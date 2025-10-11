Momentul care i-a făcut pe toți antrenorii să plângă la Vocea României 2025. Smiley a fost cel mai emoționat: “Eu nu să mai vorbesc”

Ultima ora
Seara trecută, platoul emisiunii Vocea României 2025 s-a transformat într-o veritabilă poveste despre iubire, pierdere și vindecare prin muzică. Un tânăr dintr-un mic oraș al României, Vasile Mălai, a reușit să emoționeze până la lacrimi nu doar publicul, ci și pe toți cei cinci antrenori. Momentul său a fost descris de spectatori drept „cel mai intens” al sezonului, iar reacția lui Smiley a devenit virală în doar câteva ore.

Vasile Mălai și povestea din spatele piesei „Confesiune”

Tânărul concurent a urcat pe scenă cu o emoție vizibilă, alegând să interpreteze piesa „Confesiune” – o creație semnată chiar de Smiley. Alegerea nu a fost întâmplătoare: melodia a fost compusă de antrenor în perioada în care tatăl său trecea printr-un moment greu de sănătate.

Pentru Vasile, piesa a avut o semnificație profund personală. Tatăl lui, fost pădurar, a murit în urmă cu trei ani, după o luptă grea cu o boală incurabilă. Relația lor fusese marcată de neînțelegeri, iar o ceartă petrecută înainte de moartea acestuia îl apasă și astăzi. În ultimele luni de viață, părintele îl ruga să-i cânte la chitară – clipe pe care tânărul le păstrează ca pe cele mai dragi amintiri.

„Muzica a fost pentru mine un refugiu, o formă de terapie. M-a ajutat să trec peste durerea pierderii”, a mărturisit Vasile înainte de urcarea pe scenă.

De la baie la scenă: începuturile unui vis

Muzica i-a intrat în viață devreme, la doar nouă ani, când a descoperit plăcerea de a cânta… în baie. Inspirat de sora sa, care studia muzica, și de artistul Mark Stam, descoperit online, Vasile a început să învețe singur chitara. Cu ore întregi de repetiții și tutoriale urmărite pe internet, și-a construit drumul pas cu pas, chiar dacă părinții nu erau convinși că muzica îi poate oferi un viitor sigur.

După moartea tatălui, spune că „s-a aprins un foc” în el. A început să cânte la evenimente locale – festivaluri, hramuri și sărbători de oraș – descoperind magia conexiunii cu publicul.

Smiley, copleșit de emoție: „Eu nu pot să vorbesc”

Când Vasile a început să cânte, liniștea s-a așternut peste platou. Versurile piesei „Confesiune” au căpătat o încărcătură aparte, iar vocea lui tremurată, dar sinceră, a ajuns direct la inimile tuturor. Când melodia s-a încheiat, sala a izbucnit în aplauze, iar toți cei cinci antrenori aveau lacrimi în ochi.

Theo Rose a fost prima care a vorbit:

„Ne-am întors pentru că te-am auzit plângând în timp ce cântai. Și ne-am mai întors și ca să îl felicităm pe Smiley pentru capodopera asta de piesă.”

Smiley, vizibil afectat, a reușit doar să spună cu vocea tremurândă: „Eu nu pot să vorbesc.” Momentul a fost urmat de aplauze prelungite, iar Tudor Chirilă a completat simplu, dar puternic: „A fost un moment intens.”

Un vis care abia începe

În ciuda emoțiilor copleșitoare, Vasile Mălai a arătat o maturitate remarcabilă. El a mărturisit că, indiferent de rezultatul din blind-uri, nu va renunța la muzică.

„Dacă nu se întoarce niciun scaun, voi reveni anul viitor. Muzica m-a modelat și face parte din mine.”

Dintre antrenori, tânărul ar alege fără ezitare pe Smiley, pe care îl consideră un model de autenticitate și de pozitivitate. Cu toate acestea, recunoaște că ar avea multe de învățat de la fiecare dintre cei patru jurați.

