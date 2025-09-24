Momentul în care o femeie a rămas captivă într-un tobogan de sticlă, la 45 de metri înălțime deasupra oceanului

Un videoclip de doar 13 secunde a devenit viral pe TikTok, surprinzând o scenă de vacanță exotică transformată într-un amestec de panică și comedie involuntară. O pasageră de pe o navă de croazieră a rămas blocată într-un tobogan transparent, suspendat la peste 45 de metri deasupra oceanului, stârnind emoții intense printre martori.

O femeie a rămas captivă într-un tobogan de sticlă

Filmulețul arată femeia întinsă pe spate, cu brațele lipite de pereții tubului, încercând să se târască prin Ocean Loops, una dintre atracțiile principale de pe navele Norwegian Cruise Line. „Dumnezeule, este efectiv blocată!”, se aude un martor, în timp ce ceilalți pasageri priveau scena cu sufletul la gură.

Ocean Loops nu este un tobogan obișnuit. Cu un dublu loop care iese trei metri în afara navei, el coboară amețitor la aproape 50 de metri deasupra mării. Totul începe cu o trapă care se deschide sub picioarele curajoșilor, aruncându-i într-o experiență ce seamănă mai mult cu un salt în necunoscut.

Clipul, ce poate fi urmărit AICI, a strâns peste 6,8 milioane de vizualizări și aproape 250.000 de like-uri, iar comentariile au alternat între umor și panică:

„Mă apucă anxietatea doar uitându-mă!” „Eu aș fi murit de atac de panică pe loc.” „Sunt atât de claustrofob, ăsta e cel mai mare coșmar al meu.” „Cum a ieșit de acolo???”

Unii utilizatori au adus și explicații practice, menționând că există o trapă de urgență în tub prin care personalul navei poate elibera pasagerii blocați.

Incidentul nu este singular. În trecut, alți pasageri au rămas blocați în același tobogan, fiind nevoiți să iasă prin prima buclă. Într-un alt caz, pe o navă Royal Caribbean, un panou de sticlă al unui tobogan s-a spart, generând o scenă desprinsă parcă din filmele de groază acvatice.