Moment greu pentru piaţa imobiliară din Bucureşti. Tinerii nu mai cumpără apartamente, ce vor în schimb

Piaţa imobiliară din Bucureşti trece printr-o perioadă dificilă, pe fondul creşterii accelerate a preţurilor apartamentelor. Tinerii, principalii cumpărători din trecut, încep să caute alternative mai flexibile, iar mobilitatea devine tot mai importantă. Experţii spun că acest trend ar putea schimba pentru totdeauna dinamica locuinţelor în capitală.

Capitala se confruntă cu dificultăți pe piața imobiliară

În ultimii ani, preţurile apartamentelor din Bucureşti au cunoscut o creştere semnificativă, influenţată de cererea constantă şi de dezvoltările imobiliare.

Acest trend ascendent a fost alimentat atât de oferta limitată de locuinţe, cât şi de schimbările economice şi financiare care au încurajat investiţiile în sectorul imobiliar.

În acest context, apartamentele noi, dar şi cele vechi, au devenit mult mai scumpe, iar accesul la o locuinţă a devenit mai dificil pentru mulţi dintre cetăţeni, este de părere Toma Filipovici, preşedintele Asociaţiei Profesionale a Agenţilor Imobiliari din România.

”Dacă ne uităm la PIB-ul per capita al zonei Bucureşti-Ilfov vom observa că este dublu chiar peste media Europei de Sud-Est. Dacă trendul pentru construcţiile noi continuă să fie unul scăzut, din motive politico-birocratice, în continuarea stocul de locuinţe vechi va vedea o apreciere. Procentual, dacă ne uităm la ultimii 3-5 ani, el va continua să crească cu 8-10% pe an”, a declarat Toma Filipovici la ZF Live, emisiune realizată cu sprijinul Orange Business.

Creşte numărul de chiriaşi

Această creştere a preţurilor va impulsiona un număr tot mai mare de chiriaşi. Din ce în ce mai mulţi oameni nu îşi vor mai permite să achiziţioneze un apartament, iar mobilitatea va deveni un factor esenţial.

”Totodată, dacă acest trend se păstrează, va creşte mult numărul de chiriaşi. Oamenii nu îşi vor mai putea permite un apartament corespunzător nevoilor lor, şi pe de altă parte se vor orienta către modul vestic de a se muta după job, companie sau şcoala copiilor în chirie pentru că vor beneficia de o mobilitate mare şi nu se ”leagă la cap” la un credit ipotecar pe 25-30 de ani”, a mai spus Filipovici.

Trendul vestic prinde teren în Bucureşti

În acest context, se observă o schimbare graduală către modelul vestic de mobilitate a locuinţelor. Tinerii caută acum chirii flexibile, apropiate de locul de muncă sau de şcolile copiilor, evitând angajamentele pe termen lung.

Această tendinţă ar putea determina dezvoltatorii să adapteze oferta, prioritizând apartamente pentru închiriere, mai mici şi mai accesibile, în detrimentul locuinţelor mari, scumpe, destinate cumpărării.

Pe termen lung, piaţa imobiliară din Bucureşti ar putea suferi transformări semnificative, iar politica de construcţii şi planificarea urbană vor juca un rol esenţial în echilibrarea cererii tot mai mari pentru chirii.