Mircea Radu, despre ce înseamnă să fii bărbat în 2025: „Nu văd nimic rău în a-ți șterge o lacrimă”. EXCLUSIV

Chiar și după ani petrecuți în lumina reflectoarelor, Mircea Radu rămâne acea voce calmă care vorbește despre lucruri sensibile cu gravitate. Cunoscut publicului larg pentru emisiunea „Din dragoste”, unde sentimentele erau exprimate liber și fără ocolișuri, prezentatorul de televiziune recunoaște astăzi, cu aceeași sinceritate, că și bărbații plâng uneori — dar asta nu-i face mai puțin puternici.

Mircea Radu: „Un bărbat puternic în 2025 nu diferă foarte mult de un bărbat puternic în 1925”

Societatea a evoluat, iar odată cu ea au crescut și așteptările — atât pentru femei, cât și pentru bărbați. Mircea Radu, jurnalist format la pupitrul TVR și cunoscut publicului mai ales pentru emisiunea „Din dragoste”, rămasă în istoria televiziunii, vorbește rar despre viața personală.

Discret atunci când vine vorba de familie, preferă să-și țină departe de ochii publicului soția și cei doi copii, dar asta nu înseamnă că nu este un tată și un soț implicat. După o perioadă în care a stat departe de lumina reflectoarelor, a revenit recent în atenția publicului la gala „Nu există nu se poate” a Andreei Marin, unde a avut un rol special: acela de a înmâna unul dintre trofee. Cu această ocazie, Mircea Radu a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech, despre ce înseamnă să fii un bărbat puternic în 2025.

„ Un bărbat puternic în 2025 nu diferă foarte mult de un bărbat puternic în 1925. Cu diferența că atunci era o altfel de societate. Dar un bărbat este un bărbat indiferent de timp și indiferent de vremuri”, ne-a spus Mircea Radu.

Sensibilitatea, din perspectiva lui Mircea Radu, nu este nici pe departe un semn de slăbiciune. Din contră, el consideră că a te emoționa și a arăta latura ta sensibilă este o parte firească a ființei umane.

Și bărbații plâng câteodată, confirmă el, iar acest lucru nu trebuie văzut ca un semn de vulnerabilitate sau slăbiciune, ci ca o dovadă de autenticitate și curaj emoțional. Pentru el, este complet normal ca o scenă sensibilă dintr-un film sau o piesă în care te regăsești să te atingă și să te facă să simți, fără jenă sau reținere.

„Există oameni foarte puternici care sunt și sensibili. Adică, nu văd nimic rău în a-ți șterge o lacrimă, pe furiș sau nu, atunci când vezi că Leonardo DiCaprio moare în Titanic, nu? Nu, nu e o problemă. Sau să asculți o melodie foarte frumoasă care te lovește acolo, în suflet. Nu este niciun fel de problemă din punctul meu de vedere”, a menționat Mircea Radu.

A refuzat, fără regret, proiecte

Mircea Radu a pășit în lumea televiziunii la scurt timp după Revoluție, iar formarea sa profesională a continuat peste granițe: a urmat cursuri de perfecționare la Missouri School of Journalism în 1996 și la BBC School of Journalism în 1998.

Debutul său la pupitrul știrilor TVR, în 1994, i-a oferit primele lecții despre rigoarea meseriei și despre cum să comunici cu oamenii dincolo de ecranele reci ale televiziunii. Succesul a venit odată cu emisiunea „Din dragoste” de la Antena 1, în anul 2000, dar Mircea Radu a rămas fidel propriilor principii și nu a făcut compromisuri pentru faimă sau audiență.

În 2023, a revenit cu proiectul „Noi, românii”, care îmbină reportaje, reflecții personale și povești de viață impresionante. Prezentatorul ne-a mărturisit că a acceptat mereu doar proiectele pe care le-a simțit, ghidat de intuiție și de inimă, iar prezentul i-a confirmat că alegerile sale au fost întotdeauna corecte.