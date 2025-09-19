„Moartea domnului Lăzărescu” revine pe marile ecrane la 20 de ani de la premiera care a făcut istorie

La două decenii după ce a impresionat publicul și criticii de film din întreaga lume, capodopera regizorului Cristi Puiu, „Moartea domnului Lăzărescu”, se întoarce în cinematografe într-o ediție aniversară. Evenimentul „Dosarul Lăzărescu: Redeschis” aduce un omagiu unui film care a marcat începutul Noului Val Românesc și care rămâne, și astăzi, un reper pentru cinefili și pentru întreaga industrie cinematografică.

Marți, 23 septembrie, Cinema City AFI Cotroceni găzduiește, de la ora 19:00, o proiecție de gală în prezența unei mari părți din echipa de producție, a invitaților speciali și a publicului cinefil. Organizatorii promit o seară memorabilă, în care spectatorii vor putea redescoperi pe marele ecran povestea lui Dante Remus Lăzărescu, interpretat magistral de regretatul Ion Fiscuteanu.

După această avanpremieră, filmul va fi relansat în zeci de cinematografe din întreaga țară începând cu 24 octombrie. În mai multe orașe, vor avea loc întâlniri cu publicul, la care vor participa actori și membri ai echipei, cu sprijinul Institutului Cultural Român, Dacin Sara și sub patronajul Ministerului Culturii. Biletele sunt disponibile online și la casele cinematografelor, oferind o nouă generație de spectatori șansa de a descoperi un clasic al cinematografiei românești în cele mai bune condiții de proiecție.

Un film care a schimbat percepția asupra cinematografiei românești

„Moartea domnului Lăzărescu” nu este doar o poveste tulburătoare despre fragilitatea umană, ci și un portret social puternic. Inspirat de un caz real, filmul urmărește călătoria de o noapte a unui bătrân bolnav, plimbat de la un spital la altul în căutarea unui diagnostic, în timp ce asistenta de ambulanță Mioara Avram (Luminița Gheorghiu) îi rămâne alături. Această odisee medicală devine o satiră subtilă a sistemului sanitar și, totodată, o reflecție profundă asupra condiției umane, a empatiei și a iubirii față de aproapele nostru.

La lansarea sa din 2005, filmul a cucerit publicul internațional și a câștigat Premiul secțiunii Un Certain Regard la Festivalul de la Cannes, devenind unul dintre cele mai premiate titluri românești, cu peste 50 de distincții și nominalizări. Critici importanți l-au numit „film cult”, „capodoperă incomodă” și „marea descoperire de la Cannes”, recunoscându-i impactul asupra cinematografiei mondiale. În același an, România l-a propus pentru Premiile Oscar, iar la European Film Awards a fost nominalizat pentru Cea mai bună regie și Cel mai bun scenariu.

O moștenire artistică ce continuă să inspire

Distribuția filmului este una de referință, reunind actori precum Ion Fiscuteanu, Luminița Gheorghiu, Doru Ana, Monica Bârlădeanu, Dragoș Bucur, Mimi Brănescu și mulți alții. Imaginea poartă semnătura lui Oleg Mutu, iar montajul a fost realizat de Dana Bunescu, contribuind la atmosfera realistă și emoționantă care a consacrat pelicula.

Evenimentul „Dosarul Lăzărescu: Redeschis” nu este doar o celebrare a trecutului, ci și o invitație la reflecție pentru publicul de astăzi. Mesajul filmului rămâne actual: nevoia de empatie, solidaritate și respect pentru demnitatea umană, într-o societate în care granița dintre viață și moarte, dintre indiferență și compasiune, este adesea fragilă.

Prin relansarea acestui titlu de patrimoniu, producătorul Mandragora și partenerii săi aduc un omagiu unei capodopere care a redefinit standardele cinematografiei românești. Pentru cei care l-au văzut deja, proiecțiile aniversare reprezintă ocazia perfectă de a retrăi emoția primului impact. Pentru tinerii spectatori, este șansa de a descoperi un film care a scris istorie și care continuă să inspire regizori și iubitori de cinema din întreaga lume.