serioase asupra siguranței și controlului de calitate în industria iahturilor de lux. Pentru proprietar, momentul care trebuia să fie unul de bucurie s-a transformat într-o experiență greu de uitat.