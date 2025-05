Mirabela Grădinaru, subestimată de public? Ce spune un celebru polician despre partenera lui Nicușor Dan: „Este activă. Adică pare foarte flu-flu, așa ingenuă”

A fost Mirabela Grădinaru subestimată de public? În aparență, este doar partenera de viață a noului președinte, mama copiilor săi, însă se pare că rolul ei se extinde și în afara vieții de familie. Ce dezvăluiri au fost făcute recent despre relația dintre Nicușor Dan și partenera sa.

Analistul politic Gelu Vișan a comentat recent despre relația apropiată dintre noul președinte al României, Nicușor Dan, și partenera sa, cMirabela Grădinaru. Potrivit acestuia, cei doi se cunosc de mulți ani, iar legătura lor s-a construit în primul rând pe o prietenie solidă.

Vișan a subliniat că Mirabela Grădinaru a avut un rol important în parcursul lui Nicușor Dan, oferindu-i sprijin constant în momentele-cheie ale carierei sale. „Ea nu este doar partenera sa de viață, ci și un sprijin loial și discret, care l-a ajutat enorm în toți acești ani”, a declarat Gelu Vișan, la emisiunea lui Dan Diaconescu.

Relația dintre cei doi a fost în general ținută departe de lumina reflectoarelor, însă apropierea și colaborarea lor strânsă au fost cunoscute în cercurile apropiate președintelui.

Gelu Vișan: Foarte bună prietenă cu doamna Clotilde este doamna Mirabela, soția domnului Nicușor. E pentru prima dată când în spațiu public se face această afirmație. E foarte bună prietenă de foarte mulți ani, de foarte mulți ani, cu doamna Clotilde. Și doamna Mirabela nu este doar soția domnului Nicușor. E o prietenă foarte bună a domnului Nicușor, care l-a ajutat în cariera domniei sale politice, pe o anumită direcție și zona. Știi, e genul relației între Valérie Cioloș și Dacian Julien Cioloș. Dacian Julien Cioloș, ca prietenie, e prietenul mai mic decât prietenul la fratele cel mai mare, Clotilde Armand. Dar e și el în rețeaua asta de prieteni. E o rețea de prieteni.

Dan Diaconescu: Dar stai puțin la Cioloș. M-am încurcat. Deci ai zis că soția lui Cioloș…

Gelu Vișan: Soția domnului Dacian Julien Cioloș e… Nu e la noi, e la francezi, în prieteniile francezilor. Dar e și mai înaltă decât domnul Julien Cioloș. Și ea este în mod special cea care l-a împrietenit pe domnul Cioloș cu fratele cel mai mare, doamna Clotilde. Așa-i zic eu, doamnei Clotilde, fratele mai mare. Ca să încerc să nu te închidă mâine dimineață, ce nu înțelegi? De aia vorbesc așa.

Dan Diaconescu: Deci Clotilde e șefa, cum ar veni?

Gelu Vișan: E fratele mare, da. Sub dânsa, da, trimisă din Francia, sub dânsa, la figurat, este inclusiv domnul Cioloș și o prietenie foarte bună are doamna Mirabela de mulți ani, înainte de a-l cunoaște pe domnul Nicușor, ca să ne înțelegem. Mult înainte de a-l cunoaște pe domnul Nicușor. Puteți să vă gândiți, și acum sunt convins că domnul Cosmin, care a așteptat să vadă ce spun, savurează cu plăcere și i-am dat o pistă absolut superbă.

Eu cunosc tot în zona asta, dar o să îl las pe Cosmin să facă el verificările și să vadă cum de s-a măritat domnul Nicușor Dan cu doamna Mirabela. Sunt măritați. Nu sunt căsătoriți sunt doar măritați. Adică el s-a măritat cu ea. Nu, nu, nu. Dacă sunt măritați, măritatul este o chestie… Nu se practică la români ca un băiat să se mărite. El s-a măritat cu Mirabela și Mirabela o cunoștea într-adevăr pe doamna Clotilde cu mult timp înainte. Deci fiecare în povestea asta are rolul său.

Domnul Nicușor Dan… Nu știu dacă știe, dacă nu a aflat acum de la mine, eu cred că știe. Mai mult ca sigur că știe că soția domniei sale este o femeie foarte activă. Chiar activă. Adică este activă. Nu e o femeie care să nu fie activă.. Vreau să spun că este activă. Adică pare foarte flu-flu, așa ingenuă, știți, că merge cu răchițelele ale…Știi, oamenii au clasă, nu se joacă. Cert este că și concubina, ca și concubinul, băiatul care s-a măritat cu ea, adică domnul Nicușor Dan, a ajuns președintele României”, a spus Gelu Vișan.