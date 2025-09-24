Modificări la evaluările de la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a. Schimbările care apar, în favoarea elevilor

Ministerul Educației a anunțat miercuri schimbări importante în ceea ce privește metodologia de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, începând cu anul școlar 2025-2026. Noul cadru este stabilit prin Ordinul de ministru nr. 6.405/23.09.2025 și aduce două modificări esențiale, gândite în beneficiul direct al elevilor.

Două noutăți majore în privința evaluărilor finale

Prima schimbare se referă la modul în care sunt concepute subiectele. Itemii din teste vor fi orientați mai mult spre aspecte concrete, ușor de aplicat în viața de zi cu zi. Vor fi evaluate nu doar cunoștințele teoretice, ci și deprinderile, atitudinile și valorile pe care elevii le dezvoltă în școală.

A doua noutate privește extinderea competențelor evaluate. Astfel, testele vor acoperi un spectru mai larg de abilități, pentru a reflecta mai fidel relevanța curriculară și pentru a oferi un tablou complet al progresului fiecărui elev.

Ministerul subliniază că noile evaluări vor pune accent pe rolul formativ, adică pe modul în care rezultatele obținute pot ghida atât profesorii, cât și părinții, pentru a adapta procesul educațional la nevoile specifice ale fiecărui copil. Practic, nu mai este vorba doar despre note sau punctaje, ci despre un feedback detaliat care să ajute elevii să înțeleagă unde excelează și unde mai au nevoie de sprijin.

Ca proiect pilot, în acest an vor fi introduși itemi axați pe competențe de alfabetizare funcțională, cu aplicații practice, inclusiv din alte arii curriculare. Astfel, exercițiile nu vor testa doar memoria, ci și capacitatea elevilor de a aplica ceea ce au învățat în situații reale.

O abordare modernă a testării

Prin această schimbare, Ministerul urmărește să adapteze evaluările la noua logică a învățării. Accentul se mută pe aplicare și pe transferul cunoștințelor în contexte noi, pe rezolvarea de probleme, pe formularea de opinii și pe argumentarea lor. Este, de fapt, o modalitate de a antrena gândirea critică și de a pregăti elevii pentru viață, nu doar pentru examene.

Datele colectate din aceste evaluări vor fi extrem de utile pentru profesori și școli, pentru că vor furniza informații obiective și relevante. Pe baza lor, cadrele didactice vor putea să personalizeze și mai bine actul educațional, iar părinții vor primi un feedback clar și aplicat despre parcursul copiilor lor.

Ministerul Educației explică faptul că această abordare graduală, adaptată vârstei elevilor, are obiective multiple. Pe de o parte, România își dorește rezultate mai bune la testele internaționale de tip PISA, TIMSS sau PIRLS. Pe de altă parte, miza principală rămâne responsabilizarea elevilor pentru propria învățare.