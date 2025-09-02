Micul ban care era în orice buzunar la finalul anilor ’90 se vinde acum cu mii de lei. Tu mai ai moneda de 500 de lei?

Cel care părea a fi un mic ban obișnuit la sfârșitul anilor ’90 poate deveni astăzi un obiect de colecție cu adevărat prețios. Moneda comemorativă de 500 lei emisă în 1999, celebrând fenomenul astronomic al eclipsei totale de soare, a devenit curând o piesă căutată de colecționari. Mai jos aflăm detalii autentice despre gravuri, specificații tehnice, tiraj și cum se regăsește pe piața numismatică contemporană.

Cum arată și ce scrie pe monedă

Aversul monedei este dominat de stema României, însoțită de inscripția „ROMÂNIA” situată deasupra unui relief compus din șapte linii orizontale – simbolizează radiația sau razele solare. Sub acestea, se regăsește valoarea nominală „500 LEI” și anul emisiunii „1999”, completate de imaginea stilizată a Lunii care acoperă Soarele în momentul eclipsei totale.

Pe verso, conform cataloagelor numismatice, regăsim detalii tehnice precum compose de aluminiu, greutatea de aproximativ 3,6 g, diametrul de 25 mm și grosimea de 3,2 mm.

Specificații tehnice și tiraj

Moneda este realizată din aluminiu (Al), având un diametru de 25 mm și o greutate de 3,6 g, grosime 3,2 mm, cu bord neted și inscripția „ROMÂNIA ♦ ROMÂNIA ♦ ROMÂNIA ♦” pe muchie. Tirajul circulant consemnat a fost de 4 milioane de exemplare, la care s-au adăugat 3.000 de piese proof, destinate colecționarilor.

De la banal la colecție valoroasă

Chiar dacă multe dintre aceste monede au rămas în buzunarele copiilor de acum 25 de ani, astăzi „moneda de buzunar” poate fi tranzacționată cu prețuri care încep de la câteva zeci de lei în stare circulată, iar cele proof sau în stare impecabilă depășesc sumele de 1.000 lei. Pe platforme precum OLX, s-au raportat prețuri de peste 2.000 lei pentru exemplare rare sau bine păstrate, iar unele loturi chiar ating 5.000 lei, în funcție de starea și formatul de prezentare.

De ce valorează atât de mult?

Mai multe aspecte contribuie la valoarea actuală:

Natura comemorativă: evocă un fenomen astronomic rar și spectaculos – eclipsa totală de soare din 1999.

Tiraj redus și variante proof: cele 3.000 de exemplare proof sunt mult mai rare decât cele circulante.

Materialul și designul: aluminiul ușor, detaliile graficii și calitatea baterei, plus muchia inscripționată, aduc un plus de autenticitate.

Apelul colecționarilor: piesa este parte a unei serii comemorative, apreciate în comunitățile de numismatică.

Moneda comemorativă românească de 500 lei emisă în 1999, dedicată eclipsei solare totale, a evoluat dintr-un ban banal la nivel valoric până la o piesă căutată intens de colecționari. Cu un design simbolic, gravuri expresive, materiale and calitate, alături de un tiraj limitat, devine o investiție atractivă pentru pasionații numismaticii. Dacă ai una în colecție, merită acum o atenție specială.