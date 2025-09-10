Miliardarul Wolfgang Porsche primește undă verde pentru un tunel privat în Salzburg. Care sunt criticile aduse proiectului

Proiectul controversat al miliardarului Wolfgang Porsche, care vizează construirea unui tunel privat de 500 de metri sub dealul Kapuzinerberg din Salzburg, a fost aprobat de comisia de construcții. În ciuda protestelor venite din partea Partidului Verzilor și a mai multor organizații civice, omul de afaceri de 82 de ani își va putea continua planul de a conecta vila sa istorică Paschinger Schlössl la rețeaua rutieră a orașului printr-un garaj subteran.

Estimarea oficială pentru lucrări se ridică la 10 milioane de euro, iar intrarea în tunel va fi realizată dintr-o parcare publică aflată în centrul Salzburgului. Decizia a inflamat opinia publică, mulți acuzând autoritățile locale de tratament preferențial pentru o persoană extrem de bogată, într-un context în care protejarea patrimoniului natural și istoric ar trebui să fie o prioritate.

Critici dure la adresa proiectului

Scandalul a izbucnit încă din februarie, când detaliile acordului au ieșit la lumină. Conform documentelor, fostul primar conservator al Salzburgului ar fi semnat chiar înainte de finalul mandatului un acord care îi oferea lui Porsche drept de acces pe teren public pentru doar 40.000 de euro. Ulterior, după ce comisia de construcții a aprobat oficial proiectul, suma a fost ajustată la 48.000 de euro, pentru că suprafața de teren implicată era mai mare decât cea estimată inițial.

Partidul Verzilor a denunțat situația ca fiind un „tratament preferențial pentru super-bogați” și a cerut deschiderea unei anchete. Protestatarii au afișat pancarte la intrarea în viitorul tunel cu mesaje precum „Spune NU Tunelului Porsche!”. Potrivit acestora, decizia riscă să creeze un precedent periculos, prin care interesul privat al unei persoane foarte influente primează în fața interesului public și al protecției mediului.

Kapuzinerberg, dealul pe sub care va trece tunelul, este o zonă împădurită aflată vizavi de centrul vechi al Salzburgului și are o valoare simbolică importantă. Criticii avertizează că lucrările masive de construcție ar putea afecta integritatea ecologică și istorică a regiunii, cunoscută pentru peisajele sale naturale și pentru rolul său în identitatea culturală a orașului.

Wolfgang Porsche a cumpărat vila Paschinger Schlössl în urmă cu aproximativ cinci ani și a investit sume considerabile în renovarea ei. Cu toate acestea, pentru a face funcțional garajul subteran pe care îl construiește, miliardarul are nevoie de tunelul care să lege direct proprietatea de drumurile publice.

Pentru susținătorii proiectului, investiția de 10 milioane de euro nu doar că aduce modernizare, dar ar putea contribui și la crearea de locuri de muncă în zonă. Totuși, pentru mulți locuitori ai Salzburgului, imaginea este cu totul alta: o demonstrație a modului în care cei foarte bogați pot obține derogări și aprobări pe care cetățenii de rând nu le-ar putea nici măcar visa.

Din această perspectivă, cazul devine emblematic pentru o problemă mai amplă din Europa Centrală: discrepanța dintre regulile aplicate oamenilor obișnuiți și tratamentul acordat miliardarilor.

Un fenomen european al privilegiilor pentru elite

Scandalul din Salzburg nu este singular. Exemple similare pot fi regăsite în Elveția, unde reglementările au fost deseori „flexibilizate” pentru a răspunde intereselor marilor investitori. Legea Lex Koller, care limitează achizițiile de terenuri pentru străini, a fost ignorată în mai multe cazuri, iar discrepanțele fiscale din cantonul Vaud au dus la reduceri ilegale de taxe între 2009 și 2021.

Mai mult, sistemul de „vize de aur” din Elveția confirmă ideea că cei foarte bogați pot obține avantaje inaccesibile altora. În prezent, aproape 500 de persoane beneficiază de drept de ședere în schimbul unor contribuții fiscale anuale. Costurile variază între 250.000 de franci elvețieni în Obwalden și un milion în Zürich, sume ce ilustrează pragurile ridicate pentru acces la aceste privilegii.

În acest context, tunelul lui Porsche din Salzburg nu mai pare doar o excentricitate personală, ci o parte a unui tipar mai larg: modul în care elitele financiare găsesc mereu căi de a-și impune interesele, chiar și atunci când acestea intră în coliziune cu patrimoniul cultural și natural sau cu principiile egalității în fața legii.

Decizia de a aproba proiectul rămâne un test de credibilitate pentru autoritățile locale și o provocare pentru opinia publică europeană, care se întreabă din ce în ce mai des unde se termină interesul comun și unde începe privilegiul de clasă.