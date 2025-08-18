Ultima ora
Misterul din spatele celei mai cunoscute sculpturi CIA. Ce se știe despre Kryptos, cum de va ajunge la licitație și cu cât s-ar putea vinde secretul

Misterul din spatele celei mai cunoscute sculpturi CIA. Ce se știe despre Kryptos, cum de va ajunge la licitație și cu cât s-ar putea vinde secretul
Misterul sculpturii de la sediul CIA / Foto: The New York Times

Sculptura „Kryptos”, amplasată la sediul CIA din Virginia, a captivat decodificatorii timp de 35 de ani prin mesajul criptat pe care îl are, care încă nu a fost descifrat complet.

Artistul Jim Sanborn, creatorul lucrării în 1990, a anunțat că va scoate la licitație soluția ultimei secțiuni, cunoscută sub numele de K4, cu ocazia zilei sale de naștere, în noiembrie 2025, potrivit The Washington Post.

Decizia vine după decenii în care Sanborn a gestionat presiunea și atenția constantă a comunității internaționale de criptografi și pasionați de mistere.

O provocare artistică și criptografică unică

Sanborn descrie „Kryptos” ca pe o lucrare care a atras nu doar iubitorii de artă, ci și comunitatea globală de criptografi. Sculptura a generat tensiuni, a distrus relații și a adus chiar amenințări la adresa vieții artistului.

Pentru a-și proteja familia și locuința, Sanborn a instalat sisteme de securitate avansate, inclusiv camere, senzori de mișcare și butoane de panică.

Licitația va include textul original scris de mână al codului K4 și documentele asociate, iar transferul va fi realizat cu mașini blindate. Valoarea estimată se situează între 300.000 și 500.000 de dolari, deși interesul public ar putea ridica prețul.

Decizia de a vinde soluția a fost dificilă, recunoscând că resursele sale fizice, mentale și financiare nu mai permit menținerea secretului și continuarea altor proiecte.

Sanborn speră ca viitorul cumpărător să păstreze confidențialitatea codului, oferind totodată comunității de decodificatori un indiciu rar, dar esențial.

Impact și controverse în comunitatea criptografică

De la debutul său, „Kryptos” a devenit un fenomen cultural, generând comunități dedicate descifrării, fiind subiect de cercetare academică și prezent în filme, cărți sau manuale de algebra.

Până acum, primele trei secțiuni au fost descifrate, inclusiv pasajul inspirat din jurnalul arheologului Howard Carter.

Ultima secțiune, K4, rămâne un mister, iar Sanborn sugerează existența unor coduri suplimentare, K5, care ar putea fi necesare ulterior.

Experții consideră că vânzarea codului reprezintă un moment controversat, opinând că secretul ar trebui să fie accesibil publicului, mai ales că alți colaboratori au contribuit la crearea „Kryptos”.

Totuși, pentru Sanborn, această licitație marchează încheierea unei etape și oferă posibilitatea ca lucrările sale să continue să fie apreciate fără presiunea constantă asupra autorului.

