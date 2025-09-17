Mizeria lăsată în urmă pe stradă de nişte copii din Sectorul 5 al Bucureştiului a stârnit controverse. „Mă bucur că nu stau lipiţi de telefoane”. Ce spun “vinovaţii”?

Discuțiile despre generațiile tinere, modul în care se joacă și comportamentele lor în spațiul public revin frecvent în atenția comunităților. De această dată, o imagine surprinsă în sectorul 5 din București a provocat un val de reacții după ce câțiva copii au fost acuzați că au lăsat în urmă mizerie în apropierea unui loc de joacă. Fotografia postată pe rețelele de socializare a stârnit controverse aprinse între cei care condamnă gestul și cei care, dimpotrivă, au văzut în el o dovadă că tinerii încă aleg joaca în aer liber în locul telefoanelor.

Postarea care a împărțit comunitatea

Imaginea a fost publicată cu mesajul: „Cum se mai distrează noua generație pe lângă locul de joacă din Arbanasi. Așteptăm părinții să vină să facă curat după”. Autorul sugera că responsabilitatea pentru dezordinea lăsată pe stradă revine părinților. În scurt timp, comentariile au început să curgă, unele pline de ironii, altele cu amintiri din copilărie.

Unul dintre comentarii, scris cu sarcasm, spunea:

„Viitorii casieri de la McDonald’s. În cel mai fericit caz”.

Replica copiilor acuzați

Interesant este că „vinovații” nu au rămas tăcuți. Unul dintre ei a transmis un mesaj în apărarea grupului:

„Ok, în apărarea prietenilor mei vreau să vă zic ceva. Eu am venit afară după faza asta cu polistirenul, dar chit că nu m-am jucat cu el, tot i-am ajutat să strâng. Dar tu, cel care ai făcut poza, de ce nu faci și când am strâns, ha? Pun pariu că și tu ai făcut așa când erai mic, dar știi doar să comentezi și să faci poze. Dacă voiai să îi înveți pe prietenii mei, coborai la ei și le spuneai să nu se mai joace cu polistirenul”.

Acest răspuns a generat și mai multe reacții, de data aceasta împărțite între cei care i-au apreciat pentru sinceritate și cei care au rămas fermi în critici.

Nostalgia anilor ‘90 și comparațiile cu generația actuală

Printre reacții, s-au regăsit și multe voci care au privit situația dintr-o perspectivă diferită. Unii locuitori au amintit de copilăria lor din anii ’90, când joaca pe stradă era parte din viața zilnică: șotron, cornete sau urcatul în copaci pentru a culege fructe.

„Anii ’90 din cartierul meu erau plini de cornete. În curtea școlii era Champions League. Când văd copii de genul în 2025, mereu zic în gând: generația asta nu este pierdută”, a scris un internaut.

Altcineva a punctat:

„Chiar dacă poza asta o să înfurie jumătate de cartier, e ok. Așa cresc sănătos copiii. Mai bine decât pe mizeria aia de TikTok. Și încă ceva: nu mai fiți așa ranchiunoși. Și noi am avut boșorogi pe vremea noastră care ne spărgeau mingea sau ne fugăreau”.

Problemele reale ale sectorului

Pe lângă glumele și discuțiile despre generația actuală, alți locuitori au adus în discuție aspecte mai serioase. Un comentariu sublinia:

„Asta era problema gravă a sectorului. Nu trotuarele puse aiurea pe banii noștri, nu semnele de circulație montate greșit, nu intersecțiile nesemnalizate care duc la accidente… ci copiii care se joacă. Toți am făcut asta când eram mici. Mi se pare o mare ipocrizie să îi cerți pe copii pentru ce ai făcut și tu”.

Altcineva a atras atenția asupra lipsei de interes pentru infrastructura educațională: