Mihai Leu, o viață între sport, libertate, iubire și boală. Cum și de ce a fugit fostul campion din țară, primind o condamnare de 7 ani de închisoare

Miercuri, 1 iulie 2025, lumea sportului românesc a rămas din nou în doliu: Mihai Leu, fost campion mondial WBO la box și campion național în automobilism, s-a stins la vârsta de 56 de ani, după o complicată luptă cu cancerul de colon. Dar viața lui extraordinară nu a fost definita doar de ring și curse, ci și de decizia curajoasă de a fugi dintr-un regim care îi curma libertatea, înainte de 1989.

În 1987, când avea doar 19 ani, Mihai Leu era deja campion mondial la juniori și se afla la Balcaniada din Grecia. Însă, în loc să se întoarcă în țară, a ales să rămână liber. Momentul care l-a forțat să ia această decizie a fost trădarea încredințată organismelor regimului, care îl urmăreau chiar și cu casetofoane în bagaje – fapte povestite și confirmate de el în interviul din 2014 pentru Adevărul.ro, unde afirmă că fugise de un sistem care „îi răpea libertatea”.

Drumul spre libertate a fost periculos: după ce a părăsit hotelul în clandestinitate, a luat autocarul până la Atena, unde câteva săptămâni a fost găzduit de români. Apoi, ascuns într-o ladă sub patul unei cabine de TIR, a stat 36 de ore în întuneric, traversând marea și ajungând în Italia. După o scurtă escală spre Franța, a obținut azil în Germania.

Particulă emoționantă este imaginea tânărului boxer, singur, fără acte, plângând în cameră de dorul casei: „mă puneam în pat şi plângeam de dorul celor de acasă”.

”După ce am devenit campion mondial la juniori primisem un televizor, ca recompensă din partea statului român. Miliţia i l-a luat tatălui meu, pentru că fugisem din ţară. A fost primul gest al autorităţilor statului, venit ca un fel de repercusiune la fuga mea. Apoi, am aflat că primisem o condamnare de şapte ani de închisoare, pentru că plecasem ilegal din România, o sentinţă venită şi de pe urma faptului că, înainte de a părăsi ţara, eram legitimat la un club militar, la Steaua Bucureşti. Condamnarea mi s-a şters imediat după Revoluţie. Ai mei se gândeau că vor avea şi ei de suferit, pentru că eu ajunsesem în Germania. Cât am stat acolo nu am vorbit vreodată urât despre ţara mea. Nu puteam vorbi urât despre ce se întâmplă în România şi despre regimul comunist, chiar dacă nu mi-a plăcut. Am vrut doar să am o viaţă liberă.”, povestea Mihai Leu pentru sursa citată.