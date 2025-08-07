Milionar la 15 ani: Povestea adolescentului care a creat un joc la 7 ani și l-a vândut unei mari companii. Ce planuri are cu banii câștigați

Ultima ora
Un adolescent din Seattle a demonstrat că inovația nu are vârstă. La doar 15 ani, Alex Butler a devenit milionar după ce și-a vândut jocul de cărți inventat în copilărie unei companii importante din SUA. Deși succesul a venit rapid, Alex spune că visul lui e acum altul – unul cu patru roți și multă viteză.

De la o idee întâmplătoare la un fenomen internațional

Alex Butler avea doar 7 ani când i-a venit ideea unui joc de cărți. Nu era fan taco sau burrito – ba chiar a mărturisit că nu-i plăceau – dar inspirația l-a lovit într-o zi banală, fără vreun plan premeditat.

”Nu m-am simțit niciodată foarte atașat de joc. Nu e ceva super important pentru mine. Doar am vrut să obțin cât mai mulți bani din el”, spune adolescentul, potrivit Seattle Times.

Deși inițial mama lui, Leslie Pierson, nu credea că ideea va rezista prea mult, Alex a fost hotărât. I-a dus pe părinți prin cafenelele din oraș pentru a testa prototipul și a continuat să îmbunătățească regulile. Inspirat de jocuri precum ”Exploding Kittens”, a vrut să creeze ceva simplu, amuzant și competitiv. Așa s-a născut ”Taco vs. Burrito”.

Pentru a finanța producția, familia a lansat o campanie de strângere de fonduri care a avut succes imediat. În doar o zi au strâns peste 1.000 de dolari, iar la finalul campaniei ajunseseră la 25.000. A urmat înființarea propriei companii – Hot Taco Inc., în care Alex deține pachetul majoritar.

Un succes uriaș pe Amazon

Primul lot de jocuri, produs cu un buget de 30.000 de dolari, a fost listat pe Amazon și s-a vândut rapid. La finalul primului an, veniturile au atins aproape 1,1 milioane de dolari. Jocul a devenit cel mai vândut titlu de pe platformă și a fost extins cu două versiuni noi.

În total, ”Taco vs. Burrito” a vândut peste 1,5 milioane de copii, devenind un fenomen. Succesul i-a determinat pe Alex și părinții săi să caute un partener pentru o distribuție mai amplă.

Astfel, luna trecută, drepturile jocului au fost achiziționate de compania PlayMonster. Directorul executiv Jonathan Berkowitz a fost cucerit de accesibilitatea și umorul jocului.

”E uimitor când copiii îi pot învinge pe părinți într-un joc, iar părinții chiar se distrează”, a spus acesta.

Ce urmează pentru Alex Butler?

Suma exactă a tranzacției nu a fost dezvăluită, dar Alex Butler și părinții săi se ocupă acum de investițiile rezultate. Adolescentul are totuși un vis personal: ”Vreau să-mi cumpăr un Lamborghini”.

În paralel, PlayMonster va lansa în noiembrie o ediție specială a jocului pentru colecționari și plănuiește extinderea francizei pe noi piețe. Povestea lui Alex Butler este dovada că pasiunea, creativitatea și un pic de curaj pot duce la un succes internațional – chiar și înainte de liceu.

