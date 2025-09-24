Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 12:39
de Ioana Bucur

Momentul în care o femeie a rămas captivă într-un tobogan de sticlă, la 45 de metri înălțime deasupra oceanului

ȘTIRI EXTERNE
Momentul în care o femeie a rămas captivă într-un tobogan de sticlă, la 45 de metri înălțime deasupra oceanului
O pasageră de pe o navă de croazieră a rămas blocată într-un tobogan transparent, suspendat la peste 45 de metri deasupra oceanului. Foto: colaj Tik Tok

Un videoclip de doar 13 secunde a devenit viral pe TikTok, surprinzând o scenă de vacanță exotică transformată într-un amestec de panică și comedie involuntară. O pasageră de pe o navă de croazieră a rămas blocată într-un tobogan transparent, suspendat la peste 45 de metri deasupra oceanului, stârnind emoții intense printre martori.

O femeie a rămas captivă într-un tobogan de sticlă

Filmulețul arată femeia întinsă pe spate, cu brațele lipite de pereții tubului, încercând să se târască prin Ocean Loops, una dintre atracțiile principale de pe navele Norwegian Cruise Line. „Dumnezeule, este efectiv blocată!”, se aude un martor, în timp ce ceilalți pasageri priveau scena cu sufletul la gură.

Ocean Loops nu este un tobogan obișnuit. Cu un dublu loop care iese trei metri în afara navei, el coboară amețitor la aproape 50 de metri deasupra mării. Totul începe cu o trapă care se deschide sub picioarele curajoșilor, aruncându-i într-o experiență ce seamănă mai mult cu un salt în necunoscut.

Vezi și:
Viața pe un vas de croazieră: O angajată a dezvăluit condițiile grele de trai și camera minusculă în care locuiește timp de șase luni
Cel mai frumos port din lume, unul european. Se va umple de turişti în următorii ani, este o bijuterie ascunsă

Clipul, ce poate fi urmărit AICI, a strâns peste 6,8 milioane de vizualizări și aproape 250.000 de like-uri, iar comentariile au alternat între umor și panică:

„Mă apucă anxietatea doar uitându-mă!”

„Eu aș fi murit de atac de panică pe loc.”

„Sunt atât de claustrofob, ăsta e cel mai mare coșmar al meu.”

„Cum a ieșit de acolo???”

Unii utilizatori au adus și explicații practice, menționând că există o trapă de urgență în tub prin care personalul navei poate elibera pasagerii blocați.

Incidentul nu este singular. În trecut, alți pasageri au rămas blocați în același tobogan, fiind nevoiți să iasă prin prima buclă. Într-un alt caz, pe o navă Royal Caribbean, un panou de sticlă al unui tobogan s-a spart, generând o scenă desprinsă parcă din filmele de groază acvatice.

Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână
Recomandări
Cum arată și ce știe să facă noua electrică Porsche Cayenne: Inteligența artificială, parte din ecuație, când apare pe piață
Cum arată și ce știe să facă noua electrică Porsche Cayenne: Inteligența artificială, parte din ecuație, când apare pe piață
Un aliment nelipsit din bucătăria românilor riscă să scumpească semnificativ în această toamnă. Producția a scăzut cu 70%
Un aliment nelipsit din bucătăria românilor riscă să scumpească semnificativ în această toamnă. Producția a scăzut cu 70%
Construcții ilegale pe teren agricol: cât plătești dacă ridici o casă fără avize
Construcții ilegale pe teren agricol: cât plătești dacă ridici o casă fără avize
Imagini cu hala mistuită de flăcări în Sectorul 2: structura metalică s-a topit, totul s-a făcut scrum
Imagini cu hala mistuită de flăcări în Sectorul 2: structura metalică s-a topit, totul s-a făcut scrum
Conectivitate bluetooth cu probleme: căști, mașină și accesorii care nu fac pair pe iPhone
Conectivitate bluetooth cu probleme: căști, mașină și accesorii care nu fac pair pe iPhone
Cine ar putea prelua funcția de premier în cazul în care Ilie Bolojan pleacă din Guvern. Numele favorit
Cine ar putea prelua funcția de premier în cazul în care Ilie Bolojan pleacă din Guvern. Numele favorit
Obiceiul greșit care face ca hainele albe să devină gri. Nu are legătură cu rufele negre sau cu detergentul
Obiceiul greșit care face ca hainele albe să devină gri. Nu are legătură cu rufele negre sau cu detergentul
CCR amână decizia pe pensiile magistraților și pachetul fiscal. O singură reformă a fost validată
CCR amână decizia pe pensiile magistraților și pachetul fiscal. O singură reformă a fost validată
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele trei zodii care încep un sezon al prosperităţii de pe 23 septembrie. Cine sunt norocoşii?
Playtech Știri
De ce toată lumea a început să pună o crenguţă de rozmarin în maşina de spălat? Trucul viral al toamnei
Playtech Știri
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...