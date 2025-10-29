Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
29 oct. 2025 | 23:49
de Andrei Simion

Mini telefon cât o carte de vizită, performanță surprinzătoare. De ce s-a mai „inventat" și așa ceva

TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Mini telefon cât o carte de vizită, performanță surprinzătoare. De ce s-a mai „inventat" și așa ceva
Acest smartphone complet funcțional te ține conectat, într-un format cât o carte de vizită. (Foto: Nanophone)

Un mini-smartphone de dimensiunea unei cărți de vizită stârnește curiozitatea publicului european: păstrează funcționalitățile de bază ale unui telefon modern într-un format neobișnuit de mic. Dispozitivul funcționează cu SIM standard, se conectează la rețele 4G, Wi-Fi și Bluetooth și promite apeluri, mesaje, aplicații uzuale și apeluri video, fără a ocupa mai mult spațiu decât un card gros.

Producătorul nanoPhone îl poziționează ca pe o alternativă practică pentru situațiile în care un telefon mare devine incomod: alergare, evenimente, călătorii cu bagaj minim sau ca „telefon secundar” de rezervă. Ideea nu este să înlocuiască flagship-urile, ci să ofere o opțiune de mobilitate extremă, cu suficientă autonomie și robustețe pentru uz zilnic, notează Mashable.com.

Ce oferă în concret un telefon cât o carte de vizită

La capitolul conectivitate, micul dispozitiv acceptă SIM fizic și, în funcție de piață, rulează aplicații obișnuite din ecosistemul Android, inclusiv mesagerie și videoconferință. Ecranul este, evident, mai mic decât al unui smartphone clasic, însă interfața a fost simplificată pentru a rămâne lizibilă și utilizabilă la dimensiuni reduse.

Camera frontală (aprox. 5 MP) și cea principală (aprox. 2 MP) acoperă nevoile strict funcționale — apeluri video, scanarea unui cod, o fotografie rapidă. Construcția pune accent pe rezistența la uzura de zi cu zi, iar producătorul vorbește despre o baterie „îndestulătoare” pentru un ciclu normal de utilizare, ținând cont de ecranul mic și hardware-ul modest ca consum.

De ce ar interesa publicul un astfel de telefon

În general adoptarea smartphone-urilor mari este standard, categoria „mini” rămâne o nișă, dar una cu utilitate clară: sportivi, participanți la evenimente, părinți care vor un prim telefon simplu pentru copii, profesioniști care au nevoie de un dispozitiv secundar de serviciu sau de călătorie. Dimensiunea compactă reduce tentația de a petrece mult timp pe ecran și transformă telefonul într-o unealtă strict funcțională.

Din perspectivă de piață, astfel de produse apar periodic ca răspuns la ciclurile de „maximizare” din smartphone-uri. Ele nu concurează frontal cu modelele premium la performanță, ci propun un compromis: mai puțin ecran, mai puțină putere brută, dar suficient „smart” pentru cele esențiale, în schimbul mobilității și comodității. Ca „curiozitate utilă”, formatul credit-card poate câștiga adepți în scenarii punctuale, unde minimalismul cântărește mai mult decât specificațiile.

În ansamblu, apariția acestui tip de telefon arată că diversitatea de formate rămâne o temă vie în industria mobilă: dincolo de telefoanele mari și pliabile, persistă cererea pentru soluții ultracompacte care pun pe primul loc portabilitatea și simplitatea.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
