Ministrul Educației, mesaj pentru profesori după proteste. Ce spune despre posibilitatea de a-și da demisia

Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, le-a transmis profesorilor un mesaj ferm, în contextul recentelor proteste din sistemul de învățământ. El susține că înțelege nemulțumirile, dar explică că noile măsuri bugetare sunt indispensabile pentru a salva salariile și bursele din toamnă. Totodată, a comentat și despre demisia cerută de sindicate.

Într-un mesaj public adresat sindicatelor și personalului din învățământ, ministrul Educației, Daniel David, a spus că a analizat revendicările venite din partea cadrelor didactice și că le înțelege dificultățile. Totuși, susține că trebuie respectate legile în vigoare, chiar dacă aplicarea lor presupune măsuri dure.

”Ca ministru, am obligația legală de a implementa legile în vigoare (și Programul de Guvernare). Măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 sunt necesare, nu dorite, pentru a ne putea proteja din toamnă salariile și bursele. Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor și burselor pentru tot anul!”, a transmis oficialul.

Daniel David a adăugat că este conștient de impactul negativ al acestor decizii:

Ministrul a subliniat că normele aferente legii sunt puse în consultare publică și că este deschis la sugestii din partea oamenilor din sistem:

”Drept urmare, în acord cu prevederile acestei legi, am pus recent în consultare publică normele subsecvente pentru segmentul nostru de activitate, pentru a primi propuneri constructive de la oamenii din sistem, astfel încât să o aplicăm cât mai rezonabil.”

În ceea ce privește performanțele actuale ale sistemului educațional, Daniel David nu a ezitat să facă o analiză sinceră:

”Sincer și direct spus, uitându-mă la rezultatele sistemului nostru de educație (ex.: analfabetismul funcțional, abandonul școlar), și eu am adesea impulsul de a solicita demisii în diverse zone de influență din sistemul nostru, dar nu o fac din responsabilitate – știu că trebuie să lucrăm împreună pentru a ne salva – și din decență – știu că liderii unor astfel de zone nu sunt singurii responsabili.”

Cu privire la solicitările sindicatelor legate de demisie, ministrul a fost tranșant: nu vrea să evite responsabilitatea și nu rămâne în funcție din ambiții politice.

”Știu că ați auzit o mulțime de miniștri care au justificat rămânerea în funcții în numele unei responsabilități neclare sau care au plecat cu justificări convenabile pentru a evita presiunea problemelor. Sunt sigur că niciunul dintre ei nu și-ar dori să conducă acum ministerul.”

”Eu am venit să ajut, nu să încurc. Nu am urmărit și nu urmăresc o carieră politică, am servit ca specialist-tehnocrat țara noastră în două mandate legate de două momente critice. Dacă demisia mea ar fi rezolvat situația financiară din Educație-Cercetare și a țării, aș fi anunțat-o demult!”