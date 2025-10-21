Ultima ora
Administratorul blocului din Rahova, noi detalii foarte importante: “Cu o zi înainte de explozie s-a luat curentul. Un vecin a venit și a zis ca e fum. Când am coborât la subsol nu se putea intra”
21 oct. 2025 | 15:47
de Vasile Andreea

Mircea Radu, despre ce înseamnă să fii bărbat în 2025: „Nu văd nimic rău în a-ți șterge o lacrimă”. EXCLUSIV

EXCLUSIV PLAYTECH
Mircea Radu, despre ce înseamnă să fii bărbat în 2025: „Nu văd nimic rău în a-ți șterge o lacrimă”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Ce înseamnă să fii un bărbat puternic, în viziunea lui Mircea Radu. Sursa foto: montaj Playtech

Chiar și după ani petrecuți în lumina reflectoarelor, Mircea Radu rămâne acea voce calmă care vorbește despre lucruri sensibile cu gravitate. Cunoscut publicului larg pentru emisiunea „Din dragoste”, unde sentimentele erau exprimate liber și fără ocolișuri, prezentatorul de televiziune recunoaște astăzi, cu aceeași sinceritate, că și bărbații plâng uneori — dar asta nu-i face mai puțin puternici.

Mircea Radu: „Un bărbat puternic în 2025 nu diferă foarte mult de un bărbat puternic în 1925”

Societatea a evoluat, iar odată cu ea au crescut și așteptările — atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Mircea Radu, jurnalist format la pupitrul TVR și cunoscut publicului mai ales pentru emisiunea „Din dragoste”, rămasă în istoria televiziunii, vorbește rar despre viața personală.

Discret atunci când vine vorba de familie, preferă să-și țină departe de ochii publicului soția și cei doi copii, dar asta nu înseamnă că nu este un tată și un soț implicat. După o perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor, a revenit recent în atenția publicului la gala „Nu există nu se poate” a Andreei Marin, unde a avut un rol special: acela de a înmâna unul dintre trofee. Cu această ocazie, Mircea Radu a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech, despre ce înseamnă să fii un bărbat puternic în 2025.

„ Un bărbat puternic în 2025 nu diferă foarte mult de un bărbat puternic în 1925. Cu diferența că atunci era o altfel de societate. Dar un bărbat este un bărbat indiferent de timp și indiferent de vremuri”, ne-a spus Mircea Radu.

Sensibilitatea, din perspectiva lui Mircea Radu, nu este nici pe departe un semn de slăbiciune. Din contră, el consideră că a te emoționa și a arăta latura ta sensibilă este o parte firească a ființei umane.

Și bărbații plâng câteodată, confirmă el, iar acest lucru nu trebuie văzut ca un semn de vulnerabilitate sau slăbiciune, ci ca o dovadă de autenticitate și curaj emoțional. Pentru el, este complet normal ca o scenă sensibilă dintr-un film sau o piesă în care te regăsești să te atingă și să te facă să simți, fără jenă sau reținere.

„Există oameni foarte puternici care sunt și sensibili. Adică, nu văd nimic rău în a-ți șterge o lacrimă, pe furiș sau nu, atunci când vezi că Leonardo DiCaprio moare în Titanic, nu? Nu, nu e o problemă. Sau să asculți o melodie foarte frumoasă care te lovește acolo, în suflet. Nu este niciun fel de problemă din punctul meu de vedere”, a menționat Mircea Radu.

A refuzat, fără regret, proiecte

Mircea Radu a pășit în lumea televiziunii la scurt timp după Revoluție, iar formarea sa profesională a continuat peste granițe: a urmat cursuri de perfecționare la Missouri School of Journalism în 1996 și la BBC School of Journalism în 1998.

Debutul său la pupitrul știrilor TVR, în 1994, i-a oferit primele lecții despre rigoarea meseriei și despre cum să comunici cu oamenii dincolo de ecranele reci ale televiziunii. Succesul a venit odată cu emisiunea „Din dragoste” de la Antena 1, în anul 2000, dar Mircea Radu a rămas fidel propriilor principii și nu a făcut compromisuri pentru faimă sau audiență.

În 2023, a revenit cu proiectul „Noi, românii”, care îmbină reportaje, reflecții personale și povești de viață impresionante. Prezentatorul ne-a mărturisit că a acceptat mereu doar proiectele pe care le-a simțit, ghidat de intuiție și de inimă, iar prezentul i-a confirmat că alegerile sale au fost întotdeauna corecte.

„Absolut niciodată. Dar asta nu e neapărat o chestiune cu care să mă mândresc. Nu, așa sunt eu construit. Dacă nu-mi place ceva, nu fac. Știi, bunul meu prieten Horia Brenciu are o piesă care se numește ‘Fac ce-mi spune inima’. Eu întotdeauna fac ce-mi spune inima și, până la urmă, se pare că ies în câștig”, a menționat Mircea Radu.

Record istoric de frig în România: temperatura a coborât la un nivel nemaiatins din 1949
Recomandări
Mâinile roboților devin tot mai umane: de la clești industriali la degete sensibile pentru acasă
Mâinile roboților devin tot mai umane: de la clești industriali la degete sensibile pentru acasă
Familia fondatoare a Samsung vinde acțiuni de peste un miliard de dolari pentru a acoperi taxele pe moștenire
Familia fondatoare a Samsung vinde acțiuni de peste un miliard de dolari pentru a acoperi taxele pe moștenire
Actualizarea Windows din octombrie îi lasă pe utilizatori fără mouse și tastatură în modul Recovery. Cum a dat-o Microsoft din nou în bară
Actualizarea Windows din octombrie îi lasă pe utilizatori fără mouse și tastatură în modul Recovery. Cum a dat-o Microsoft din nou în bară
Ce au descoperit echipele de control la instalațiile de gaze din locuințe. Pericole ascunse în zeci de apartamente
Ce au descoperit echipele de control la instalațiile de gaze din locuințe. Pericole ascunse în zeci de apartamente
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare (Surse)
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare (Surse)
Ghid complet: cum conectezi un controller de jocuri (Xbox sau PlayStation) la iPad
Ghid complet: cum conectezi un controller de jocuri (Xbox sau PlayStation) la iPad
Atacurile ClickFix provoacă tot mai multe breșe de securitate: Cum funcționează și de ce scapă de detecție
Atacurile ClickFix provoacă tot mai multe breșe de securitate: Cum funcționează și de ce scapă de detecție
TOP 5 aparate electrocasnice care consumă cel mai mult curent – chiar și atunci când nu le folosești
TOP 5 aparate electrocasnice care consumă cel mai mult curent – chiar și atunci când nu le folosești
Revista presei
Adevarul
Dezamăgirea unui cuplu britanic după 9 ani în Bulgaria: „Pensionarea de vis s-a transformat în coșmar. Am fost aproape omorâți de sistemul medical”
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Alina și Ilan Laufer nu își vor boteza fiica. Ce religie au cei doi
Playtech Știri
Ultimele cuvinte ale Mirelei, tânăra din Rahova ucisă în explozie: „Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc”. Mirela va fi înmormântată în rochie de mireasă
Playtech Știri
Horoscop marți, 21 octombrie 2025. Zodia care se confruntă cu trecutul, o problemă veche trebuie rezolvată
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...