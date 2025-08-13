Moment neobișnuit în timpul unei slujbe oficiate de ÎPS Teodosie. Un bărbat îmbrăcat în clovn s-a repezit spre altar și s-a pus în genunchi

O scenă cu totul neașteptată a avut loc săptămâna trecută, în timpul unei slujbe speciale oficiate în Catedrala Arhiepiscopală din Constanța. Ceea ce ar fi trebuit să fie un moment de reculegere și spiritualitate s-a transformat într-un eveniment intens mediatizat, după ce un participant cu o apariție neconvențională a atras toate privirile. Incidentul, care a stârnit confuzie și uimire în rândul enoriașilor, a avut loc sub privirile arhiepiscopului ÎPS Teodosie, care se afla în plin oficiu religios.

Apariția surprinzătoare din timpul slujbei

Momentul neobișnuit s-a petrecut pe 7 august, în cadrul slujbei închinate Acatistelor Sf. Cuvioase Teodora de la Sihla, oficiate în Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Constanța. Incidentul a avut loc după ce ÎPS Teodosie a rostit Molitfele Sfântului Vasile cel Mare.

Un bărbat îmbrăcat în haine de clovn, cu o pălărie roșie pe cap, a ieșit brusc din mulțime și s-a repezit spre altar. Acesta a ajuns în genunchi în fața ÎPS Teodosie, gestul său stârnind o reacție imediată din partea ierarhului. Arhiepiscopul, vizibil surprins, l-a întrebat pe bărbat: „De unde ești?”. La întrebarea ierarhului, bărbatul a răspuns doar „Sărut mâna”, iar când ÎPS Teodosie a insistat, întrebându-l „De unde ai apărut?”, clovnul a răspuns: „Mă duc să distrez copiii și eu”.

Incidentul neobișnuit are loc la 2:24:00

Reacția arhiepiscopului și încălcarea rânduielilor

Apariția clovnului în fața altarului a fost un moment de șoc pentru toți cei prezenți în catedrală. Oamenii au fost uimiți nu doar de apariția neobișnuită a bărbatului, ci și de faptul că acesta a intrat în lăcașul de cult având capul acoperit, o acțiune care contravine rânduielilor Bisericii Ortodoxe, care interzic cu strictețe intrarea bărbaților cu pălărie în biserică.

Atitudinea ierarhului a fost una calmă și a încercat să înțeleagă intențiile clovnului. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de filmat care transmiteau slujba în direct, însă transmisiunea live a fost ulterior întreruptă. Transmisiunea viza slujba specială închinată Acatistelor Sf. Cuv. Teodora de la Sihla, Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț și Schimbării la Față a Domnului.