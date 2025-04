Mirela Vaida, despre Emily Burghelea şi plecarea sa furtunoasă de la Antena 1: ”Am luat-o personal, am foarte mare respect”

Emily Burghelea a fost, pentru o scurtă perioadă de timp, asistentă la emisiunea ”Acces Direct”. Mulți telespectatori își amintesc momentul în care aceasta și-a dat demisia în direct, în perioada în care emisiunea făcea rating cu cazul Vulpiței și al lui Viorel. Acum, Mirela Vaida a spus care a fost, de fapt, motivul plecării lui Emily de la Antena 1.

Mirela Vaida a fost, timp de câțiva ani buni, moderatoarea emisiunii ”Acces Direct”, una dintre cele mai urmărite producții de tip social de la noi. Unul dintre cele mai mediatizate cazuri prezentate în emisiune a fost cel al soților Stegaru, Vulpița și Viorel, care au devenit cunoscuți în pandemie. În acea perioadă, asistentă la emisiune era Emily Burghelea, care a ales să își dea demisia în direct, ducând la numeroase controverse și speculații. La câțiva ani de la acel moment, Mirela Vaida a vorbit despre momentul plecării lui Emily de la Antena 1.

”Eu am ținut foarte mult la fata asta, am luat-o personal și mi-a fost foarte dragă. Am văzut acum că e mamă aproape de trei copii și eu am tot respectul pentru mame și pentru mamele cu mulți copii, știu ce înseamnă, e un sacrificiu uriaș și o putere enormă. Am ținut foarte mult la ea și chiar am făcut-o personaj în emisiune, că mi-a plăcut energia ei.

Îți spun sincer, că eu nu am subiecte tabu. Noi avem imaginile, dar am zis să nu le mai dăm atunci… i-a invitat pe cei doi (n.r. pe Vulpița și pe Viorel) la o petrecere în piscină într-o vilă din Pipera, cu șampanie și cu multe vedete. Noi am aflat, nu am fost de acord cu asta și în momentul în care i-am spus că nu va mai fi de a doua zi în emisiune, ea a făcut acest gest (n.r. și-a dat demisia în direct).”, a povestit Mirela Vaida, în emisiunea Fresh by Unica.